Her taper de 750 millioner på to uker

Reiselivet er knallhardt rammet av koronakrisen. Alpinbransjen har bedt regjeringen om en krisepakke på 400 millioner kroner til alle landets alpinanlegg. Daglig leder Gudrun Sanaker Lohne i Destinasjon Trysil legger fram sjokktall og mener det må til en større krisepakke for skibygda.

En av tre uten jobb

Hun støtter seg på tall fra SSB:

I dag er det sysselsatt cirka 3 412 personer i Trysil, av dette er 535 sesongansatte. Tall fra Nav og reiselivet indikerer cirka 1 100 permitterte, det vil si over 32 prosent av de sysselsatte.

I løpet av de to påskeukene var det ventet mellom 50.000 og 60.000 besøkende til kommunen med 6600 innbyggere. Omsetninga per gjestedøgn er skissert til å være mellom 1500 og 2000 kroner. Det vil si i sum et tap på 750 millioner kroner.

– Dette har dramatiske konsekvenser for Trysil, sier hun.

De beregnede tapene er basert på reiseforbud, mangel på transport og at turoperatør avlyser. I tillegg kommer hytteforskriften om at det er forbudt å overnatte på hytta gjelder foreløpig til 3. april, fredagen før palmehelga.

Langsiktige virkninger

STØRRE KRISEPAKKE: Gudrun Sanaker Lohne presenterer sjokktall for reiselivet. Foto: NRK

Sanaker Lohne er også bekymret for de langsiktige virkningene.

– 80 prosent av de kommersielle gjestene i Trysil kommer fra utlandet. Det tar trolig lengre tid å få utenlandske gjester til å krysse landegrenser igjen.

Hun er også bekymret for hvordan det går med markedsføring og transport.

– Vi er bekymret over hvordan det går med salgsleddet vårt i utlandet, for eksempel turoperatører, fly- og fergeselskaper og andre samarbeidspartnere. De har vært viktige i å selge og markedsføre Trysil i utlandet. Det gjør at det vil ta lang tid å fylle sengene i Trysil igjen, sier hun.

Hjørnesteinsbedrift

Sanaker minner om at reiselivet i Trysil er en hjørnesteinsbedrift.

– Trysils situasjon kan sammenlignes med et industrisamfunn der hjørnesteinsbedriften går konkurs, eller oljekrisa i Stavanger/Vestlandet. Der gikk storsamfunnet umiddelbart inn med hjelpetiltak – det trenger vi nå som landets største vinterdestinasjon, sier hun.

Sandaker Lohne mener strakstiltak er viktig, og mener regjeringa ikke har gjort nok.

– Mange av tiltakene gjelder jo fra 20. mars. Så det at momsen ikke settes ned fra 1. januar er også veldig dramatisk. Fra den 20. mars er jo omsetninga null så da hjelper jo tiltaket ingenting.

Sanaker mener at bedriftene må få dekket faste utgifter slik at de overlever til krisen er over.

– Når situasjonen normaliserer seg er det viktig å ha ressurser for skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, øke konkurransekraften og utviklingsevnen.

Dramatisk og alvorlig

Rådmann Jan Sævig i Trysil kommune ser også svært alvorlig på situasjonen som han kaller dramatisk.

Han tror arbeidsledigheten i fjellkommunen fort kan komme opp i 30–40 prosent.

– Dette er den første ringen i vannet, men det vil komme flere ringer, sier rådmannen.

Han er i første omgang ikke mest bekymret for kommunens økonomi. Staten har sagt at den vil refundere inntektstapene som kommunen vil ha når for eksempel folk ikke kan betale barnehage eller SFO.

– Men på sikt vil jo skatteinntektene til kommunen falle, noe som vil ramme alle kommuner.

Men han er først og fremst bekymret nå for det private næringslivet og alle som blir permitterte. Rådmannen berømmer regjeringa staten for handlekraften den har vist.

– Og det vil også komme flere pakker, sier rådmannen.