De sjekker brønnen sin jevnlig for å se hvor mye vann som er der. Og det er en grunn til at Janne Mette Bakken Holt og ektemannen følger ekstra nøye med nå:

– Man vet ikke hvor avhengig man er av vann før man mister det.

I 2018 gikk nemlig brønnen deres tom, og familien var helt uten vann i en uke. Det var en krevende situasjon som Janne Mette vil unngå å oppleve igjen:

– Det kom ingenting ut fra krana, og vi fikk ikke dratt opp i do en gang. Jeg misunner ingen å miste vannet.

Med veldig lite nedbør hittil i vår, som også har ført til svært lav grunnvannstand i innsjøer og elver, er hun bekymret for å stå uten vann igjen:

– Jeg tenker selvfølgelig på det og håper det kommer masse regn snart.

BEKYMRET: Janne Mette Bakken Holt har fortsatt vann i brønnen sin, men er likevel ikke trygg på at det vil holde. Foto: Ann Kristin Mo

– Ville begynt å spare på vannet nå

Bekymringen til familien fra Brandval utenfor Kongsvinger er ikke rotløs.

Ifølge Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) vil grunnvannstanden fortsette å synke i snøfrie områder selv om det kommer noe nedbør. Det må rett og slett mer vann til.

– Det som er helt opplagt er at det må komme mere regn enn det pleier for å få grunnvannsnivåene opp igjen, sier Hege Hisdal. Hun er direktør for hydrologisk avdeling i NVE.

DYBDE ER AV BETYDNING: – Har man en grunn brønn og grunnvannsstanden synker, så vil den gå tom, forteller Hege Hisdal, som er direktør i hydrologisk avdeling i NVE. Foto: Stig Storheil / NVE

Hisdal har derfor et klart råd for dem som, i likhet med Janne Mette, har hatt tomme brønner tidligere:

– Hvis man har en brønn som gikk tom i 2018 eller har gjort det oftere, ville jeg ha begynt å spare på vannet nå.

Flere tiltak for å spare vann: Ekspandér faktaboks Hisdal trekker frem en rekke tiltak man kan gjøre for å spare på vannet, blant annet disse foreslått av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune: Trykke på den lille knappen på do.

Ikke la vannet renne under tannpuss.

Skru av vannet når man såper seg inn i dusjen.

Fylle opp både vaske- og oppvaskmaskin.

Ikke vanne plenen eller vaske bil.

Ber brønneiere om å være beredt

Familien i Kongsvinger har gravd brønnen dypere etter de stod uten vann i 2018. I tillegg er de blitt mer bevisste på vannforbruket sitt. Likevel er Janne Mette Bakken Holt fortsatt bekymret for vannstanden:

– Vi har fortsatt vann, men vi hører at folk allerede begynner å gå tom, sier Janne Mette.

Brannvesenet i Glåmdal har ikke fått noen særlig henvendelser på tomme brønner i regionen hittil i år. Men de er forberedt på det dersom tørken fortsetter.

– Med litt lenger tørkeperiode nå, så vil mange få samme problemet igjen som de hadde i 2018, sier brannsjef Arnfinn Strømstad.

Han ber derfor dem, som tror de kan risikere å stå uten vann, om å ruste seg opp og være beredt.

– Det er bedre å være føre var og eventuelt skaffe det utstyret de må ha for å ha vann i huset før de går tomme.

– Det er ingen vits å komme å fylle opp en brønn som blitt tom på grunn av grunnvannet. Det vil bare sive ut igjen, sier brannsjef Arnfinn Strømstad. Foto: Ann Kristin Mo

Han understreker at det ikke hjelper å fylle tomme brønner med vann da det vil sive ut igjen. Derfor bør man ordne containere eller vanntanker og fylle de med vann, og det kan man gjøre på brannstasjonen.

