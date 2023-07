Ved sengekanten på medisinsk avdeling på sjukehuset i Kongsvinger står de og ser på bilder pasient Inger Johanne Gravem viser dem.

De jobber på avdelingen for å lære språket bedre. Da hjelper det å snakke med pasientene. Både for dem og for Gravem som stråler når de kommer inn døra.

– Jeg er veldig glad for at jeg havnet her, sier sjukepleier Svitlana Yakymenko som har vært i Norge i litt under et halvt år.

Nå har hun og laboratorietekniker Olga Bondarchuk sommerjobb som assistenter på medisinsk sengepost ved Ahus Kongsvinger.

De vil lære seg norsk fortest mulig for å kunne forsørge seg sjøl.

– Dette er et suksessprosjekt. Vi trenger deres kompetanse.

Det sier sjukehuskoordinator ved Ahus Kongsvinger Jane Beate Moe Castro om prosjektet de foreløpig er alene om på sjukehus i Norge.

HJELP TIL SELVHJELP: Olga og Svitlana er veldig glade for å kunne hjelpe andre mens de lærer språk. Pasient Inger Johanne Graven roser tiltaket. Foto: NIKOLAI GRANSJØBERGET / nrk

Måtte tenke nytt

Det er 48.910 ukrainere som har søkt asyl i Norge siden krigen startet i begynnelsen av 2022.

Halvparten av flyktningene er kvinner, og mange av dem har helsefaglig bakgrunn. En yrkesgruppe det er mangel på i Norge.

Terje Maarud, som er veileder ved Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter (GIV), så at mange av dem var høyt utdanna og flere innen helsefag.

Han tok kontakt med Ahus Kongsvinger for å gjøre sjukehuset til en arena for språkutvikling i tillegg til klasseromsundervisning i introduksjonsprogrammet.

Sjukehuskoordinatoren sa ja med en gang. I januar 2023 startet de opp. Så langt er erfaringene gode.

POSITIVT: Sykehuskoordinator ved Ahus Kongsvinger Jane Beate Moe Castro var ikke vond å be da Terje Maarud fra GIV tok kontakt om de ville ta imot ukrainske flyktninger. Foto: Nikolai Gransjøen / NRK

Maarud sier flyktningene lærer faget og språket raskt.

– Så fort de fikk på seg sykehusuniformen så var de litt i gang, sier han.

Det er satt en grense på ti flyktninger av gangen for at det ikke skal være for stor belastning på sjukehuset og pasientene.

Kravet for å være med er at flyktningene har en helsefaglig bakgrunn og at de har sendt dokumentasjon på utdanningen sin til NOKUT.

For Jane Beate Castro ved Ahus var det ikke vanskelig å si ja.

– Her har vi klare ressurser i forhold til fagkompetanse. Og hvis vi kan bistå med språk vil dette være raskeste veg til mål, sier Castro.

Sjukehuset har slitt med rekruttering etter pandemien da de mistet mange svenske ansatte, som ikke kom tilbake. De sitter med større huller i turnusen enn de hadde før.

Derfor kan hun nesten love jobber når språket er på plass.

– Jeg er så glad på vegne av ukrainere. Da kan de komme i gang med gode liv i Norge, sier Terje Maarud.

Enklere å lære språket

Svitlana Yakymenko og Olga Bondarchuk sier det var en vanskelig beslutning for dem å forlate hjemlandet og starte på nytt i et ukjent land.

Kollektivt vern Ekspander/minimer faktaboks Ukrainske borgarar som søkjer om vern i Noreg, får mellombels kollektiv vern i eit år. Løyvet kan forlengast.

Kollektiv vern betyr at UDI ikkje gjer individuelle vurderingar, men at ukrainarar får vern som gruppe.

Ifølge UDI betyr dette at dei raskare får den hjelpa dei treng. Dette er nokre av rettane og pliktene som følger med kollektiv vern: Løyvet er tidsavgrensa og blir gitt for eit år av gangen i inntil tre år.

Du har rett på offentleg helsehjelp.

Du har rett til å jobbe i Noreg

Born har rett til barnehageplass og skulegang.

Personar mellom 18 og 55 år har rett og plikt til å følge introduksjonsprogram. Kjelde: UDI

– Å komme til Norge var hardt for meg, sier Olga.

Hun forteller at språkpraksisen i kjente omgivelser på sjukehuset er et lyspunkt i livet.

Både fordi hun lærer språket raskere og fordi hun føler stor støtte blant de ansatte på avdelingen. Det holder tankene på krigen borte noen timer.

Olga synes ikke det er vanskelig å lære norsk, men hun innser at det kommer til å ta tid. Det er viktig for henne å praktisere språket.

I tillegg til sjukepleiere og laboratoriepersonell, er det leger, psykolog, ambulansepersonell og en kokk fra Ukraina som nå har språkpraksis på sjukehuset.

I sommer jobber Svitlana og Olga som assistenter på medisinsk sengepost med full lønn.

BRA FOR ALLE: Avdelingsleder Elin Vestli mener det er bra for både kolleger og pasienter at Olga Bondarchuk og Svitlana Yakymenko jobber på avdelingen. Foto: Nikolai Gransjøberget / NRK

Avdelingsleder Elin Vestli sier hun merker at språkkunnskapen blir bedre.

– De har med seg en god omsorg og et godt engasjement. Og så er de ekstra hender, sier hun.

De hendene er pasient Inger Johanne Graven glad for.

– Helt fantastisk. For det er veldig viktig også for nordmenn å lære hva slags holdning andre kulturer har til syke, sier hun.

Må tenkte kompetanse

NRK har vært i kontakt med alle andre sjukehus i Norge og det er ingen av dem som har tilsvarende samarbeid knytta til ukrainske flyktninger.

Men seniorrådgiver ved Helse Førde Per Marifjæren sier at de ble kontaktet av Sunnfjord kommune om et ukrainsk ektepar som begge er leger. De har hospitert ved sentralsjukehuset i Førde en periode.

Konstituert direktør i Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Lisbeth Fransplass Røren sier samarbeidet mellom Ahus og voksenopplæringen i Kongsvinger er et godt eksempel på hvordan kommunen kan gjøre det.

UNIKT PROSJEKT: Selv om flere kommuner har begynt å tenke alternativt i språkopplæringen er det få som har gjort som Ahus Kongsvinger. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Mange andre kommuner jobber også godt med arbeidsrettet kvalifisering og arbeidsformidling av flyktninger, sier hun.

IMDI sin oversikt viser at av 9000 ukrainske flyktningene som har fått sin kompetanse kartlagt er det relativt få som har erfaring innen helse og omsorg.

Det dreier seg om rundt 800 personer. Men flere har yrkeserfaring fra salg, kundeservice, servering, personlig tjenesteyting og bygg og anlegg.

Takknemlige for mottakelsen

Fra sykesenga i Kongsvinger gir Inger Johanne Graven Svitlana en klem.

Hun er engasjert i Norsk Folkehjelp og derfor opptatt av at flyktninger får muligheter i sitt nye hjemland.

Hun håper flere bidrar til at de skal føle seg mindre utenfor.

Olga og Svitlana er veldig takknemlige for hvordan de har blitt mottatt i Norge.

De håper krigen i Ukraina snart tar slutt. Men når det skjer utelukker de ikke at de fortsatt kan være noen ekstra hender i helsesektoren i Norge.

