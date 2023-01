Stenger kirkene – begravelser må flyttes

I steinkirka Ås i Vestre Toten er det mørkt og kaldt.

På grunn av de høye strømprisene har Vestre Toten kirkelige fellesråd sett seg nødt til å ta tak.

Nå stenger de to av tre kirker i kommunen i januar, februar og mars.

Det betyr at både gudstjenester, begravelser og andre aktiviteter i kirkene blir flyttet til den kirka som holdes åpen.

– Det er veldig stusslig at vi må stenge. Vi fratar folk muligheten til å ha seremonier i sin egen kirke, sier kirkeverge i Vestre Toten Gunnstein Endal.

Men de er ikke alene om å måtte holde stengt.

Sårt å flytte begravelser

Det er spesielt sårt å måtte flytte begravelser, og ha seremonien i en fremmed kirke.

– Folk er litt lei seg, men de forstår at dette er nødvendig for å sikre økonomien vår, sier Endal.

Til tross for at seremonien må holdes i en fremmed kirke, forsikrer kirkevergen om at kista vil komme til riktig sted. Men det fører også til ekstra kostnader.

– Når seremonien er i en fremmed kirke, så må jo kista kjøres til gravplassen. Heldigvis er begravelsesbyråene med på å betale de kostnadene, sier han.

Ingunn Flaskerud er en av dem med tilknytning til Ås kirke. Hun synes det er dumt at de ikke kan holde alle kirkene åpne. – Vi har ikke noe forhold til de andre kirkene. Jeg synes det er helt på trynet at de må stenge.

Stiftsdirektør i Hamar bispedømme Freddy Knutsen sier folk utvikler en relasjon til sin lokale kirke, og da er det viktig for mange å ha seremoniene i sin kirke.

– Vi har sett fra før når sånne grep har blitt tatt at reaksjonen er kanskje størst når det rammer en selv. Når en skal ha begravelse i den kirka en er vant med å gå i, at en opplever det som vanskelig, sier Knutsen.

VIKTIG: Knutsen forteller at det er viktig for mange å ha seremonier i sin kirke. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Men Vestre Toten kirkelige fellesråd ser ingen annen mulighet hvis de skal klare å komme seg gjennom året.

Denne kirken er åpen i Vestre Toten Ekspandér faktaboks Januar: Raufoss kirke

Februar: Ås kirke

Mars: Eina kirke

Flere tar samme grep

Det er kommunene som har ansvar for å finansiere kirkene.

I desember fikk mange kirker i Sør-Norge strømstøtte fra regjeringen for å holde kirkerommene varme i jula.

– Det ga varme kirker før jul og det er vi veldig glade for, men nå er det ingen slike bevilgninger i sikte, sier Knutsen.

Han forteller at en rekke kommuner tar det samme grepet som Vestre Toten nå.

ÅPEN: Raufoss kirke er den eneste som er åpen i januar. Foto: Frode Meskau / NRK

I fjor hadde kirkene i Vestre Toten et strømforbruk på omtrent 450.000 kroner. I år er budsjettet på nesten 1,2 millioner, basert på prognoser fra kommunen.

– Hvis vi sparer strøm nå og kommer oss gjennom året, så skal dette akkurat gå. Men det er ingenting å gå på, sier kirkeverge Gunnstein Endal.

Vil ha makspris

Partileder i Frp Sylvi Listhaug er en av dem som reagerer på at kirkene ikke ser noen annen mulighet enn å holde stengt.

– Mange har et nært forhold til sin lokale kirke. Det er klart at hvis man opplever at man ikke kan bruke den til dåp eller begravelser, så synes jeg det er smålig når vi bor i Norge.

UFORSTÅELIG: Listhaug mener det er uforståelig at det ikke er innført makspris ennå. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Hun og partiet mener det bør innføres makspris på strøm på 50 øre, slik at alle strømutgifter over det blir tilbakebetalt.

– Det ville løst problemet for private bedrifter, kirker, sykehus, og alle som sliter med å betale strømregningene. Ikke minst vanlige folk også, sier partilederen.

– Kommunene må ta ansvar

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier hun har forståelse for at folk reagerer på at kirkene må stenge.

ANSVAR: Toppe sier at loven er tydelig på at det er kommunenes ansvar å sørge for at kirkene kan holde åpent. Foto: Morten Waagø / Morten Waagø

Hun sier at regjeringen gjør det de kan for å få ned strømprisene.

– Vi har vært tydelig på at vi har en klar ambisjon om at strømprisen skal ned, og vi skal snu alle steiner for å få det på plass.

Samtidig poengterer hun at det er kommunenes ansvar å finansiere kirkebyggene slik de kan holde åpent.

– Jeg er tydelig på at dette er et kommunalt ansvar, og det kan ikke kommunene løpe fra.

Ordfører Stian Olafsen i Vestre Toten mener at kommunen ikke har fått den hjelpen de trenger fra staten, fordi de ikke har blitt kompensert for ekstra strømutgifter.

– Vi sitter igjen med mindre penger å bruke på kirka. Vi har ikke uvilje til å hjelpe til, men vi står i en ganske krevende situasjon som kommune også.

KREVENDE: Olafsen forteller at kommunen er i en krevende situasjon når det gjelder økonomien. Foto: Maria Pedko Lindbäck / NRK

Olafsen sier at kommunen har et godt samarbeid med kirken.

Han forteller også at kirkene i Vestre Toten holder stengt etter kirkelige fellesråd sitt eget ønske, og at de ikke ba om ekstra økonomisk støtte fra kommunen.

– Det er en slags løsning ved at alle prøver å ta i et ærlig tak i en dugnad, når alle egentlig har økonomiske utfordringer.