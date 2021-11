Hedmark og Oppland ble slått sammen mot sin vilje av Solberg-regjeringa. Både Senterpartiet og Ap som nå sitter med makta sammen i fylkestinget var imot det nye storfylket. Regjeringa sier ja til oppløsning av tvangssammenslåtte fylker dersom de sender en søknad før 1. juli 2022, og dermed øynet Sp håp..

Sa nei

Senterpartiet kjemper hardt for å splitte fylkene igjen, men møter nå en kald skulder fra Ap. Representantskapet i Innlandet Ap sa nemlig lørdag ettermiddag et rungende nei til å sende en søknad til regjeringa om oppløsning. Kun seks av 82 delegater ville oppløse Innlandet. Ingen vil ha en folkeavstemning. Dermed blir det ikke flertall i fylkestinget for å splitte fylket. Høyre, KrF og Venstre har sammen med Ap flertall i fylkestinget.

Allerede i januar kom det et forvarsel om hva som kom til å skje.

Selnes sier at det er mange grunner til at Arbeiderpartiet nå ikke vil reversere en reform de var imot.

SIER NEI: Innlandet Arbeiderparti og leder Lise Selnes sier nei til å oppløse Innlandet. Foto: Arbeiderpartiet

– Det er brukt 100 millioner kroner på å slå sammen fylkene. De pengene har vi respekt for. Vi ønsker ikke å bruke mye mer av skattebetalernes penger på å oppløse Innlandet.

Hun sier at Arbeiderpartiet også sier nei av hensyn til de ansatte som har vært igjennom store omstillinger.

– Det er bygget en ny organisasjon. Å reversere det går utover de menneskene som jobber der.

Hun viser til at også en rekke andre tunge aktører som NHO, LO og Bondelaget har blitt slått sammen til Innlandet.

– Vårt fokus er hva som er best for folk. Det gjør vi ved fortsatt å være Innlandet.

Hun viser at en rekke utfordringer og oppgaver som for eksempel veger, ikke stopper ved de gamle fylkesgrensene.

På kollisjon med Sp

Selnes er forberedt på at partiet vil møte kritikk for at de nå ikke vil reversere sammenslåingen, men håper og tror at det ikke vil gå utover samarbeidet med Sp i fylkestinget der de to har en samarbeidsavtale.

Hun mener det Ap nå har gjort er innenfor avtalen med Sp, ved at de har hatt en grundig prosess i partiets lokallag før de konkluderte.

– Og det er allerede en budsjettenighet mellom partiene i fylkestinget. Der ligger det mye god politikk, sier Selnes.

Men fylkesvaraordfører Aud Hove fra Senterpartiet kan ikke love at dette vedtaket ikke vil gå utover samarbeidet.

SKUFFET: Fylkesvaraordfører Aud Hove er skuffet over Arbeiderpartiet. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Vi er skuffet over at Arbeiderpartiet ikke møtte oss i dette og går til Høyre. Dette ble jo enda mer aktuelt med regjeringsskiftet, og de kunne møtt oss på halvvegen ved å bli med på en folkeavstemning, sier Hove.

– Dette mener vi er et politisk feilgrep. Det sies mye om kostnader, men lite om samfunnsutvikling. Og vi hadde håpet at de ville lyttet til folket, sier hun.

Senterungdommen var raskt på ballen for å få sendt en søknad om oppløsning fra Innlandet.

De brukte svært harde ord da det ble klart at fylkestingsgruppa til Arbeiderpartiet ikke ønsker en slik oppløsning. De tok også til orde for at Senterpartiet bryter samarbeidet med Ap i Innlandet.

Hove har likevel ikke helt gitt opp håpet. Senterpartiet kommer til å jobbe for at fylkestinget i desember likevel vedtar at det skal være en folkeavstemning, og håper at partier som har signalisert dette, blir med på det.

NRK har ikke lyktes med å få en kommentar fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.