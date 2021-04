Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Frich`s Spiseri Maihaugen i Lillehammer er en av mange norske bedrifter som har benyttet seg av statens tilbud om betalingsutsettelse på skatter og avgifter til 1. juli.

Styreleder Roar Øien sier at dersom hver gjest i sommer legger igjen 125 kroner, må de selge 60.000 porsjoner for å dekke skattekravet.

– Vi rammes av alle de nasjonale tiltakene som avtandsbestemmelser, begrensinger i antallet og skjenkestopp, sier Øien.

Totalt skylder Frich`s Spiseri Maihaugen staten 600.000 kroner i utsatte skatteregninger.

Mener gjenåpninga ikke er nok

Kafeen ble stengt da museene ble stengt i mars i fjor. De åpnet igjen først i fjor sommer. Men aktiviteten har vært lav etterpå.

To ganger har bedriften permittert alle de ansatte, og det har kostet 200.000 kroner

Som en følge av nedstengning har de som mange andre bedt om betalingsutsettelse som de har fått til 1. juli.

Men rentene må betales og den regninga kommer nå. Og renta er skyhøy; hele åtte prosent.

– Det er uhørt. Det tilsvarer en dårlig kassakreditt, sier Øien.

Han frykter i verste fall konkurs hvis ikke regjeringa hjelper til. Han mener de må lytte mer til bransjen enn de har gjort til nå.

Han har flere konkrete ønsker, men viktigst er å få åpne og drive virksomheten igjen.

En stor del av virksomheten er arrangmenter, som begravelser. Derfor ønsker de at antallet som kan delta øker fra 10 til 50. De mener det er forsvarlig å gjøre, også med tanke på smittevern.

Trinn en av gjenåpninga mener han hjelper lite, fordi det er spiseplikt ved skjenking og sterke begrensinger på antall for eksempel på begravelser som er en stor del av virksomheten deres.

– Vi må også få utsatt skattekravet til neste år, sier han.

Skjer alt dette, har han fortsatt tro på framtida. Men det haster.

– Er ravnsvart

Regiondirektør for NHO Innlandet, Jon Kristiansen, beskriver situasjonen som ravnsvart for bedrifter innen reiseliv og skjenking. Sju av ti bedrifter innen reiseliv og skjenking sier det står dårlig til.

– Skal vi ha et reiseliv etter pandemien må de rette tiltakene settes inn nå, sier Kristiansen.

Han minner om at 200.000 jobber innenfor reiselivsnæringa, og at det er en av de største næringene i distrikts-Norge. Det er også den første foten mange unge får inn i arbeidslivet.

Han har klare krav til regjeringa:

Renta må ned fra åtte til minst seks prosent.

Bedriftene må få et år på seg til å betale.

Kostnader med permitteringer må ned.

– Det er nå det brenner. Mange ser livsverket sitt truet, sier Kristiansen.

Ifølge Finansdepartementet har serverings- og overnattingsbransjen 200 millioner kroner i ubetalt moms, mens det totale tallet er 3,8 milliarder kroner.

Ikke lavere rente

Men Finansdepartementet vil ikke senke renten slik NHO ber om: Statssekretær Magnus Thue (H) sier at ordninga med betalingsutsettelse er viktig for bedriftene.

– Samtidig ønsker vi at bedriftene primært skal finansiere seg på vanlig måte, og ikke gjennom å utsette innbetalinger av skatter og avgifter dersom de ikke må.

Thue mener renta derfor må ligge på åtte prosent.

Men fredag ble det kjent at regjeringa vil utsette betalingsfristen til 31. oktober og at nedbetalingstida blir på et år. Det foreslår de i revidert nasjonabudsjett.

– Utsatt og forlenget innbetaling kan bidra til at flere bedrifter får muligheten til å hente seg inn igjen etter koronakrisen. Det er viktig for å unngå at utsatte skatter og avgifter blir et hinder for at bedriftene får folk tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).