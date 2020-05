Skistjerner får hyttetomter på billigsalg

Øverst i et nytt hyttefelt i Norges største hytteby, Sjusjøen, bygges et palass av en hytte.

– Det er her jeg skal bo fram til VM. Du skal klare å finne roen mellom treningsøktene her. Det blir helt vilt!

Ordene kommer fra Martin Johnsrud Sundby, mens han står på tomta der den nye hytta hans snart står ferdig.

Tjente millioner på hyttesalg

Den gedigne hytta har drømmeutsikt på Sjusjøen. På en drømmetomt til en drømmepris.

Skistjernen har kjøpt tomta for en brøkdel av prisen andre måtte ha betalt for den.

Dette er den andre hytta Johnsrud Sundby bygger på Sjusjøen siden 2014. Den første hyttetomten ga han 400.000 kroner for, mens hyttenaboene måtte betale drøye to millioner kroner mer.

Den hytta har han solgt med et millionoverskudd. Og så kjøpte han seg en ny milliontomt, som ligger enda bedre til, også denne gangen langt under markedspris. Den nye tomta og hytta vil ha en verdi på rundt ti millioner kroner.

Martin Johnsrud Sundby forteller at han har prutet hardt for å få god tomtepris på Sjusjøen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Man må alltid prute. Jeg har jobbet ganske knallhardt for de prisene jeg har fått her oppe, smiler Johnsrud Sundby.

Skistjernene på plass

Han er langt fra den eneste skistjernen på Sjusjøen. I nabolaget har han Therese Johaug, Sjur Røthe og Pål Golberg. Snart kommer nok en verdensmester, Hans Christer Holund, som nylig sikret seg sin drømmetomt i området.

Litt lenger ned i bakken på Natrudstilen har Johannes Thingnes Bø hytte, et stavtak unna skiskytterblinkene på skistadion.

PR-guru Ingebrigt Steen Jensen sier det er smart business av områdene som lokker til seg skistjerner. Han er sikker på at det er prisdrivende. Foto: Anders Bakkerud Larsen

Litt lenger nord i Innlandet ligger Skeikampen. Her har Johannes Høsflot Klæbo akkurat fått nøklene til sin luksushytte, også den på en tomt kjøpt på billigsalg. Her har også Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen sitt hytteparadis.

Alle har fått tomter og hytter til sterkt reduserte priser.

Å ha skistjerner i hytteområdene er smart og prisdrivende, mener PR-guru Ingebrigt Steen Jensen.

– De tenker sikkert, som jeg selv ville gjort, at hvis de får Klæbo, Johaug eller Johnsrud Sundby til å ha hytte i sitt hyttefelt, så vil mange andre ha lyst til å ha hytte der. Dette er jo et markedsføringscase. De bruker våre skihelter for å gjøre hytteområdet attraktivt og til å selge hytter, forteller Steen Jensen.

Klæbo på reklameplakat

På Skeikampen vitner store reklameplakater for hyttebyggeren at Klæbo har gjort en god deal da han sikret seg drømmehytta i området.

Skiesset fikk nylig nøklene til hytta, og på vloggen sin viser han stolt fram sitt luksuriøse hyttepalass.

– Se på det her! Hvor fin er den hytta her, egentlig? Sa en stolt Høsflot Klæbo på vloggen da han for noen uker siden for første gang fikk se den fiks ferdige hytta si.

Interiøret i Høsflot Kløbos hytte på Skeikampen vitner om luksus og høy komfort. Foto: Jøra Bygg / NTB scanpix

Tomter til flere millioner

Ifølge tall NRK har hentet inn, har de beste hyttetomtene i Sjusjøen-området blitt solgt for nærmere fire millioner kroner. Johnsrud Sundbys tomt er i denne kategorien, men han har altså betalt langt under markedspris.

Det er Brøttum allmenning som har solgt Johnsrud Sundby tomten han bygger hytte på. Allmenningsbestyrer Jan-Tore Hemma erkjenner at å få skistjernene til Sjusjøen er en god avtale for begge parter.

Han vil likevel ikke slå fast at det er prisdrivende at flere av landets største skistjerner har hytte i området.

Jan-Tore Hemma i Brøttum almenning vil ikke si det er prisdrivende å få skistjerner i sitt hytteområde. Men han mener det er en god avtale for begge parter. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Det vet jeg ikke helt. Men det gir en positiv oppmerksomhet om vår destinasjon, forteller Hemma.

Å bruke skistjernene som levende reklameplakater har bidratt til at hytteprisene på Sjusjøen har økt kraftig de siste årene. Men utøverne bidrar også i lokalsamfunnet på Sjusjøen i bytte mot de gunstige tomteprisene.

– Vi har noen samarbeidsavtaler med utøverne, så det er vinn-vinn. Vi får en positiv oppmerksomhet, og de er med på arrangementer og skaper blest om Sjusjøen, forteller Hemma.

Det bekrefter også Johnsrud Sundby.

– Jeg arrangerer jo konkurranser for barn og ungdom i området her fire ganger i året, forteller Johnsrud Sundby.

Mener skistjernene er et positivt tilskudd

Jan Ove Holmen er velformann i Sjusjøen vel, og har hatt hytte her i 60 år. Han mener de dyre tomteprisene vitner om at det er mye penger blant folk.

Jan Ove Holmen, velformann i Sjusjøen vel, mener det er gromt at skistjernene holder til på Sjusjøen. Spesielt siden de deltar på arrangementer og aktiviteter rettet mot barn og unge. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Det er lov til å by på en tomt. Så lenge folk vil betale så går det ikke an å ha noen sterke meninger om det. Men det er enorme summer som betales for tomtene med best utsikt, sier Holmen.

Velformannen vil ikke mene for mye om det er rettferdig at skistjernene får hyttetomter på billigsalg.

– At idrettsutøvere selger seg som et varemerke har ikke jeg eller velforeningen noen mening om.

Johnsrud Sundby har heller ikke sterke meninger om han driver opp prisen for andre.

– Jeg håper ikke man må betale seg i hjel for å få tilgang til det jeg og andre har her på Sjusjøen. Men jeg ser likevel at man må stagge det litt. Det er et forholdsvis jordnært område, og det har vært en solid prisstigning her. Og grunneierne tjener jo på det, konkluderer skistjerna.