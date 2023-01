– Jeg blir litt irritert når jeg er ute og går på ski og folk går midt i skiløypene, sier Inger Kristin Watne Moe.

Skiløperen innrømmer raskt at hun ikke er særlig glad i folk som tråkker i løypene på Hovden øverst i Setesdal.

– Da tenker jeg de kunne gå på veien istedenfor. Eller tatt på seg ski, fortsetter hun.

Problemstillingen er lik over hele landet. Alle vil ha mulighet til å oppleve den vakre fjellheimen, men fotgjengere som går i skisporene blir fort uglesett.

Nå er håpet at det skal bli mindre konflikter i skiløypene på Hovden fremover.

Inger Kristin Watne Moe syns det er veldig dumt med folk som går på beina i skiløypene. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Vintervandreveg

– Nå setter vi opp skilt om forsøket med vintervandreveg, forteller Torvald Gautland som daglig leder i Hovden løypekjøring.

Det er altså lagt til rette for at folk kan gå parallelt med skisporet i flere løyper rundt sentrum. Skiløpere bes holde seg i det klassiske skisporet og gi plass til fotgjengere ved siden av.

– Her får folk løyper hvor de har lov til å gå på beina eller på truger, og ikke bare ski.

Thorvald Gautland og Kirsten Leira på Hovden har satt opp skilt om den nye løypedelingen mellom skiløpere og gående. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Det er et ledd i å kanalisere folk til dette området, og ikke ut i løypenettet ellers, sier Kirsten Leira, turistvert i Destinasjon Hovden.

Det har så langt ikke vært noe forbud i langrennsløypene på Hovden, men det oppfordres til at skiløyper forbeholdes skiløpere forteller Leira.

– Vi syns ikke det er noe hyggelig med forbudsskilt rundt omkring i løypenettet, så derfor har vi lagt til rette her nå.

Konsept er populært på mange skisteder i Europa, men nokså nytt i Norge ennå.

– Vis hensyn

– Det finnes ikke noe generelt regelverk som forbyr folk fra å gå i skiløypene, sier Bente Lier.

Hun er generalsekretær i Norsk Friluftsliv som er en fellesorganisasjon for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner.

Bente Lier i Norsk Friluftsliv mener gående helst ikke skal bevege seg i skiløypene. Hun roser initiativet som nå er gjort på Hovden. Foto: Gard Eirik Arneberg / Norsk Friluftsliv

Men Lier påpeker at i Allemannsretten, som handler om retten til å ferdes fritt i naturen, så står det også at alle har et ansvar for å gjøre det på en varsom måte.

– Det handler om å ta hensyn til naturen, dyr og hverandre. Sånn sett kan man si at det å ødelegge for noen andre, ikke er å ta hensyn.

At flere skidestinasjoner nå legger til rette for både skiløpere og gående, syns hun er flott.

– Hvis man ikke har lyst til å gå på ski, så har man kanskje likevel lyst til å oppleve fjellet. Så det å få den fjellopplevelsen på egne tilrettelagte stier, syns jeg er et kjempeflott tiltak, sier Lier.

Positiv mottagelse

– Dette er helt topp. Vi har jo prøvd å gå i løypene på beina, men det er jo ikke så populært. Da får vi kjeft!, sier Jorunn Igland.

Hun er ute til fots sammen med Per Atle Berg. Også han setter pris på tilretteleggingen som nå gjøres for dem som har lagt skiene på hylla.

– Jeg har jo vært med å betale for løyper. Men når ikke vi går på ski, så er det flott at de gjør noe for de som bare går.

Per Atle Berg og Jorunn Igland går mest på beina når de er på tur, og setter stor pris på tilbudet som nå er kommet på Hovden. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Blant skigåerne er det mer blandede reaksjoner på det nye tilbudet. Pernille Hübert er på full fart innover løypene når NRK møter henne.

– Dette er et kjempebra forslag. Da får de som ikke går på ski et sted å gå i skogen, vekk fra biler og alt som er. Helt supert!

Men Frank Salvesen er bekymret for at todelingen av løypa ikke kommer til å fungere.

– Jeg er veldig skeptisk. De går vel oppi selve skisporene likevel, og så blir skisporene ødelagt.