På fine vinterdager har det i mange år vært nesten umulig å finne parkeringsplass ved Vulusjøen i Levanger. Tusenvis av skiløpere har latt seg friste av milevis med fine løyper innover Frol-fjellet.

Alt fra glade amatører til satsende skiklubber har kommet fra hele norddelen av Trøndelag, og gjort Vulusjøen til et av fylkets mest populære utfartsområder.

Men nå er det slutt. De som kjører opp løypene klarer ikke lenger finansiere lånet og drifta av løypemaskinen. De finner ingen løsning for å få inn penger fra skiløperne.

Reaksjonene har vært sterke blant de mange som nå vil ut på ski.

– Det er helt tullete at det ikke blir kjørt opp spor. Vi har både løypemaskin og folk som vil gå i løypene og betale for dem. Men vi har altså ikke fått på plass et system for at de skal kunne betale, sier en frustrert Ole A. Hustad.

Han er styreleder i Vulusjøen Løypekjøring AS, som har ansvaret for løypekjøringa.

Økt bompengeavgift på den private veien kan finansiere løypekjøringa. Men det er uenighet både om det er lov og om det er rettferdig for de som ikke skal gå på ski. Foto: Vegard Woll / NRK

Foreslår økte bompenger

Eierne av selskapet som driver løypemaskinen klarer rett og slett ikke å bli enige om hvordan de skal få inn penger. De er også uenige om hva de har lov til. I bunn ligger spørsmålet om skiløyper er noe folk må og er villige til å betale for.

Flere mener man kan legge på bompengeavgiften folk må betale for å kjøre den private veien opp til Vulusjøen. Andre mener dette ikke er lov og at det blir urettferdig at de som ikke skal gå på ski må finansiere skiløyper de ikke bruker.

De har heller ikke lov til å kreve inn parkeringsavgift, ifølge Miljødirektoratets regler om allemannsretten.

Vil du betale for oppkjørte skiløyper på fjellet? Ja Nei Vis resultat

Situasjonen er helt fastlåst og løypemaskinen til nesten 3 millioner kroner blir stående i garasjen.

– Vi har fått inn en del penger som frivillige har betalt på Vipps. Men det er på ingen måte nok til å dekke de årlige utgiftene på cirka 900.000 kroner. Det er rentene og nedbetalinga av maskinen som koster mest, sier Hustad.

Vi kjører ikke opp ei eneste skiløype før vi har finansieringa på plass, opplyser Ole A. Hustad Foto: Vegard Woll / NRK

Hittil har altså løypekjøringa blitt finansiert med en blanding av frivillige gaver og sponsoravtaler, men løypelaget har ikke klart å få på plass noen langsiktige avtaler. Derfor har de sett seg nødt til å parkere maskinen.

På den måten har de fortsatt nok penger til å finansiere lånet i ett år til, men uten nye avtaler blir det umulig å fortsette.

– Vi har jobba for å få på plass ei løsning uten at den har kommet. Det er tragisk, men vi ser ingen annen utvei akkurat nå, sier styremedlem Alf Magnar Reberg.

– Vurderer dere å selge maskinen?

– Det må eierne bestemme, men det er klart at hvis vi ikke får på plass noe finansiering, så ser jeg ikke bort ifra at styret anbefaler det. Men det er i ytterste konsekvens og noe vi absolutt prøver å unngå, sier Reberg.

En utfordring flere steder i Norge

Dette er også en problematikk som engasjerer Norsk Friluftsliv, som en samleorganisasjon både for Skiforeningen, Turistforeningen og en rekke andre friluftsorganisasjoner.

Ifølge generalsekretær Bente Lier er dette en problemstilling flere steder i landet.

– Gratisprinsippet er sentralt i allemannsretten og betaling for skiløyper, for eksempel, skal eventuelt være frivillig, understreker Lier.

Hun viser også til at det er et økt press på å kunne ta betalt for ulike tjenester, og at myndighetene nå jobber med en paragraf i friluftsloven som omtaler akkurat dette.

– I dag kan den tolkes på ulikt vis. Det viser blant annet Nordkapp-dommen, opplyser Lier, som anbefaler Levanger å prøve å få til et spleiselag.

Hun sier det finnes flere modeller for finansiering. Noen steder er det kommunen selv som betaler, andre steder er det skiforeninger som bruker deler av medlemskontingenten på løypekjøring. Andre steder er det nettopp løypelag slik som i Levanger som får inn penger gjennom sponsorer og frivillighet.

– Bompenger og parkeringsavgift kan ikke brukes til å finansiere skiløyper, sier Lier.

Hun forklarer at loven sier at bompenger skal brukes på vei og parkeringsavgift på parkering. Men hun sier at en frivillig ekstraavgift i bomringen kan være en mulighet.

Snøen er her allerede, så dette må de finne en løsning på raskt, mener hytteeier Roger Aspås. Foto: Vegard Woll / NRK

– Tragisk

Bare noen meter unna den populære skiløypa ligger hytta til Roger Aspås. Inne i vedbua viser han fram et par ski som på ingen måte er egna til å gå i djupsnø med.

– Dette er jo tragisk. Det er kjørt fantastisk fine spor de siste årene, så det er forferdelig synd om det ikke fortsetter. Dette engasjerer mange og jeg hører folk prater veldig mye om det både i lunsjen og andre steder på jobb, sier Aspås.

Han tror det blir lite folk å se innover Frol-fjellet i vinter hvis det ikke løser seg.

Vulusjøen Løypekjøring Foto: Vegard Woll / NRK Ekspandér faktaboks Selskapet ble oppretta i 2019 med ansvar for å kjøre opp skiløyper i Frol-fjellet i Levanger. Selskapet har ei tråkkemaskin til 2,8 millioner kroner og fire personer deler på kjøringa. Selskapet har siden oppstarten gått i underskudd og slitt med å finanisere maskinen og kjøringa. De har fått inn penger gjennom Vipps og noe gjennom sponsorer, men det er ikke nok. Nå stopper de all kjøring fram til en langsiktig avtale om finansiering er på plass. Selskapet trenger cirka 900.000 kroner i året for å drive løypekjøring. Mesteparten av pengene går til renter og nedbetaling av tråkkemaskina. Frolfjellet er et svært populært utfartsområde og på fine vinterdager kan det være opp mot 2000 person som bruker løypene. Vulusjøen Løypekjøring AS har fem eiere:

Frol idrettslag (40 prosent)

Frol bygdealmenning (25 prosent)

Levanger kommune (20 prosent)

Munkebyvola hytteområde (10 prosent)

Vulusjølaget (5 prosent.)

På rådhuset sitter ordfører Anita Ravlo Sand som også vil ha oppkjørte skiløyper på Vulusjøen. Men med en svært vanskelig kommuneøkonomi er ikke dette noe Levanger kommune kan finansiere.

– Det er jo ikke kommunen sitt ansvar å kjøre opp skiløyper. Men vi har jobba lenge for å finne ei løsning. Vi har nå kalt inn styret i veiselskapet og løypeselskapet idrettslaget til nye møter, sier Sand.

Snøen ligger allerede på fjellet, så ordføreren mener det begynner å haste. Men innkrevinga av penger til løypekjøring må være bygd på frivillighet, understreker hun. Kommunen kan ikke pålegge betaling for løypekjøring, og der står saken i dag.