Flytur endte fatalt - nå er det klart hva som skjedde

21. januar 2020, Gjølstad flyplass, Kongsvinger.

En flyinstruktør og eleven hans øvde seg på å fly såkalte mikrofly. Et mikrofly er et bemannet motorfly med ett eller to seter.

OPP-NED: Flyet landet på ryggen, utenfor rullebanen. Før det havarerte, hadde flygerne forsøkt å få det opp i lufta igjen. Verken det, eller å stoppe, fungerte. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Denne dagen øvde de to seg på landinger, etter at begge hadde hatt noen måneders opphold uten flyging.

Eieren hadde kjøpt det vesle flyet tre måneder tidligere.

De fløy flere runder. Men under den siste innflygingen gikk det galt.

Fikk problemer med å stoppe

Det hele er beskrevet i en rapport fra Havarikommisjonen som ble offentliggjort torsdag.

Et vitne observerte det som skjedde da flyet fikk problemer under landing:

Det landet for langt inn på rullebanen slik at de fikk problemer med å stoppe.

Etter landingen prøvde eleven å bremse, men det ga ikke tilstrekkelig effekt. Instruktøren tok over kontrollene for å gjøre en avbrutt landing - altså å ta av opp i lufta igjen.

Flyet kom så vidt i luften, men skjente ut til venstre. Begge flygernes biler var parkert der, slik at de praktisk talt utgjorde et hinder rett ved rullebanen.

Den venstre vingen traff bilene, før det endte opp på jordet på nordsiden av flystripa. Da flyet traff det ujevne underlaget på jordet tippet det over på ryggen.

Inni satt instruktøren og eleven. De to var 72 og 78 år gamle.

Klarte verken å stoppe eller ta av

Havarikommisjonen har gjennomgått hele hendelsen. Undersøkelsen har vist at flygerne endte opp i en situasjon der de etter landing verken klarte å stoppe eller ta av på den gjenværende rullebanen.

Det ble ikke fløyet en standard landingsrunde, og aktuelle sjekklister ble ikke brukt. Flaps ble ikke satt for landing, og flyet landet halvveis inn på rullebanen.

Kommisjonen konkluderer med at flyturen ikke var planlagt godt nok. I tillegg manglet en grundig briefing av viktige momenter som landingsrunder, landingsteknikk, siktepunkt og avbrutt landing.

I tillegg var det ikke gjort en vurdering av egne ferdigheter før turen.

Havarikommisjonen mener også at instruktøren ikke hadde lang nok erfaring med flytypen, og at at det var lenge siden forrige flytur. Dette kan ha bidratt til ulykken, mener de.

De konkluderer også med at høy alder kan ha påvirket begge pilotene negativt.