Maryam (25) blir kasta ut av Noreg etter ni år: – Eg fryktar for framtida til barnet mitt

Barnas beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn, det følger av norsk lov og barnekonvensjonen. Det betyr likevel ikke at hva som er til det beste for barnet, alltid blir avgjørende. I denne saken har vi vurdert barnets interesser opp mot alvoret i bruddet på utlendingsloven. Det er alvorlighetsgraden som har veid tyngst

Klageren ble varig utvist i 2019. Utgangspunktet for utvisningen var at hun flere ganger har gitt uriktige opplysninger angående sin identitet og sin asylhistorie. Bruddet på utlendingsloven er ekstra alvorlig da hun har fortsatt å oppholde seg i Norge, tross et utvisningsvedtak. På grunn av en søknad om å omgjøre vedtaket, en såkalt omgjøringsanmoding, gjorde UNE en ny vurdering av saken. Bakgrunnen for omgjøringsanmodningen var at klageren hadde fått en sønn i 2022, som har norsk statsborgerskap. Saken ble behandlet i nemndmøte i november 2023. Nemndas konklusjon var at innreiseforbudet ble satt ned fra varig til to år - av hensynet til sønnen

UNE har gjort en grundig risikovurdering av situasjonen for klageren ved retur til Irak. Klageren fortalte i nemndmøtet at hun har familie og nettverk som hun kan støtte seg til i hjemlandet. Familien har også akseptert at hun har fått et barn utenfor ekteskap. Hun og kjæresten ikke er gift i dag, men klageren har fortalt at de tenker å gifte seg. Nemnda konkluderte derfor med at klagers status som ugift, ikke gjør henne utsatt for overgrep eller lignende ved retur til Bagdad. Den nåværende sikkerhetssituasjonen i Baghdad er bedre enn på mange år. Det tilsier også at det ikke er noen risiko for henne å returnere til hjemlandet.

Utlendingsloven åpner for å ilegge såkalt tilleggstid, i stedet for utvisning. «Tilleggstid» betyr at klageren må vente inntil tre år før hen kan få permanent oppholdstillatelse. I saker der tilleggstid kan være et alternativ til utvisning, gjøres en helhetsvurdering av de ulike momentene i saken. I dette tilfellet har UNE konkludert med at tilleggstid ikke vil være i samsvar med alvorlighetsgraden av bruddet på utlendingsloven. Derfor opprettholdes utvisningsvedtaket, men reduseres fra varig til to år av hensynet til barnet.