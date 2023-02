NTNU

Ved NTNU har de ordnet en ekspertgruppe som skal se på hvilke utfordringer roboten kan gi, men også hvilke muligheter teknologien kan gi for undervisningen.

NTNU har mest tradisjonell skoleeksamener. Men den kan være en utfordring på innleveringer og hjemmeeksamen, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan.



– Vi ønsker ikke økt bruk av skoleeksamen, så det er viktig for oss å finne gode løsninger på dette, sier hun.

Universitetet i Oslo

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo, Bjørn Stensaker, sier de jobber med å få kunnskapen opp til ansatte.

– Vurderingsformer og design på eksamen er delegert ved UiO og bygger på en faglig vurdering. Det er sannsynlig at det vil bli viktigere og viktigere å utforme eksamensoppgaver som ikke er egnet til å besvares ved hjelp av KI.



For skoleeksamen er ikke disse verktøyene en aktuell problemstilling.

NLA Høgskolen

Vi arbeider med dette og ser på ulike innfallsvinkler fra ledelsen og utover i organisasjonen.

– Noen av våre avdelinger er spesielt opptatt av at studentene skal lære seg å bruke den nye teknologien og kunne vise i oppgaver at de kan utnytte både ChatGPT og AI i sitt arbeid, sier prorektor for utdanning, Amund Langøy.

Oslo Met

– Selv om denne chatboten er ny har det alltid vært mulig å utgi andres arbeid som sitt eget på eksamen, forteller prorektor Silje Fekjær.

På Oslo Met har de derfor lenge jobbet med å legge til rette for mer varierte vurderingsformer, og unngå eksamensformer som kan bli en fuskefelle for studentene.

– En løsning er å lage mer kompliserte oppgaveformuleringer, for eksempel at studentene ikke bare skal gjengi faginnhold fra litteraturen, men koble pensum til egne erfaringer fra praksis. Muntlig eksamen er et annet eksempel, sier Fekjær.

Universitetet i Sør-Norge

USN har ikke laget eksamensoppgavene for vårsemesteret 2023, men slike vurderinger som høgskolen i Innlandet har forsøkt seg på, vil være gode alternativer for enkelte fag og oppgaver, forteller Vibeke Bredahl, studiedirektør, avdeling for utdanning og studiekvalitet.

– Bruk av KI utfordrer enkelte eksamensformer mer enn andre. Eksempelvis vil det på hjemmeeksamener, med alle hjelpemidler tilgjengelig, være viktig å skrive oppgavene slik at studentene kan vise sin kunnskap – uten bruk av KI. Alternativt at bruk av KI inngår som del av oppgavens grunnlag.

Universitetet i Bergen

Foreløpig har UiB ingen institusjonelle retningslinjer; det er opp til fagmiljøene og underviserne å bestemme dette ut fra sine egne fagområder.

– Verktøyet fungerer ulikt fra fag til fag og UiB er et stort breddeuniversitet hvor mulighetene og utfordringene varierer mellom fagene, sier prorektor for utdanning, Pinar Heggernes.

Han mener det viktigste er at alle undervisere gjør seg kjent med verktøyet.

– Vi vil også gjøre våre studenter oppmerksomme på at svar som kommer fra ChatGPT kan være direkte feil, kan være partisk og kan inneholde andre feilkilder, sier Heggernes.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet er i en sonderings- og vurderingsfase.

Foreløpig har de ingen strategi, men de oppretter en egen ekspertgruppe for å følge med på utviklingen, forteller prorektor for utdanning, Anne-Grethe Naustdal.

– Framover har vi et økt fokus på å få god og oppdatert kunnskap ut til våre vitenskapelige ansatte om KI og at en har dette med i utformingen av eksamensoppgavene.

Høgskulen i Volda

Ved Høgskulen i Volda har de ikke gjort noen endringer knytte til eksamen og ChatGPT.

– Men vi følger utviklingen og vurderer situasjonen fortløpende. For eksempel har vi nettopp hatt et større internt webinar om temaet, og planlegger gjentatte webinar fremover gjennom semestret. Vi er også inne i et større arbeid tilknyttet retningslinjer på Høyskolen, og vil eventuelt vurdere å ta inn noe om dette i retningslinjene om nødvendig. Videre blir det viktig med god informasjon om dette frem mot eksamensperioden, både for studenter og ansatte, sier prorektor Odd Helge Mjellem Tonheim.

Universitetet i Tromsø (UiT)

Seksjonssjef Kjersti Dahle ved seksjon for studieadministrasjon forteller at de har informert studentene om at de ikke kan benytte ChatGPT, med mindre dette er oppgitt som tillatt hjelpemiddel til eksamen.

– Som i alle eksamenssituasjoner vurderes det hvorvidt besvarelsen oppfattes som redelig og etter gjennomført akademiske prinsipper jf. bla. krav til kildehenvisninger og åpenhet om metode, forteller hun.

Dersom sensorene opplever en besvarelse som uredelig, vil det bli opprettet en fuskesak, og saken vil måtte prøves juridisk.