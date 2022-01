Nå må mannen i slutten av 40-årene trolig i fengsel. De siste to ukene har han stått tiltalt i Østre Innlandet tingrett for å ha lokket og lurt 14 jenter fra 13-årsalderen fra flere steder i landet.

Noen av jentene har hatt store problemer med å snakke om det for de føler seg skamfulle og flaue over at de sendte bildene og videoene. Elisabeth Viken, bistandsadvokat

Jentene lot seg friste av penger, vesker, klær, gaver og snus mot bilder og videoer.

Noen av jentene var kjent med begrepet «sugardaddy» som brukes om eldre menn som gir gaver og penger til yngre kvinner.

Mannen erkjente straffskyld på de fleste av tiltalepunktene under rettssaken.

– Han er klar til å ta straffen sin, sier hans forsvarer Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel.

Men han er helt uenig i påstanden fra aktor Julie Dalsveen om at mannen bør straffes med tre år og fire måneder i fengsel.

Utga seg for å være en yngre mann

Saken ble rullet opp etter at foreldrene til ei av jentene tok kontakt med Kripos. De oppdaget at hun hadde sendt seksualiserte bilder av seg selv på sosiale medier.

Økokrim var allerede da i gang med etterforskning av mannen fordi de hadde mottatt tips fra betalingstjenesten Vipps knytta til han.

Grunnen var at mannen brukte et familiemedlem sin Vipps til å betale for bildene og videoene.

Betalingsmåten har gjort det enklere for overgripere å utnytte barn: Kjøper overgrepsmateriale med Vipps

Saken ble sendt til politiet i Innlandet der mannen bor. De fant ut at jenta ikke var den eneste som hadde blitt lokket av mannen på sosiale medier i 2020.

Jenter fra Vestland, Viken, Agder og Innlandet hadde fått meldinger fra mannen der han framsto som en yngre gutt som ønsket å dele bilder og videoer med dem.

Han sendte videoer der han foretok seksuelle handlinger med seg sjøl, og ba om videoer og bilder av dem der de gjorde det samme mot betaling.

At det var en mann i slutten av 40-årene skjønte de fleste ikke før mannen ble sikta i saken.

BER OM TRE ÅR I FENGSEL: Aktor Julie Dalsveen mener det er skjerpende at mannen invaderte barnas liv i en sårbar periode. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Politiadvokat Julie Dalsveen er aktor i saken, og la ned påstand om at mannen dømmes til tre år og fire måneder i fengsel. Hun mener det er viktig at de som driver med dette skjønner at risikoen er stor for å bli tatt.

Hun tror dette er en type overgrep man kan regne med det blir mer av.

Vi ser jo at disse sedelighetssakene utvikler seg etterhvert som teknologien utvikler seg. Julie Dalsveen, politiadvokat Innlandet politidistrikt

Forsvarer Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel mener straffen bør være betydelig lavere.

– Han er fullstendig klar over at han må ta ansvar for det han har gjort, sa Mowinckel under sin prosedyre. Han mener mannen bør få under to år i fengsel.

UENIG I PÅSTANDEN: Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel forsvarer den tiltalte mannen som erkjenner skyld for de fleste av tiltalepunktene. Men han mener straffen bør være under to år i fengsel. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Dom i saken er venta i slutten av neste uke.

Økning i nettovergrep

Det har vært en økning i seksuelle overgrep på nett de to siste årene. Det bekrefter politioverbetjent ved seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos Helge Haugland.

BEKYMRA: At flere barn sender seksualiserte bilder av seg selv bekymrer politioverbetjent ved Kripos Helge Haugland. Foto: Kripos

– Jeg tror det kan skyldes at det er lettere for barn å motta penger med betalingssystemene som er nå. Rykter om at det er mulig kan også føre til at flere gjør det, sier han.

Han sier barna ofte ikke skjønner hva de har gjort før det er for sent. Da kan det eskalere til at de blir truet med publisering hvis de ikke sender mer.

Det viktigste blir at omsorgspersoner ser at det nytter å melde fra om dette. Helge Haugland, politioverbetjent Kripos

For Kripos er dette et prioritert område som det jobbes mye for å avdekke. De får varsler fra noen av de sosiale plattformene om denne typen bildedeling, men har ikke mulighet til å få tatt alle uten tips.

Flere menn har prøvd seg som sugardaddy for unge jenter:

Letta over at de ikke var alene

Mannen fra Hedmarken hadde oversikt over hvor flere av jentene bodde og avtalte å møte ei av dem.

– Hun fikk sjokk da hun møtte han og så hvor gammel han var, forteller bistandsadvokat Elisabeth Viken.

Jenta ble ikke utsatt for fysiske overgrep av mannen. Men hun hadde sendt han bilder og video før dette møtet.

At mannen fant ut hvor de bodde gjorde at jentene ble enda mer redde. Det fant han ut enten ved å spore opp telefonnummeret han Vippset til eller gjennom mobilapplikasjonen Snap Map på Snapchat.

Bistandsadvokaten sier de 14 jentene synes det er bra saken ble avdekket. Men de har vært redde for at det skal komme fram at de er involvert.

De finner litt trøst i at de ikke er den eneste som har vært utsatt for det samme. Elisabeth Viken, bistandsadvokat

Hun sier at jentene ikke har turt å fortelle foreldrene sine eller andre om at de har sendt fra seg slike bilder og videoer.

Samfunnet bidrar til å flytte grenser

Sosiale medier bidrar til at mange unge strekker grensene lengre enn de ville ha gjort ellers. Det merker Nok, som jobber med overgrepsutsatte.

Dette er Nok Ekspandér faktaboks Nok Norge er tidligere SMISO, senter mot incest og seksuelle overgrep.

Tilbudet er gratis, og finansieres gjennom støtte fra kommuner og fylkeskommuner.

Tilbudet er også for pårørende de som som har vært utsatt for overgrep.

Nok Elverum jobber for å spre kunnskap om incest og seksuelle overgrep ved forebyggende arbeid.

– De unge tenker kanskje at det er jo bare et bilde, så får jeg den jakka og blir en del av gjengen. Men etter hvert vil det påvirke hvordan de har det, sier Heidi Rønning ved Nok Elverum.

Hun mener det er viktig at barn og unge vet at overgrep ikke bare handler om berøring men at det også handler om bildedeling.

De unge ser hva de som kaller seg kjendiser gjør for penger på sosiale medier. De blir jo påvirka av hva de pengene bidrar til at de kan kjøpe seg. Heidi Rønning, Nok Elverum

HJELPER OVERGREPSUTSATTE: Nok. Norge hjelper både ofre og pårørende i overgrepssaker. I Elverum jobber Tove Jansrud som faglig leder (til venstre), pårørendeansvarlig Heidi Rønning og daglig leder Heidi Dalby Moe. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Den digitale utviklingen har bidratt til at mange får en relasjon med folk de ikke har møtt. To år med restriksjoner på fysisk kontakt har bidratt til å øke det, mener Rønning.

Koronapandemien har ført til at mange føler seg ensomme: Unge slit meir med psykiske problem under pandemien

Daglig leder i Nok Elverum, Heidi Dalby Moe, mener at barn helt ned i barnehagealder burde fått mer kunnskap om hva som er greit og ikke greit når det gjelder grenser og kropp.

Foreldre bør si at jeg vet at sånne ting skjer, så det kan du snakke med meg om. Heidi Dalby Moe, daglig leder Nok Elverum

Dalby Moe mener at også voksensamfunnet må ta inn over seg at dette faktisk skjer.