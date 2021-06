Saken vil bli oppdatert.

Barnet var på besøk hos nær familie som eier de to hundene da hendelsen skjedde, skriver politiet i en pressemelding.

– Det er svært tragisk at et barn omkommer etter en slik type hendelse. Det er alvorlig for alle involverte, sier Haagen Løvseth, operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt.

Etterforskning er i gang

Hundene er begjært avlivet av eier.

– Vi vil sørge for at hundene blir avlivet omgående, sier Løvseth.

De pårørende blir fulgt opp av kriseteam fra kommunen.

Politiet ble varslet om hendelsen kl. 12.12 lørdag. De har opprettet sak og startet etterforskning for å klarlegge hendelsesforløpet.

– Det er kriminalteknikere på stedet som undersøker åstedet. Det vil bli gjort avhør i saken, sier Løvseth.

Politiet ønsker ikke si noe om hendelsesforløpet og omstendighetene rundt hundeangrepet.

– Vi vil komme tilbake med mer informasjon på et seinere tidspunkt, sier Løvseth.