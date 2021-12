Søndag skulle Julia ta bussen til Bodø sentrum.

På busstoppet forteller hun at hun møtte hun tre unge gutter i ungdomsskolealder.

«Du så jo veldig lesbisk ut. Jeg syns egentlig alle lesber burde dø»

Slik hevder Julia at hun ble møtt.

– Det er skremmende at så unge folk har så hatefulle meninger om vanlige mennesker, sier hun.

Var redd for at de skulle følge etter henne

«Håper du dør og brenner i helvete» og «du burde henge og knivstikke deg selv» er bare noen av truslene ungdommene kom med, ifølge Julia.

Hun sier hun prøvde å ignorere truslene ungdommene kom med, men at de fortsatte helt til bussen kom.

Hun forteller at hun satt langt unna guttene på bussturen, og sørget for at hun ikke gikk av på samme stopp som dem.

– Jeg var jo redd for at de skulle følge etter meg, sier hun.

Det at hun har kort hår og går med maskuline klær mener hun kan være grunnen til at de trodde hun var homofil.

– Jeg ble ganske sint og sjokkert over hele hendelsen.

Ikke alle anmelder

NRK har valgt å ikke bruke etternavnet til Julia i denne saken.

Dessverre er ikke hennes opplevelse unik.

I 2020 ble 97 saker anmeldt til politiet, der hatmotivet var særlig knyttet til seksuell legning. Dette ifølge politiets rapport om hatkriminalitet.

Dette er økning på 54 prosent siden 2016.

Inger Alexander Gjestvang har jobbet lenge for mangfoldet innen kjønn og seksualitet. Foto: Pressefoto / FRI

Leder for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), Inge Alexander Gjestvang, mener at mange som opplever dette ikke anmelder.

– Jeg blir alltid lei meg av å høre at noen får negative kommentarer basert på hvem de er og hvordan de ser ut, sier han.

– Er det ofte at yngre mennesker kommer med hatefulle kommentarer basert på seksuell legning?

– Jeg tror ikke alder nødvendigvis er noen avgjørende faktor her. Når jeg for eksempel ser på negative og hatefulle ytringer i sosiale medier er det like gjerne godt voksne som ytrer lignende ting, sier han.

Han mener vi trenger kunnskap og kompetanse om mangfold i alle deler av samfunnet.

NRK forklarer Hatkriminalitet Bla videre Hva er hatkriminalitet? Hatkriminalitet er straffbare handlinger som er motivert av hat eller negative holdninger rettet mot en person eller gruppe på grunn av etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne. Eksempler på hatefulle ytringer: Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller håne (forhåne) noen, eller fremme hat, forfølgelse eller forakt (ringeakt) overfor noen på grunn av deres: hudfarge, nasjonal eller etniske opprinnelse

religion eller livssyn

seksuelle orientering

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

nedsatte funksjonsevne Hva gjør jeg dersom jeg blir utsatt for hatkriminalitet? Politiet oppfordrer alle som blir utsatt for hatkriminalitet å melde fra til lokalt politi. Politiet ser alvorlig på hatkriminalitet fordi det ikke bare rammer den enkelte som utsettes, men også fordi det kan skape frykt hos utsatte grupper. Forrige kort Neste kort

Syns synd i guttene

I ettertid har Julia tenkt at det er synd i de som kom med disse ytringene.

– Når folk kommer med slike kommentarer så er det helt sikkert på grunn av at de sliter med noe selv, sier hun.

Når noen oppsøker andre på en slik måte, i håpet på å få en reaksjon, så mener hun det kan det være fordi de ikke får nok oppmerksomhet hjemme.

Hun kommer til å anmelde hendelsen, og er nå i kontakt med politiet.