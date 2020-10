Forsker: – Noe skurrer i norsk ungdomsidrett

– Veldig mange barn og unge slutter fordi det blir for mye. De blir skada eller drittlei. Eventuelt en kombinasjon av dette, sier Christian Thue Bjørndal.

BEKYMRET: Christian Thue Bjørndal er førsteamanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap på Norges idrettshøgskole, og mener at noe er alvorlig galt i ungdomsidretten Foto: NIH

Han er førsteamanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap på Norges idrettshøgskole (NIH), og mener at noe er alvorlig galt i ungdomsidretten.

Bjørndal sier det i dag er mer trening og konkurranse i tidlig alder enn før. Og at det som før var sesongidretter nå pågår hele året. Det får flere til å slutte, mener han.

– Det spiser opp mer av året og av fritiden, og det blir mer alvorlig tidligere, sier idrettsforskeren.

– Så det er noe som skurrer i norsk ungdomsidrett, legger han til.

60 prosent slutter tidlig

Celina Opsahl spiller på J15-laget til Fagernes IL. Hun og venninnene spiller fotball tre dager i uka, hele året gjennom. For Celina er fotballen den viktigste sosiale arenaen i hverdagen.

– Treningskamper og kamper er det morsomste, sier Opsahl.

Tenåringen elsker å spille fotball og stortrives på laget. Hun hadde egentlig tenkt å satse på idretten, men på grunn av skader vurderer hun nå å gi seg helt. Hun forteller at fysioterapeuten hennes ikke anbefaler videre satsing.

– Jeg har en idrettsskade som heter Schlatters. Det er en kneskade. Jeg måtte ha pause i åtte måneder før jeg fikk starte med trening igjen, men det gjør fortsatt vondt, forteller hun.

Nå har hun også fått betennelser i leggen. Alle skadene tærer på motivasjonen, samtidig synes hun det er vanskelig å tenke på en hverdag uten fotball.

Men Celina er ikke alene om å kutte ut idretten. Ifølge Ungdataundersøkelsen slutter hele 60 prosent av dem som har deltatt på organisert idrett før de nærmer seg slutten på ungdomsåra.

Ifølge undersøkelsen har rundt en av ti sluttet allerede i 8. klasse.

IVRIGE: Anna Rosendal (t.v.) og Celina Opsahl trener fotball flere ganger i uken med j15-laget til Fagernes IL. Foto: Sigrid Havig Berge

Skader

I 2018 ble det registrert nesten 35.000 idrettsskader i Norge. Det utgjør over én femtedel av alle skader som er registrert i Norsk Pasientregister. Barn og unge er overrepresentert i denne statistikken, ifølge Folkehelseinstituttet.

Sammen med kolleger ved Norges idrettshøgskole kartlegger Thue Bjørndal ungdom som er håndballelever i videregående skole. De frykter resultatet av kartleggingen vil være nedslående med tanke på skader.

Ifølge Thue Bjørndal oppstår ikke skadeproblematikken på grunn av idrettsskolene, men i samspillet mellom aktivitet i klubb, skole og forbund fordi totalen fort blir for voldsom for utøverne.

– Veldig mange sliter med skader og sykdom over lange perioder som gjør at det ikke er gøy med idrett. Eller at de ikke kan drive med idrett til slutt, sier han.

Tidligere i år ba Marit Breivik i Olympiatoppen Norges idrettsforbund om å ta tak i problematikken.

Thue Bjørndal mener skade- og frafallssituasjonen i norsk ungdomsidrett ikke har bedret seg på de 15 åra han har jobbet innen fagfeltet. Han mener alle involverte ledd, fra forskning til forbund og idrettslag, må ta ansvar for å skape en endring.

TRENING: J15-laget til Fagernes IL spiller en kamp i uka, i tillegg til treninger. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Frafall

Daglig leder i Fagernes fotball, Tony Strande er opptatt av å holde på spillere. Han forteller at de jobber mye med trivsel i klubben, og at særlig jentene er opptatt av det sosiale.

– Vi er en mellomstor fotballklubb, så vi er avhengige av å ikke miste spillere, sier Strande.

Fagernes fotball har tradisjonelt sett lite frafall, men på grunn av koronapandemien har de opplevd at flere har slutta i år.

Strande forteller at det ofte er i overgangen fra barne- til ungdomsfotballen at spillere slutter.

– De som ikke har ambisjoner faller gjerne av da, i hvert fall hvis det sosiale ikke er godt nok.

– Kan man bli for seriøs for tidlig og kan det blir for mye for unge utøvere?

– Definitivt. Vi har jo et bevisst forhold til det at de første åra må vi være forsiktige med å ikke pushe for mye, sier han.