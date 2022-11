I dag begraves Rosemarie Köhn

Rosemarie Köhn døde natt til søndag 30. oktober. Hun ble 83 år gammel.

Köhn var biskop i Hamar bispedømme fra 1993 til 2006. Hun hedres i dag med begravelse på statens bekostning.

Begravelsen er åpen for alle som ønsker å delta. Man kan også se begravelsen på storskjerm utenfor kirka, eller på TV og nett.

BEGRAVES: Rosemarie Köhn gratuleres av folket etter at hun er blitt ordinert til biskop 20. mai 1993. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Biskop emerita Solveig Fiske leder begravelsesseremonien i Hamar domkirke. Preses Olav Fykse Tveit skal holde minnetale. Og Rosemarie Köhns ektefelle, Susanne Sønderbo, vil fremføre en personlig hilsen.

H.M. Dronning Sonja deltar i begravelsen. Det gjør også flere statsråder, blant andre kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Etter seremonien skal kisten bæres til Hamar gravlund der den blir senket i jorda.

– Hun endret kirkehistorien

Rosemarie Köhn var Norges første kvinnelige biskop. Hun har betydd mye for mange.

Solveig Fiske som ble hennes etterfølger som biskop i Hamar, sier Köhn vil bli husket som en biskop som gikk foran for likeverd og likestilling.

– Hun endret kirkehistorien og ble et samlende symbol. Uten hennes liv og virke, hadde både kirken i vårt land og samfunnet, vært annerledes, sier Fiske.

Köhn kjempet en viktig kamp for de homofiles plass i kirken. Det mener Fiske har betydd svært mye for mange.

BISPEGÅRDEN: Rosemarie Köhn i hagen til bispeboligen i Hamar. Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Også kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum omtaler Köhn som en pioner.

– Biskop Rosemarie Köhn vant folks hjerter. Hun ble raskt en folkekjær biskop som var med på å endre Den norske kirke.

– Hun skapte mer plass for skeive og mange som ellers ikke følte seg hjemme i kirken, sier Gunleiksrud Raaum.

Politikerne takker

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er takknemlig for innsatsen Rosemarie Köhn la ned for en rausere kirke.

– Hun er en biskop som etterlater seg spor, både hos enkeltmennesker og i samfunnet. Vi vil huske henne for hennes viktige kamp for en mer åpen kirke og et mer tolerant og likestilt samfunn, sa Støre til NTB etter at dødsbudskapet ble kjent.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier hennes stemme for likestilling og mangfold betød enormt mye, også for henne personlig.

TAKK: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen takker for alt Rosemarie Köhn betød for så mange. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– At Köhn ville åpne kirken og for eksempel gikk i Prideparade tidlig, gjorde at slike som meg følte oss hjemme der, sier hun til NTB.

Også tidligere statsminister Erna Solberg (H) takker Köhn for innsatsen.

– Som Norges og Nordens første kvinnelige biskop gikk hun foran og banet vei for at kvinner kunne innta stadig nye lederroller i kirken og i samfunnet for øvrig, sier Solberg.