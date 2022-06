Mener mange var redde allerede før skytingen

Knut Anders Sørum fra Toten hadde spilt konsert og skulle innom London pub en tur før han gikk hjem. Mens han sto på gata utenfor og spiste en burger skjedde det utenkelige.

En mann dro opp et automatvåpen og begynte å skyte.

– Så ser jeg en fyr på London som detter. Så snur jeg meg og ser i andre retningen og der står det en fyr med automatgevær og peker på oss. Da løp jeg, alt jeg er kar om, forteller Knut Anders Sørum.

Han løp inn i et portrom og ned i en kjeller. Der gjemte han seg sammen med flere andre.

Hvor kommer grumset fra?

Knut Anders Sørum har ikke fått den forferdelige opplevelsen på avstand ennå, men han vil ikke være redd. Han kom ut som homofil i voksen alder.

– Jeg har ikke lyst til å la dette her få lov til å styre da, sier han.

Men han tror mange i det skeive miljøet er redde, at mange vil føle seg mindre trygge.

Mange var redde allerede før dette skjedde, sier Sørum.

– Vi har sett oppblomstring i kommentarfelt og masse grums som kommer til overflata, så det er ikke en ny følelse det heller, å tenke at; shit, noe kan faktisk skje.

Han vet ikke hvorfor. Kanskje har det vært for mye oppmerksomhet rundt Pride i år.

– Det er utrolig mye grums som har dukket opp i det siste. Masse konspirasjonsteorier om at pride seksualiserer barn, masse greier som bare er helt på jordet. Jeg vet ikke. Det kommer jo fra et eller annet sted.

Han har lurt veldig mye på hva det kommer av.

– Hva er det som er så farlig, spør han?

GRUMS: Det er mye grums og mange konspirasjonsteorier, mener Knut Anders Sørum. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Mye hatkriminalitet

Selv om nye undersøkelser viser at nordmenns holdninger til homofile, lesbiske, bifile eller andre personer som bryter med kjønnsnormene er mer positive enn tidligere, er det likevel mye hat.

Lhbt-personer opplever å bli utsatt for hatefulle og nedsettende ytringer i langt større grad enn andre.

Det viser undersøkelsen som Opinion har gjort for Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

I 2020 mottok politiet 97 anmeldelser om hatkriminalitet på bakgrunn av seksuell orientering. Politiet i Oslo sier i en rapport at de har sett en klar økning i slik hatkriminalitet det siste året.

Flere er positive til skeive Ekspandér faktaboks Nordmenns holdninger til homofile, lesbiske, bifile eller andre personer som bryter med kjønnsnormer er mer positive enn tidligere. Det viser en undersøkelse utført av Opinion for Bufdir.

83 prosent av de spurte svarer positivt til at to personer av samme kjønn lever sammen i par i 2022, mot 70 prosent i 2008.

66 prosent oppgir at de er positive til lesbiske kvinner/jenter i 2022, mot 47 prosent i 2008.

51 prosent oppgir at de er positive til personer som har skiftet kjønn i 2022, mot 36 prosent i 2013 da spørsmålet ble stil for første gang.

67 prosent av de spurte mener det bør være forbudt å drive konverteringsterapi, mens 12 prosent er uenige.

26 prosent er enige i at det bør finnes et tredje juridiske kjønn i Norge, mot 39 prosent som er uenige. 34 prosent er verken enig eller uenig, eller er usikre.

På en del spørsmål gir menn uttrykk for negative holdninger til lhbtiq-personer i noe større grad enn kvinner.

Generelt gir personer under 50 år uttrykk for mer positive holdninger til lhbtiq-personer.

Folk som bor i byer er mer positive til lhbtiq-personer enn de som bor på mindre steder eller på landsbygda.

Ikke-troende er mer positive til lhbt-personer og mer positive til at disse viser kjærtegn i offentligheten, enn troende.

Holdningdundersøkelsen er utført fire ganger, i 2008, 2013, 2017 og 2022. Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Aggressiv debatt

Høyre-nestleder Henrik Asheim (H), som selv er homofil, mener pride-debatten har vært ekstra vond og aggressiv i år.

AGGRESSIV DEBATT: Høyre-nestleder Henrik Asheim synes pride-debatten har vært vond og aggressiv i år. Foto: Jon Petrusson / NRK

Han mener ting sauses sammen slik at det viktige med pridearrangementet forsvinner.

– Det som egentlig bare handler om mennesker som samles for å feire at også skeive kan leve frie liv i offentligheten, kysse kjæresten sin på gaten, alle disse tingene, det må ikke bli sauset sammen med betente politiske debatter som er helt legitime, men som ikke nødvendigvis er det som prideflagget representerer, sier Asheim.

Trosser frykten og samles

Prideparaden og festen som skulle være i Oslo lørdag ble avlyst av sikkerhetsgrunner etter skytingen natta før.

Mange samlet seg likevel spontant og gikk i parade. Og mange dro til åstedet for skytingen og la ned blomster og pride-flagg.

Mandag kveld blir det en samling på Rådhusplassen og dit skal Knut Anders Sørum.

– Jeg tror folk har behov for å markere. Jeg tror folk har behov for å si fra, å vise støtte.

Mandag ettermiddag ber politiet folk la være å dra dit, og om at arrangøren avlyser markeringen. De som likevel drar blir bedt om å holde seg til området på Rådhusplassen.

Før denne anbefalingen kom, sa Knut Anders Sørum, at han tror folk kan ha blitt redde for å delta, men at de likevel har behov for å være med.

– Jeg tror begge deler. Rett og slett. Men jeg tror det blir mye folk, sier Knut Anders Sørum.