Det kreves både kritisk sans og mye kunnskap for å kunne utnytte Kunstig intelligens-roboten ChatGPT. Da kan ikke lærere nedlegge forbud mot kunstig intelligens, og etterlate elevene som kunnskapsløse i møte med ny teknologi.

Harald Jordheim tar i et innlegg i NRK til orde for å forby ChatGPT i skolen, fordi han mener det vil føre til late elever og mye juks. En forbudslinje, slik Jordheim tar til orde for, vil medføre en kunnskapsløshet som vil kunne ramme de svakeste elevene aller hardest.

For å løfte alle elevene, mener jeg derfor ChatGPT må på pensum. Kunnskap er bedre enn forbud.

ChatGPT kan bli et hjelpemiddel for alle, ikke bare for de flinkeste.

I nyhetene leser vi solskinnshistorier om mennesker som tilsynelatende uten innsats kan bruke ChatGPT for å få femmer på historieinnleveringer og stortingsrepresentanter som bruker verktøyet til å formulere spørsmål til regjeringen.

Virkeligheten er nok en annen.

Det krever mye kunnskap for å kunne bruke ChatGPT. Se for deg dette: Om du sitter med 2 i historie og leser om Andrea som fikk 5 av KI, er det lett å ty til ChatGPT selv. Dessverre ender du sannsynligvis med en oppgave full av feil, fordi du ikke har lært hvordan man skal finne feilene og manglene i teksten.

Om du ikke vet hvordan du stiller konkrete og gode spørsmål, vil ikke ChatGPT generere et svar som man kan jobbe videre med. Det er et faktum at ChatGPT er ureflektert, repetitiv og inneholder uheldige politiske syn.

Dette må skolene ta inn over seg, så ChatGPT kan bli et hjelpemiddel for alle, ikke bare for de flinkeste, mest reflekterte og kritiske elevene.

Det viktigste skolen gjør, er å utdanne oss for fremtiden. Dette innebærer å lære oss verktøy slik at vi kan henge med i samfunnsutviklingen og løse de store utfordringene som ligger foran oss.

Kunnskap er bedre enn forbud.

På samme måte som vi lærer at Wikipedia må brukes med kritisk sans, da hvem som helst kan skrive artiklene der, må vi lære at ChatGPT også genererer feil. Istedenfor forbud, må vi heller lære alle de sterke og svake sidene ulike verktøy har.

Jordheim sammenlikner ChatGPT med å kjøre bil når oppgaven er å løpe 20 kilometer, og at ChatGPT derfor er juks. Fremtiden vil derimot kreve at vi forflytter oss 200 kilometer på kortest mulig tid. Da vil teknologi som ChatGPT være en nødvendighet for å overkomme de utfordringene som min generasjon vil møte.

Derfor mener jeg skolen må gi alle elever kunnskapen til å bruke kunstig intelligens på en god måte.

Vi trenger kunnskapen om hvor og når det er relevant og nyttig å bruke verktøyet, og da kan ikke skolen forby det i all undervisning.

