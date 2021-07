Jan ble sendt rett i karantene – kona Astrid slapp unna

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronasertifikatet har gjort det lettere for fullvaksinerte å reise, men har også skapt mange problemer.

Altfor ofte møter folk opp til grensekotroll med feil dokumentasjon, ifølge politiet.

For ekteparet Astrid og Jan Henden fikk campingturen en uventet avslutning i dag.

Hadde feil sertifikat

Astrid og Jan fra Slemmestad i Asker har vært på campingferie i Arvika i Sverige. På hjemturen måtte de gjennom grensekontrollen på Magnormoen i Eidskog.

Ekteparet trodde de var godt forberedt. Begge er fullvaksinerte og før avreise hadde de skrevet ut koronasertifikatene sine.

Men de hadde tatt feil sertifikat.

– Da jeg skrev ut på pc-en hjemme fikk jeg bare sertifikatet som gjelder innad i Norge, sier Jan.

Astrid hadde heldigvis med seg bank-id og klarte å få tilgang til det riktige sertifikatet via HelseNorge. Jan hadde lagt igjen sin bank-id på campingen i Arvika, og var dermed ikke like heldig.

Han fikk beskjed om å ta tre-dagers hjemmekarantene, mens kona Astrid slapp.

– Jeg synes det er litt strengt da, sier Jan.

Ekteparet er ikke alene om å gjøre denne feilen. Mange kommer til grensa med feil sertifikat, ifølge politiet.

Feil fører til lange køer

Stasjonssjef Gjermund Thoresen ved Kongsvinger politistasjon opplever at mange ikke har satt seg godt nok inn i innreisereglene.

– Det de fleste misforstår er at man må ha med seg EØS/EU-sertifikatet, og ikke det norske. Det er viktig selv om man er fullvaksinert.

Stasjonssjef Gjermund Thoresen vil at folk som skal inn til Norge har dokumentasjonen klar før de kjører inn til grensekontrollen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Alle som skal inn i Norge må vise fram skjermbilde av koronasertifikatet, eller skrive det ut på forhånd.

Stasjonssjefen ønsker aller helst at folk skriver det ut for å unngå lange køer på grensekontrollene.

– Det er ganske dårlig mobildekning på grensa, og for at kontrollen skal gå glattest mulig er det viktig at man har dokumentasjonen klar, sier han.

Synes det er vanskelig å holde styr på reglene

På Magnormoen, som er Norges nest største grenseovergang, var det flere som var usikre på reglene i dag.

Liv Olstad Altenborn og mannen planla dagstur til Sverige, men tok ingen sjanser og valgte å stoppe og rådføre seg med politiet på norsk side før de tok turen over grensa.

– Vi hørte i dag at det var enkelt å komme inn, men jeg vet ikke. Derfor måtte jeg gå ut av bilen og spørre for sikkerhets skyld, sier Liv.

Liv Olstad Altenborn vil kjenne litt på friheten med en dagstur til Sverige. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Hun forsikret seg om at hun hadde skrevet ut riktig koronasertifikat.

– Det er litt vanskelig å holde styr på reglene. Hvis du reiser til Strömstad er det åpent, men det er det ikke på vei inn i Norge.

Nå som hun har dobbeltsjekket passet, gleder hun seg til å komme inn til Sverige.

– Vi skal jo en tur på Systembolaget, også skal vi kjøre litt rundt og føle på friheten, sier hun.

20 ganger mer trafikk over grensa

Trafikken over grensa har økt jevnt og trutt etter at ferien satte inn og regjeringen innførte flere reiselettelser.

På Svinesund, Norges største grenseovergang, økte trafikken fra 1100 personbiler i slutten av mai i uke 20 mai, til 23 300 forrige uke.

Innlandet politidistrikt forteller om en økning på mellom 20–25 prosent per uke fra midten av juni.

Politiførstebetjent Stian Rasmushaugen i Øst politidistrikt forteller at også de har problemer med koronasertifikatet.

Politiførstebetjent Stian Rasmushaugen i Øst politidistrikt sier at merkbart mange skriver ut feil side av koronasertifikatet. Foto: Petter Larsson/NRK

– Det er merkbart mange som skriver ut feil side, og ikke den EU/EØS-fanen. Det er viktig at alle setter seg godt inn i hva slags dokumentasjon som kreves, sier han.

Rasmushaugen opplyser om at sånne feil bidrar til lange køer, særlig på Svinesund.

Også i Troms preges grensekontrollen av lettelsene. Fra kontrollstedet på Persskogen i Skibotn melder politiet i formiddag om kilometer lange køer inn til Norge.

Kjører forbi stengte grenseoverganger

Politiet har også erfaring med at fullvaksinerte personer kjører forbi stengte grenseoverganger.

Selv om reglene nå mykes opp er det bare et fåtall grenseoverganger som kan passeres lovlig. På disse overgangene er det både teststasjoner og grensekontroll.

I Innlandet er det per nå kun tre overganger som er åpne. Det er overgangene Magnormoen i Eidskog, Riksåsen i Kongsvinger og Støa i Trysil.

– Man må benytte seg av grenseovergangene som er åpne. All trafikk inn i Norge skal kontrolleres, så de stengte overgangene er stengte, sier stasjonssjef Thoresen.

Det er som regel litt kø ved grenseovergangen på Magnormor på ettermiddagen, opplyser stasjonssjef Thoresen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK