Mange starter i disse tider julegavehandelen, men i år må nok handelen planlegges ekstra nøye.

På ett år har det vært fem renteøkninger, i tillegg har også drivstoff, dagligvarer og strøm blitt dyrere. Det har gitt mange betydelige bekymringer med trangere og en mer utfordrende økonomisk situasjon.

– Vi anbefaler at alle som har trang økonomi tar kontakt med Nav. Så hjelper vi til, sier veileder i Nav Kautokeino Kari Mariann Henriksen.

Økning i henvendelser

Ifølge Statistisk sentralbyrås tall fra 2020 tilhørte 11,7 prosent eller 115.000 barn i Norge en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter.

Og tall fra 2017 viste at hvert femte barn i Kautokeino levde i fattigdom, derfor følger Nav lokalt spesielt nøye med på situasjonen.

– Vi er litt bekymret, økte utgifter påvirker nesten alle, sier Henriksen.

– På landsbasis har henvendelser og søknader økt. Folk ønsker råd og veiledning på grunn av trangere økonomi.

Veileder i Nav Kautokeino Kari Mariann Henriksen ber folk søke hjelp før regningene går til inkasso. Foto: Malene Gaino Buljo / NRK

Inviterer til gratis julefeiring

Men noen har bestemt seg for å ta grep.

Både for å lette på den økonomiske byrden, men aller mest for å få bukt med ensomheten.

Ida Halvorsen og samboeren Nils Andreas Tornensis, inviterer i samarbeid med næringslivet og frivillige i Kautokeino til felles julefeiring.

– Det er mange her som er ensomme. Noen er tilflyttere, hos noen har ungene flyttet hjemmefra. Noen er enker og andre er bare ensomme.

– Dette er en plass for alle, også for familier som vil ha en annerledes julefeiring. I tillegg til de som føler at økonomien ikke strekker til.

Samboerparet har et sterkt ønske om å hjelpe andre og de har snakket om felles julefeiring i flere år.

– Men så har det vært korona og da har det ikke vært slike muligheter. Og nå tenkte vi at det passet perfekt med en annerledes jul, sier Ida.

Hun sier at hvis dette blir en suksess, så kan de tenke seg å gjøre dette flere år framover.

«Jul for alle» er et rusfritt arrangement på Arctic Motell og Kautokeino camping. De har egen kokk som lager maten.

– Det er ensomheten vi har rettet oppmerksomheten mot da. Vi har snakket med folk som gruer seg til jula, fordi de er alene. De som har økonomiske problemer kan få hjelp, men det å være ensom er noe annet.

Hun forteller og at det er det sosiale som skal være i fokus, og derfor fokuserer de ikke på gaver.

Ida er kjøpmann for Rema 1000 i Kautokeino og dette er ikke første gang hun har bidratt med mat til bygdas innbyggere. Foto: Malene Gaino Buljo / NRK

– Det er jo ganske tøft av dere, som selv har to små barn?

– Ungene er så små, de vet ikke hvordan man vanligvis skal feire jul. Så vi kan starte vår egen tradisjon og gjøre det på denne måten.

– Ingen skal være alene på julaften og vi håper at flest mulig vil være med, sier Ida.

– Flinke til å invitere våre ensomme

– Foreløåpig er det ikke mange påmeldte enda, bare 7 stykker, sier Risten Elle Siri ved Frivillighetssentralen i Kautokeino.

Hun tar imot påmeldinger via Frivillighetssentralen.

Risten Elle Siri. Foto: Privat

– I Sápmi er vi flink til å invitere våre ensomme eldre, derfor tror jeg at det er så få påmeldte foreløpig. Men jeg håper at flere melder seg på, sier Siri.

Har forståelse

Nav følger satsene for økonomisk stønad, men i hver enkelt sak gjøres det en individuell vurdering. Nav tar hensyn til at det er jul og bidrar ekstra i høytiden, spesielt til barnefamilier.

Barnefamilier, de med liten inntekt og de som mottar trygd er de som trenger mest hjelp.

– Hva er det de trenger hjelp til?

– Å betale husleie, huslån, mat, kommunale avgifter, barnehage, renter og avdrag. Ja, alt som er blitt dyrere, svarer Henriksen.

Regjeringen har sagt de ikke vil øke trygden til de fattigste før jul. Henriksen mener at man ikke skal være redd for å søke om hjelp. De vet at det finnes en løsning og vil gjerne hjelpe til.

– Hvis man ikke klarer den økonomiske situasjonen, søk hjelp. Ikke vent til regningene går til inkasso. Vi har stor forståelse for at det kan være vanskelig nå og at det kan være utfordrende. Men det finnes løsninger og vi vil prøve å hjelpe, sier hun avslutningsvis.