I Kirkelandet kirke i Kristiansund er det allerede kaldt. Med 30 meter under taket og mye glass, er ikke isolasjonen den beste.

Tredoblinga av strømprisene gjør at det vil koste om lag 150.000 kroner å holde kirka varm i desember.

– Jeg vil oppfordre de som kommer på besøk til å sitte med jakka på, sier kirkeverge i kommunen, Kjersti Harstad.

Kirkelandet kirke i Kristiansund vil bli enda kaldere til neste år. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Bekymra for begravelsene

Strømregninger tre ganger større enn normalt gjør at kirkene må skru ned temperaturen til 15 grader.

– Vi kan ta opp temperaturen et par grader under begravelser og gudstjenester, men det er fremdeles kaldt, sier kirkevergen.

Sogneprest Tormod Sikkeland mener problemet først og fremst oppstår når det skal være begravelser.

– Når man skal begrave sin gamle mor på 80 år, og skal sitte her og hutre og fryse! Det er kaldt nok fra før på en sånn dag.

Kirkeverge Kjersti Harstad og sogneprest Tormod Sikkeland. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Ingen strømstøtte nord for Dovre

Sikkeland sier at strømmen er en kjempeutfordring.

I slutten av oktober bestemte Stortinget at kirkene lenger sør skulle få strømstøtte på 30 millioner kroner, for at de skulle klare å holde oppe i jula. Men det fikk ikke kirkene nord for Dovre.

Tidligere denne uka skrev Barne- og familiedepartementet i en e-post til NRK at det per nå ikke foreligger konkrete planer om utvidelser av støtten. De skriver også at kommunene har ansvaret for kirkene.

Trondheim og Ålesund skrur ikke ned

Organisten i kirka merker allerede kulda godt, selv om temperaturene ikke skal skrus ned før andre juledag.

– Fingrene er kalde allerede, så jeg er spent på hvordan det utarter, sier kantor Paul André Nilsen Grande.

Kantor Paul André Nilsen har allerede fått på seg ullgenseren. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Men i Trondheim kommer man ikke til å måtte sitte med dunjakka eller ullgenseren på under begravelser og gudstjenester.

– Strømmen er også periodevis dyr her, men vi har ikke gått til de vurderingene at vi skal senke temperaturene i kirka i jula, sier kirkeverge Kjell Inge Nordgård.

Også kirkene i Ålesund har planer om å holde temperaturen oppe som vanlig, selv om strømprisene også påvirker dem.

– Vi tenker å skape en god opplevelse i julehøytiden, så langt det lar seg gjøre, og så må vi heller ta en ny vurdering over nyttår, sier kirkeverge Andrea Hunger.