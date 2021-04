Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommunene tar seg betalt for å gi bedrifter og butikker skjenkeløyve. Normalt må de betale ut ifra hvor stor omsetning de har hatt.

Har slitt mye

I Alvdal kommune trenger ikke de sju serveringsstedene å tenke på betaling til kommunen. For der er skjenkeløyven blitt gratis.

Enhetsleder for service Bente Rønning, har sett på omsetningsoppgavene hvor mye næringa har slitt.

– Det er tunge tider for bransjen. Vi syns ikke det er der vi skal hente inntektene våre, sier hun.

Dermed gikk det nylig ut et brev til skjenkestedene med beskjed om at gebyret kan de glemme.

– Alvdal kommune har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for dere. Alvdal kommune har derfor besluttet ikke å fakturere for omsetningsgebyrer på skjenkebevilling for 2021, heter det i brevet.

Butikkene i Alvdal får ikke det samme fritaket.

– Utrolig fin gest

Eier av Frich's Hotell og Spiseri Alvdal, Øyvind Frich, ble overrasket og glad over gesten fra kommunen.

– Her kom det et initiativ en ikke kan forvente skal komme.Det er utrolig flott gjort.

TAKKNEMLIG: Hotelleier Øyvind Frich setter stor pris på det Alvdal kommune har gjort. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Ifølge Frich er det ikke dette gebyret som hadde veltet lasset. For han ville det et normalår utgjort omtrent 10.000 kroner.

– Men det er mye symbolikk i det. Og det er fornuftig. Vi har slitt mye i næringa, sier han.

Frich's Hotell og Spiseri Alvdal har vært en bunnsolid bedrift som er pusset mye opp de siste årene. Etter koronaen kom har hotellet tapt mellom 10 og 12 millioner kroner i omsetning.

Frich reagerer på at hotell- og serveringsbransjen har måtte svi så mye som den har gjort under koronaen. Derfor setter han ekstra pris på det Alvdal kommune har gjort.

Dessuten er trinn en av gjenåpninga viktig. Hotellet har hele tida hatt gjester boende på hotellet.

– Det har vært unormalt at de ikke har kunne tatt seg et glass vin eller øl til maten, sier Frich.

For han er alle tiltak som gjør at normalsituasjonen nærmer seg igjen, bra.

Inspirasjon for andre

Regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen, synes Alvdal har opptrådt forbilledlig og viser at de har sett og forstått situasjonen mange innen reiseliv og hotell er i.

– Så håper jeg at dette kan være til inspirasjon også for andre kommuner, sier han.

Han tok en sjekkerunde blant sine kollegaer, og det tyder på at få andre har tatt dette grepet. Ordfører Alfred Bjørlo (V) opplyser til NRK at det amme initiativet er tatt i stad kommune.

Oslo har gjort det samme som Alvdal. I hovedstaden utgjør dette omkring 40 millioner kroner.

INSPIRASJON: NHO-direktør Jon Kristiansen håper andre kommuner blir inspirert av Alvdal. Foto: Moment Studio/NHO

Han sier det betyr veldig mye for bedriftene å få en slik hjelpende hånd, sjøl om beløpet ikke er det største.

– Vår siste medlemsundersøkelse viser at sju av 10 har det vanskelig. Da er summen av alle små og store tiltak viktig, sier Kristiansen.