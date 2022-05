Strafferammen er seks års fengsel.

Det skulle være et hyggelig besøk hos en nær slektning i Brumunddal denne junidagen sommeren 2021.

Men en gutt på ett og et halvt år ble drept av to hunder på stedet.

Kvinna som eide hunden er i nær slekt med gutten og hans familie.

Nå er vedkommende tiltalt etter denne alvorlige hendelsen.

Statsadvokatene i Hedmark og Oppland har tatt ut den alvorlige tiltalen.

Ifølge tiltalen lot eieren to hunder hun eide gå løs i hagen, med verandadøra til stuen åpen. Mellom verandaen og stuen hadde eieren satt opp en provisorisk grind, likevel fikk en av hundene, en rottweiler, tak i gutten som døde av bittene på stedet.

I en pressemelding skriver politiet at saken om kort tid blir oversendt Østre Innlandet for beramming av rettssaken.

Tragisk for alle

Hundene var av rasene Rottweiler og Golden Retriever og ble avlivet kort tid etter den tragiske hendelsen lørdag 5. juni i fjor sommer.

Kvinna som eide hundene ble kort tid etter siktet for brudd på hundelovens paragraf 28.

Det betyr at eier kan dømmes for ikke å ha sørget for å forebygge eller avverge at en hund angriper eller skader et menneske.

Saken rysta lokalsamfunnet.

Kriseteamet i Ringsaker kommune ble koplet inn for å hjelpe familiene.

Det er svært sjelden at hunder angriper og dreper mennesker.

I Norge har ni personer omkommet som følge av hundeangrep de siste tjue åra.

Omfattende etterforskning

Politiet har brukt nærmere ti måneder på etterforskningen.

Det skyldes blant annet at venting på eksterne dokumenter og undersøkelser.

Statsadvokaten var underveis heller ikke helt fornøyd og ba politiet om mer etterforskning.

-I en så alvorlig sak har det vært nødvendig å bruke tida det har tatt.

Det sa politiadvokat Ranveig Tufte, da hun sendte saken til Statsadvokaten.

Forsvarer til den tiltalte kvinna, advokat Jens Henrik Lien sier hans klient er gjort kjent med innholdet i tiltalen. Utover det har han nå ingen kommentar.