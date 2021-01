Her blir kundene nektet servering om de bruker munnbind

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er umulig å spise og drikke når man har på munnbind. Vi har også god plass her, så det er mulig å holde avstand.

Det forteller eierne av kaféen «Pancake Dream» i Kongsvinger, Anette og Zbigniew Julian Rozporski.

På inngangsdøra til kaféen har de valgt å henge opp en plakat hvor det står; «Vennligst ta av deg munnbind. Kunder med munnbind blir ikke servert på grunn av et angrepsforsøk».

Dette får besøkende til å reagere.

– Flere har kommet inn og spurt hva som har skjedd, og om hvorfor vi har hengt opp skiltet, sier Rozporski.

VIL SE GJESTENE: Etter at fire menn forsøkte å rane kaféen ønsker daglig leder, Zbigniew Julian Rozporski, å se ansiktene på folk som kommer inn døra. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Det var avisa Glåmdalen som først omtalte saken.

Ble redd etter ransforsøk

Den daglige lederen sier han forstår hvorfor folk reagerer, men at det ligger mer bak forbudet en det man ved første øyekast skulle tro.

– Jeg skjønner det, men de reagerer fordi de ikke vet bakgrunnen. Det er en sikkerhet for oss, sier han.

Årsaken til at eierne ikke ønsker at besøkende skal bruke munnbind er på grunn av en hendelse som skjedde i desember i fjor.

– Det kom inn fire personer med maske som hadde kniv og som ville ha penger fra kassa. Heldigvis kom det inn gjester samtidig, så da dro de igjen. Det skjedde ingenting, men jeg ble redd etter dette, sier Anette.

Ransforsøket skremte eierne, og de ønsker derfor heretter å se ansiktene på folk som kommer inn døra.

– Det er viktig for meg, sier Rozporski.

Nakstad fraråder

– Det er overraskende og ikke spesielt klokt.

Det sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, om munnbindforbudet ved kaféen i Kongsvinger.

Han mener at dersom man lager regler som kan øke smitterisikoen for gjestene mot deres vilje, så påtar man seg samtidig et ansvar for at smitterisikoen øker for gjestene.

– Det vil vi sterkt fraråde at man gjør. Å bruke munnbind er et frivillig beskyttelsestiltak som bør respekteres, sier han.

RÅDER TIL MUNNBINDBRUK:– Hvis man ønsker å beskytte seg mot smitte, er det lurt å bruke munnbind når man beveger seg rundt i et serveringslokale, butikk eller på et kjøpesenter, sier assisterende helsedirektør. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nakstad viser til covid-19-forskriftens § 14a, som stiller krav til at serveringssteder må ha en smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent.

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst en meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt, forteller han.

– I en situasjon med pandemi der bruk av munnbind ved trengsel er et av rådene som er gitt av myndighetene, er det veldig spesielt å kreve at gjestene ikke bruker det. Spesielt siden ordningen med munnbind når man beveger seg i et serveringslokale har vært forskriftsfestet i noen kommuner, sier Nakstad.

– Viktig å sette seg inn i anbefalingene

Kommuneoverlege i Kongsvinger, Camilla Kvalø Smedtorp, sier kommunen anbefaler bruk av munnbind på steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Hun ønsker ikke å uttale seg spesifikt om kaféens munnbindforbud, men sier at kommunen oppfordrer alle til å følge de generelle rådene fra myndighetene.

Bjørn Gunnar Iversen, overlege ved Folkehelseinstituttet, forteller at dersom en kommune har påbudt å bruke munnbind i visse situasjoner, så er det ulovlig å ikke gjøre det.

– Det er derfor viktig å sette seg inn i anbefalingene om bruk av munnbind som gjelder for det området den enkelte oppholder seg i, sier Iversen.

Bjørn Gunnar Iversen, overlege ved Folkehelseinstituttet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

I kommuner der det er økt smitterisiko, har regjeringen bedt om at kommunen vurderer påbud om bruk av munnbind på steder der det ikke er mulig å opprettholde minst en meters avstand. Dette gjelder:

Kollektivtransport

Offentlig steder som butikker og kjøpesentre

Serveringssteder. Påbudet bør gjelde både ansatte, og gjester når de ikke sitter ved et bord

Taxi

– De som ikke ønsker å bruke munnbind der det er økt eller høyt smittepress, kan passe på å holde minst en meters avstand til andre, og unngå å være på steder der dette er påbudt, sier Iversen.

Bevarer skiltet

Eierne av kaféen mener det skal være mulig å holde god nok avstand i kaféen, og legger til at de ikke kommer til å fjerne skiltet med det første.

– Munnbind er viktig å bruke når du er på en plass med mange folk. Men når man kommer til steder med god avstand, som her, så er det ikke nødvendig, mener de.