En årelang konflikt har det siste året toppet seg.

På Mysusæter, tett inntil vestsiden av Rondane nasjonalpark, har ikke det lokale løypelaget lykkes i å komme til enighet med grunneierne.

Dermed kan et av de mest attraktive skiområdene i Norge miste hele 100 kilometer med skiløyper.

Nekter adgang for løypemaskiner

Konflikten bunner i at det ikke er blitt enighet med grunneierne om tillatelse til preparering av skiløyper.

Noen av dem eier områdene i nærheten av garasjen der løypemaskinene står parkert.

– Dermed kan de hindre preparering av store deler av løypenettet ved å nekte adgang for løypemaskinene, sier styreleder i Mysusæter og Raphamn Løypelag, Tor Jostein Furu.

I dag går flere av skiløypene oppå det som om sommeren er kjørbare bilveger. Noen av grunneierne mener at dette øker vedlikeholdsutgiftene for vegene.

Derfor ønsker de flere skiløyper utenom bilvegene.

Her er noen av årsakene til konflikten:

Løypelaget har i alle år preparert skiløyper på løyperegulerte, ubrøytede vinterveger, i tillegg til ute i terreng utenom bilvegen.

har i alle år preparert skiløyper på løyperegulerte, ubrøytede vinterveger, i tillegg til ute i terreng utenom bilvegen. De mener det vil føre til lengre skisesong : Skiløyper oppå bilveg trenger mindre snø enn i terrenget. De er klare tidligere om høsten, og vil vare lengre utover våren.

: Skiløyper oppå bilveg trenger mindre snø enn i terrenget. De er klare tidligere om høsten, og vil vare lengre utover våren. Grunneierne ønsker at flere skiløyper skal gå utenom bilvegene, gjerne parallelt.

ønsker at flere skiløyper skal gå utenom bilvegene, gjerne parallelt. De mener det vil redusere vedlikeholdsutgiftene på vegene. De viser til at det om våren er en hard såle av snø og is på grunn av skiløypene. Dette er det både dyrt og tidkrevende å frese opp.

I tillegg er det flere tilfeller av påstand mot påstand.

For eksempel mener grunneierne at langrennssesongen i et tilfelle faktisk ble lenger ute i terrenget enn oppå bilveg.

Og løypelaget på sin side har fått tilbakemeldinger fra lokale veglag som mener det ikke blir mer skader på bilvegen etter fresing av løypesålen om våren.

Det er også uenighet om den totale lengden på den omstridte delen av skiløypenettet. Grunneierne mener den er 63 km, mens sjåførene som løypelaget har engasjert, mener det er ca. 100 km.

Alternativ løypeforening startet opp

Men konflikten stopper ikke med dette.

Den har nemlig ført til oppstart av en ny løypeforening, som et alternativ til den etablerte Mysusæter og Raphamn Løypelag.

I 2020 ble Foreningen Skiløyper på Mysusæter dannet, og har som formål å «opparbeide alternative skiløyper til dagens skiløyper.»

Foreningen arrangerte dugnad høsten 2022 der de på barmark ryddet vegetasjon for å klargjøre for en alternativ skiløype utenom bilvegen.

Ifølge foreningen var det mange skiløpere som synes at denne traséen var «triveligere å gå enn den tidligere løypa langs vegen.»

Flere bekymrede hytteeiere i området har skrevet til kommunen at konflikten svekker kommunens omdømme. En hytteeier skriver at manglende skiløyper vil føre til lavere verdi på hyttene. En annen krever at kommunen må gripe inn mer aktivt. Foto: Ingrid Turtum / NRK

Ingen kommentar fra grunneiere

To av de mest profilerte grunneierne i området, Frank Turmo og Bjørn Ove Bergum, vil ikke kommentere realitetene i saken.

De to har i flere år frontet grunneiersiden utad, både i media og i ulike møter om saken, men har svart nei til tilbudet fra NRK om å forklare bakgrunnen for sitt standpunkt.

Her er grunneiernes svar i skiløypekonflikten Ekspander/minimer faktaboks «Siden vi ikke er kjent med hvem som er din kilde eller hvilken vinkling du har på saken, mener vi det er riktig å fatte oss i korthet. Bakgrunnen for det er at vi den siste tiden har opplevd at det har vært en god dialog og fremdrift i saken om løypekjøring og tror ikke saken på nåværende tidspunkt vil være tjent med å drøftes i media. Vi avventer nå et ekstraordinært årsmøte, og utfallet fra det møtet vil være avgjørende for å komme i gang med løypekjøring til det beste for alle som besøker Mysusæter.»

Styreleder Tor Jostein Furu i løypelaget framholder også at de oppfatter at det er en god dialog nå. Han sier at løypelaget er svært opptatt av at det nå er ro i saken fram mot årsmøtet.

Han forteller at i det siste har det vært en «konkret og positiv utvikling» i saken.

Krever styrelederens avgang

6. januar er nemlig D-dagen for den betente konflikten. Da er det ekstraordinært årsmøte i løypelaget.

Til dette møtet har grunneierne blant annet krevd at styreleder Tor Jostein Furu skal fratre.

– Hvis dette kan bidra til å løse konflikten, er jeg innstilt på å gå av, sier Furu.

Han sier også at de vil etterkomme grunneiernes ønske om å ha en representant i løypelagets styre. Det kommer også til å være en representant fra Sel kommune i styret.

Hvis det blir enighet på dette møtet, er skiløypenettet reddet denne sesongen.

Tor Jostein Furu i Mysusæter og Raphamn Løypelag er klar til å gå av. Foto: Privat

– Svekket beredskap i høyfjellet

Leder i Otta Røde Kors, Svein Arild Bjøkne, sier at konflikten kan få konsekvenser også for beredskapen i området.

– Hvis ikke skiløypene kjøres opp, vil ikke vi heller kviste løypene, slik vi har pleid å gjøre.

– Dette får konsekvenser for sikkerheten til våre mannskaper ute på redningsoppdrag.

Han sier at dette også påvirker tryggheten for vanlige skiløpere. De som vil gå på tur i området, vil begi seg inn i området på fjellski, uten løype og uten løypestikker.

– Samtidig vil jeg understreke at vi er nøytrale i denne konflikten og har ikke tatt stilling til hvem som har rett.

Svein Arild Bjøkne i Otta Røde Kors frykter for beredskapen som følge av konflikten. Foto: Privat

– By mot land-argumentasjon

Leder i Mysusæter Vel, Nicolay Eger, sier at han også er nøytral.

– Mysusæter er en fantastisk destinasjon og konflikten er blitt så stor fordi så mange har hjerter som brenner for stedet, sier han.

Eger sier også at diverse innlegg på Facebook har tatt av, og vært en pådriver for å fyre opp konflikten.

– Her er det engasjement og følelser, kombinert med tradisjon, ispedd litt by mot land-argumentasjon.

Leder i Mysusæter Vel, Nicolay Eger, står midt i konflikten. Foto: Privat

DNT redd for opptrapping

Eiendomssjef i Oslo DNT (Den Norske Turistforening), Jan Erik Reiten, sier at striden så langt ikke har fått konsekvenser for turisthytta Rondvassbu.

– Men vi frykter en opptrapping som kan føre til at vi ikke får kjøre inn til Rondvassbu. Her er vi avhengige av tillatelse fra to grunneiere, både sommer og vinter.