Tall som SVT har hentet inn viser at det har vært svært liten andel positive koronatester på grensen.

På de fem sydligste teststasjonene, fra Svinesund og til nordre Värmland, har det blitt gjennomført 309.000 koronatester.

Av disse har kun 457 vært positive – det utgjør mindre enn 1,5 promille.

Har gitt helseplager

– Det er snakk om et sted mellom 60 og 70 tester, og det har ikke vært trivelig. Man har følt seg annerledes og diskriminert.

Det sier svenske Fredrica Bornstedt.

Hun har måttet teste seg ukentlig under koronapandemien, for å få lov til å reise til jobben som lærer på Austmarka skole. Bornstedt er kritisk til det norske testregimet på grensen, og blir opprørt når hun får høre om den lave andelen positive testsvar.

Og hun sier at det å få stukket testpinnen i nesen og svelget hver uke har gått på helsa løs.

– Man har fått vondt og plager man ikke har hatt før. Jeg har følt at jeg har hatt bihulebetennelse en rekke ganger. Folk jeg kjenner har blødd masse neseblod, noe de aldri har tidligere.

TESTSTASJON: Grenseteststasjonen på Magnormoen i Eidskog har til tider hatt stort trøkk. Men tall viser at andelen av positive tester har vært lav. Foto: Mats Sparby / NRK

Har følt seg som pesten

Hun sier at det også har gitt en emosjonell belastning.

– I begynnelsen så følte man at man var pesten selv. Folk brukte begrepet koronasvenske. Det var som om man var mer smittsom enn andre.

Bornstedt poengterer imidlertid at det er fint at man arbeider for å forebygge.

– Men når man ser dette svart på hvitt, føles det som at det er blitt feil bruk av skattebetalernes penger. Det er feil å legge skylden på importsmitte.

Leder for teststasjon: Har vært nyttig

Leder for grenseteststasjonen på Magnormoen, Mona Stolpe, bekrefter at svenskene har gitt uttrykk for frustrasjon.

– Det er klart at de har blitt ganske oppgitte, spesielt da vi tok PCR-prøver en gang i uka. For det er ganske slitsomt for slimhinnene i nes å bli utsatt for det over tid.

TESTING: Mange koronatestes fortsatt på grensestasjonen i Eidskog. Leder for stasjonen sier det er god stemning, selv blant de som testes mange ganger. Foto: Mats Sparby / NRK

Men hun utdyper:

– De har ikke vært sinte på oss. Det er ikke vi som har bestemt dette, og det vet de jo. Så egentlig er det veldig god stemning i teltet de blir testet.

Stolpe er tydelig på at testingen har fungert bra, og vært nyttig. Og hun sier følgende om antallet positive tester:

– Det har gått litt i bølger. Har det vært utbrudd eller mye smitte på et sted, har det vært noen positive prøver. Og det er ikke bare svensker som har testet positivt.

Nakstad: – Har vært nødvendig

FORKLARER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener testsystemet på grensen har vært nødvendig, men sier det nå blir endret. Foto: NRK

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at han forstår at testregimet har opplevdes som slitsomt.

– Dessverre har det vært nødvendig på grunn av det høye smittepresset i Sverige gjennom store deler av pandemien. Flere store utbrudd på norske arbeidsplasser i 2020 er hovedårsaken til at ordningen ble etablert.

Han legger til at tidligere i pandemien var verken hurtigtester eller dokumentasjon i form av koronasertifikat tilgjengelig. Nakstad sier også at systemet nå gjennomgås.

– Nå er situasjonen annerledes og testregimet er i ferd med å endres. Detaljene er ikke klare, men vi vurderer systemet fortløpende.

Forventer erstatning

FORVENTER: Fredrica Bornstedt mener hun og andre som har vært utsatt for det samme testregimet bør få erstatning, i det minste en unnskyldning. Foto: Mats Sparby / NRK

Lærer Bornstedt er nå fullvaksinert, og trenger derfor ikke å teste seg lenger.

Men hun forventer at norske myndigheter gir en håndsrekning til henne og andre svensker som har måttet gjennomføre testregimet.

– Man bør få en erstatning for tort og svie. Hvis ikke det er mulig, burde man iallfall få en unnskyldning, når de som gjør dette får plager av det.

