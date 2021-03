Så dyrt er det å bryte reglene i påsken

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

2000 kroner for å ikke bruke munnbind der det er påbudt.

Det er bare en av bøtene du kan få om du bryter smittevernforskriften.

– På en måte syns jeg det er veldig bra at det kommer reaksjoner. Men noen av dem er kanskje litt drøye. Å få 2000 kroner i bot for å glemme munnbind er kanskje litt mye, sier Inger Johanne Ensrud.

DRØYT: Inger Johanne Ensrud mener noen av bøtene er i drøyeste laget, men hun er positiv til bot for å bryte reglene om svenskegrensa. Foto: Stein S. Eide / NRK

Hun jobber på et kjøpesenter i Elverum der munnbind foreløpig bare er en anbefaling.

Men flere kommuner har innført strenge forskrifter i forkant av påsken. Brudd på covid-19-forskriftene kan straffes med bøter eller fengsel. (Se hele lista nederst i saken)

Likt over hele landet

De nye bøtesatsene for brudd på smittevernreglene er fastsatt av Riksadvokaten, og har gått ut til politiet over hele landet.

Går du på ulovlig fest eller annet arrangement kan du få 10.000 kroner i bot eller fengsel i 10 dager. Ulovlig passering av svenskegrensa gir 5000-10.000 kroner i bot.

Bøtesatsene er satt for at politiet skal kunne praktisere dette mest mulig likt over hele landet.

Folks reaksjoner: – Det skal svi litt

Folk har delte meninger om koronabøtene.

Liv Turid Høiåsen syns reglene og bøtesatsene er greie, med noen unntak.

– Det er ikke alle som kan bruke munnbind da. Så den kan kanskje være litt streng.

Likevel synes hun det er riktig å straffe de som ikke følger reglene.

– Det skal svi litt. Det er noen som ikke bryr seg, mener Høiåsen.

POSITIV: Trond Birger Nerberg tror de færreste bryter reglene med vilje. Foto: Stein S. Eide / NRK

Trond Birger Nerberg tror ikke nødvendigvis at folk bryter reglene med vilje.

– Sånne store ting som å passere grensa, det vet folk at man ikke skal gjøre. Men uhell kan skje. I hvilken grad skal man utøve skjønn? Det er vanskelig, mener han.

– Sett deg inn i reglene

Politiet oppfordrer alle til å sette seg inn i hvilke regler som gjelder. Det er ulikt fra kommune til kommune.

– Alle må sette seg inn i og forholde seg til de lokale reglene som gjelder i den kommunen de er i, sier Tom Johnsen, leder for driftsenhet øst ved Innlandet politidistrikt.

STRENGT: Liv Turid Høiåsen mener bøtesatsen for å droppe munnbind er vel streng. Foto: Stein S. Eide / NRK

De fleste kommunene har forskriftene tilgjengelig på sine nettsider.

Brudd på reglene blir straffet, men Johnsen sier politiet ikke har ressurser til å sjekke at reglene blir fulgt overalt.

– Politiet vil først og fremst gi råd og veiledning. Og så vil vi reagere der vi ser at det er helt klare overtredelser av bestemmelsene, sier han.

«De ni bud»

Her er reglene og bøtesatsene som gjelder for påsken:

1. Ikke reis til Sverige

Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (uaktsom overtredelse), privatpersoner: Bot på 5000 kroner eller fire dager i fengsel.

Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (forsettlig overtredelse), privatpersoner: Bot på 10.000 kroner eller ti dager i fengsel.

2. Ikke selg alkohol

Brudd på forbud mot å skjenke alkohol på serveringssteder: 20.000 - 50.000 kroner.

3. Ikke slurv med å registrere deg

Brudd på plikt til registrering ved innreise, privatperson: 5000 kroner eller fire dager i fengsel.

4. Ikke dropp munnbind

Brudd på plikt til å bære munnbind, privatperson: Bot på 2000 kroner eller fengsel i to dager.

5. Ikke la være å teste deg

Brudd på plikt til å teste seg for covid-19 ved innreise, eller innen 24 timer, privatperson: Bot på 10.000 kroner eller fengsel i 10 dager.

6. Ikke bryt karanteneregler

Brudd på regler om karantene og karantenehotell, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer. Privatperson: Bot på 20.000 kroner, eller fengsel i 15 dager.

7. Finn ut hvor mange som kan møtes

Flere kommuner har begrensninger i hvor mange som kan møtes. Sjekk dette før du inviterer andre. Brudd på disse bestemmelsene kan gi bot på 20.000 kroner eller fengsel i 15 dager.

8. Ikke bryt regler om stenging

Brudd på regler om stenging av virksomhet, privatperson og foretak. Bot normalt ikke lavere enn 50.000 kroner eller 20 dager i fengsel for privatperson.

Brudd på foretak som arrangerer: Bot normalt ikke lavere enn 50.000 kroner.

9. Ikke gå på fest

Privatperson som deltar på ulovlig arrangement: Bot på 10.000 kroner eller fengsel i 10 dager.

Ps! Straffeskjerpende og formildende omstendigheter kan påvirke størrelsen på boten.