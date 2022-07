– Man må kjøre defensivt, eller så blir man kjørt i hjel, sier syklist i Oslo, Petter Kongshaug.

Uenighet mellom syklister og bilister har preget trafikkbildet i mange år. For hvem har egentlig retten på sin side?

En ny undersøkelse fra Trygg Trafikk viser at det er et høyt konfliktnivå mellom de på to og fire hjul på norske veier.

– De er farligst

Kongshaug forteller at han rett som det er havner i farlige situasjoner med bilister i byen.

– Mest farlig er bilister som beveger seg inn i sykkelbanen, og de som ikke gir signal når de skal svinge, sier han.

UNNGÅR SENTRUM: Petter Kongshaug forteller at han sykler omveier for å slippe farlige situasjoner. Foto: Vegar Erstad

Oslo sentrum prøver han å holde seg unna når han sykler, og velger heller omveier for å unngå skumle situasjoner med bilister.

Kongshaug mener løsningen på problemet er et bedre kollektivtilbud og mer tilrettelegging for syklister.

Lar sykkelen stå

I Hamar er det bygd ut flere sykkelfelt. Andrea Thoresen lar likevel ofte sykkelen stå.

– Jeg bruker dem ikke så ofte. Jeg syns det blir veldig nærme bilene, og det kan oppstå utrygge situasjoner.

LAR STÅ: Andrea Thoresen lar ofte sykkelen stå for hun frykter utrygge situasjoner.

Likevel syns hun at de fleste bilistene er greie i trafikken.

– Men jeg merker jo at noen er litt hissige og ikke så fornøyde med oss. Men de fleste tar hensyn, sier Andrea.

IKKE KONFLIKT: Nikolai Bølla har ikke opplevd konflikter med syklister. Foto: Ola Almås Jullumstrø / NRK

Nikolai Bølla kjenner seg ikke igjen undersøkelsen. Han kjører ikke så ofte på veger der det er sykkelfelt, men på landevegen synes han syklistene er flinke til å holde seg på kanten slik at han får kjørt forbi.

– Jeg syns det går fint og har ikke opplevd konflikter, sier han.

Ekspertene frykter ulykker

Seniorrådgiver Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk liker ikke det høye konfliktnivået i undersøkelsen som er utført på vegne av Trygg Trafikk og Tryg forsikring.

Blant de som har syklet minst én gang det siste året svarer 47 prosent at de opplever at bilistene ikke tar nok hensyn.

– Manglende samspill og irritasjon mellom trafikanter kan lett føre til farlige situasjoner og ulykker, og er dermed et problem i seg selv, sier han.

Han understreker at syklister har like stor rett til å bruke kjørebanen som bilistene, og at bilistene har et særlig ansvar for å vise hensyn til mjuke trafikanter.

Nærmere 27 prosent av de som har syklet det siste året sier de har opplevd konflikter med bilister.

BEKYMRET: Seniorrådgiver Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk er bekymret for det høye konfliktnivået i trafikken. Foto: Trygg trafikk

– Konfliktnivået mellom syklister og biler er altfor høyt. Syklende har rett til å føle seg trygge i trafikken, og dette viser tydelig at det er behov for å skille trafikantgruppene fra hverandre, sier Mathisen.

Han sier at konflikter ikke hører hjemme i trafikken.

Leder for Trygg Trafikk i Innlandet, Marianne Mittet Solbraa, mener for mange bilister glemmer at de har vært syklister når de setter seg inn i bilen, og motsatt.

– Klarer vi å ta den andres perspektiv og alltid ta hensyn til de svakeste, så vil det gå mye, mye bedre, mener hun.