16-åring lager pantefest for enslige forsørgere

16-åringen liker rett og slett å glede andre. Hun tror det ligger i blodet.

– Det viktigste er å bare se ansiktene på dem, og hvor glade de blir over at jeg gjør dette her og at de har muligheten til å være med, da, sier Karianne.

Det er tredje året på rad at hun gjør noe for andre i førjulstida.

Som 14-åring samlet hun inn 14.000 kroner og kjøpte julegaver til beboere og ansatte på Roverudhjemmet i Kongsvinger. Året etter ble det 45.000 kroner og førjulsmiddag med dans og trekkspill for 100 eldre.

I år er det altså enslige forsørgere og barna deres som får glede av engasjementet hennes.

– Det er jo for å glede de rundt meg, og kunne bidra til at de får det fint og kunne oppleve noe sammen med menneskene rundt seg, sier 16-åringen.

VG omtalte saken først.

Foto: Stein S Eide / NRK

Pant og vipps

Denne høsten har hun stått ved panteautomaten i timevis.

Med hjelp av familien har hun kjørt fra dør til dør og samlet inn pose etter pose med flaskepant.

– Det tar jo sin tid. På en sånn pose bruker jeg kanskje 10 minutter da, sier hun.

GIR BORT: Folk gir villig vekk panten sin til Karianne, så hun kan få inn penger til arrangementene sine. Foto: Stein S Eide / NRK

I tillegg har noen vipset gaver. Til sammen har det blitt 130.000 kroner.

For å finne ut hva pengene skulle gå til i år, spurte hun om tips i Kongsvinger kommune.

Der fikk hun høre at det er mange som har stram økonomi for tida, blant annet mange enslige forsørgere.

Så da blir det julebord for dem og barna deres. 100 voksne og barn har meldt seg på.

– Jeg er kjempeimponert. Dette er ei jente med hjertet på rett sted. Og ikke bare det, men hun klarer jo også å gjennomføre. Det er helt fantastisk hva hun klarer å få til og hvordan hun klarer å engasjere egentlig hele lokalsamfunnet til å være med å bidra, sier Kongsvinger-ordfører Eli Wathne (H).

HJERTE: – Dette er ei jente med hjertet på rett sted, sier Kongsvinger-ordfører Eli Wathne. Foto: Stein S Eide / NRK

Har stålkontroll

På Bøndernes Hus på Brandval, der julebordet skal være neste lørdag, er også Ann Kristin Harbosen imponert over gjennomføringskraften til 16-åringen.

– Det jeg er mest imponert over er logistikken og at hun er så veldig flink til å følge opp. Det er så orden på alt, sier Harbosen.

Skryt vanker det også fra medelevene og lærerne hennes på Helse og oppvekst, der hun går andre året på Sentrum videregående skole.

IMPONERT: Skolevenninnene på helse- og oppvekstfag er imponert over hva Karianne får til. Foto: Stein S Eide / NRK

– Vi er veldig stolte av Karianne. Og det hun får til. Hun legger inn veldig mye innsats, sier venninnegjengen. Budskapet hennes med å hjelpe andre er jo det som er helt fantastisk, sier lærer Torgrim Johansen.

Hemmelighetsfull om neste år

Engasjementet og lysten til å gjøre noe for andre fikk Karianne på ungdomsskolen da hun tok valgfaget «Innsats for andre.»

– Det har vel bare alltid vært i blodet; å hjelpe de rundt meg og andre jeg ikke kjenner enda. Og bare prøve så godt jeg kan da, sier hun.

TIMEVIS: Karianne Moen-Pedersen har samlet inn pose på pose med pant, og stått timevis ved panteautomaten i høst. Foto: Stein S Eide / NRK

Førstkommende lørdag blir det koldtbord og dessert på alle de påmeldte. Men Karianne bruker ikke alle de 130.000 kronene på denne festen.

For hun har allerede planer for neste år.

– Den planen er ganske solid. Men den er hemmelig inntil desember neste år, sier Karianne Moen-Pedersen.