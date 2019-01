Nils: N Hei. Jeg ser etter en smart, kreativ og submessive jente. Passer den beskrivelsen deg? Pernille: P Hei, ja, I guess :) Nils: N Med submissive mener jeg å trives å bli styrt, i senga og utenfor. Nils: N Og å akseptere en omgang ris på rumpa av og til, ofte for lek, men for straff når det trengs. Nils: N Hvordan høres det ut? Pernille: P Er det også belønning i bildet? Nils: N Godt poeng. Det er det! Nils: N Hva synes du når du tar det med i betraktningen? Pernille: P Høres bra ut det.

Dette er en chat mellom to personer vi har valgt å kalle «Nils» (48) og «Pernille» (23). Studenten Pernille selger møter med seg selv til eldre menn. Det kan være alt fra middagsdater til å bli med på utenlandsturer. Fenomenet er også kjent som sugardating.

Allerede i den første samtalen mellom de to kommer spørsmål om penger på banen. Hun tar nemlig gladelig imot gaver fra velstående, eldre menn.

Men hun må også gi av seg selv.

– Som et gissel

Pernille bor og studerer i Trondheim. Hun lagde profil på en sugardating-side i høst. Motivasjonen var raske penger.

– Det koster mindre tid enn en deltidsjobb.

23-åringen sier at hun får 5.000 kroner for en firetimers middagsdate på en finere restaurant. Det tilsvarer 1.250 kroner i timelønn. Svart. Pernille hevder hun ikke har hatt sex med noen av sugardaddyene hun har datet, men hun har blitt med to av dem til utlandet.

– Jeg følte meg som et gissel. Jeg var ikke redd, men jeg følte de eide meg siden de gav meg penger. Du mister litt sjela di.

FÅR OFTE MELDINGER: På mobilen til Pernille (23) dukker det stadig opp varsler fra menn i 50-årene. Men 23-åringen er kresen på hvem hun møter. Hun må vite at mennene er til å stole på. Foto: Skjermbilde

Pernille forteller har flere studievenner som er sugarbabes. Noen har sex for belønning, andre velger kun å dra på dater. Pernille snakker som oftest med menn i 50-årene. Hun har forsøkt å se på sugardating som en jobb. Men med jobben følger skammen. Hun er livredd for at familien skal finne ut av det.

– Sugardaddyene er veldig opptatt av at du ikke skal bry deg om penger. Det er litt som en skuespillerjobb. Å være sugarbabe er ikke noe jeg trives med, men noe jeg føler er nødvendig. Jeg tror de fleste ser negativt på denne livsstilen, så jeg kommer til å ta med meg hemmeligheten i graven, sier hun.

Psykolog: Kan føre til psykiske problemer

Fredrik Lian, psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning i Oslo, fraråder ungdom å prøve sugardating. Han mener det i noen tilfeller kan resultere til psykiske problemer.

AVHENGIGHET: Fredrik Lian, psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning i Oslo, mener det kan oppstå en avhengighet ved sugardating som det kan være vanskelig å løsrive seg fra. Foto: Øyvind Halsøy

– I Norge er det gjort lite forskning som direkte tar for seg datingfenomenet sugardating, og effektene det har på psykisk helse. Men forskning fra andre land viser at jenter som selger tjenester til såkalte sugardaddyes er mer utsatt for vold og overgrep, hvilket vi vet kan ha svært alvorlige psykiske konsekvenser.

Lian mener også den asymmetriske maktbalansen er problematisk.

– Mange kan oppleve at de står i ytterligere gjeld til sin sugardaddy. Det kan lede dem til å gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort, som å selge seksuelle tjenester. Det er lett å se for seg hvordan makten kan utnyttes, sier han.

Populært blant studenter

Ane Hagen har i en årrekke hjulpet folk med dating og samliv. Gjennom arbeidet har hun fått innsikt i sugardating-verdenen. Ifølge henne har fenomenet blitt populært blant studenter de siste årene, blant annet fordi mange ønsker høyere status og mer luksuriøs livsstil – på en rask måte.



EN FORM FOR PROSTITUSJON: Datingekspert, Ane Hagen, mener det ikke er til å stikke under en stol at sugardating kan være en form for prostitusjon. Foto: Privat

– Mange kan da spise bedre, bo bedre, ha mindre studielån og slippe å jobbe med noe annet ved siden av. Når unge, pene jenter som ser opp til Kim Kardashian får muligheten til å leve et luksusliv som henne, sier de ja takk til det.

Hagen forteller at sugardating kom på tidlig 2000-tallet sammen med sosiale nettsteder som Nettby og Blink. Noen fant ut at unge jenter var villige til sende utfordrende bilder, gå på date eller ha sex mot for eksempel kontantkort. Dette ble videreført til nettdatingsidene da de kom. Ifølge Hagen ble da kontantkort erstattet med betaling i form av middager, reiser, merkevarer eller penger.

«Sugardating» Ekspandér faktaboks «Sugardating» er når personer (som oftest eldre, velstående menn) betaler en annen person (som oftest unge kvinner) for et forhold.

«Sugarbabe» er en kvinne som får penger og/eller gaver fra en (som oftest) eldre mann.

«Sugardaddy» er en eldre mann som ønsker et forhold med en person (som oftest yngre kvinne), og som er villig til å gi penger og/eller gaver for å få tilbringe tid med personen.

Sugardaddy overrasket over jentene

NRK kom i kontakt med og fikk intervjuet sugardaddyer via et nettsted for sugardating.

«Thomas» er en 52 år gammel sugardaddy fra Trondheim. Han har en inntekt på rundt tre millioner i året og sier han gjerne «bjudar på» dersom kjemien stemmer.

– Jeg har betalt husleier, regninger, gitt gaver og vært handyman. Jeg har kun ett forhold i gangen. Det forventer jeg også at sugarbaben har.

ROSA KONVOLUTT: «Thomas» (52) pleier å gi en rosa konvolutt med penger til jentene han møter. – I tillegg til penger gir jeg også gaver og tjenester. Men da må jeg vite at jeg ikke bare er en av mange for jenta, sier han. Foto: Privat

De fleste jentene han møter er studenter, og for han har det nå blitt uaktuelt å gå inn i et seriøst forhold med en jevnaldrende.

– Grunnen til at jeg gjør dette er fordi jeg er totalt uten bindinger. Jeg trenger ikke tenke på at det jeg sier får konsekvenser for hverdagen.

«Lars» (52) fra Oslo er også sugardaddy. Han mener jentene begrunner livsstilen med at de trenger å spe på inntekten, og at de er raskt ute med å ha sex for penger.

Han ser ingen etiske eller moralske betenkeligheter ved å selv være en sugardaddy. Selv har han ikke noe imot at jentene velger å være sugarbabes, men forstår ikke hvorfor.

NRK har snakket med fire studenter som er sugarbabes. Få vil uttale seg, utover at de trives med å date eldre menn for penger og spenning.