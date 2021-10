Helt siden begynnelsen av sommeren har de ansatte ved Heidal Laft- og Tradisjonsbygg forsøkt å jage vekk fuglene.

De har nemlig gått grundig til verks i sitt angrep på en av bygningene på området, en stor laftehall.

Det er hull etter hull på hjørnet på bygningen. Noen av dem har omtrent samme omkrets som ei takrenne.

HULL ETTER HULL: Angrepene er omfattende på den relativt nye bygningen. Foto: Even Lusæter / NRK

Daglig leder Torstein Vollen sier at de har vært plaga med store hakkespettangrep på bygget i lengre tid.

Tiltak for å fjerne hakkespettene har ikke lykkes.

– Vi ville helst unngå å skyte dem, men nå ser vi ingen annen løsning for å redde bygget, sier Vollen.

Gitt fellingstillatelse

Skogbrukssjef i Sel kommune, Torje Bjørke, bekrefter at skadene er store.

– Det er omfattende skader. De har vært aktive, og har hakket gjennom panelet, sier han.

Nå har Bjørke innvilga fellingstillatelse på inntil fire hakkespetter: To flaggspetter og to grønnspetter.

GRØNNSPETT: To av fuglene det er gitt fellingstillatelse på, er grønnspett. Illustrasjonsbilde, fuglen på bildet er ikke identisk med de aktuelle fuglene som er omtalt i saken. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Bjørke sier han ikke vet hvorfor fuglene har gått løs på nettopp denne bygningen.

– Vi har ikke noen god formening om det, og det er utenfor hekketid. Vi har ikke hørt om at de har gått på andre bygninger i bygda.

Han sier at det er søker selv, altså bedriften som har søkt om å få fellingstillatelse, som har skaffet kvalifiserte jegere som skal utføre skadefellingen.

– Her er det viktig at viltloven skal følges, og det regner vi med at skjer, sier han.

DYPE HULL: Hakkespettene har hakket seg gjennom ytterpanelet på huset. Dette hullet er helt oppunder taket på bygningen. Foto: Even Lusæter / NRK

Elverum: Fikk bukt med problemet med «mild» metode

Også en rekke andre bygninger her i landet har fått merke ivrige hakkespetter de siste åra. En av dem er Elverum kirke. Der hakket fuglene mellom 20 og 30 hull på den snart 300 år gamle trekirka.

– Jeg er redd for ytterligere råteskader. Noe må gjøres, sa prost Ole Kristian Bonden til NRK i 2019.

ANGREP: Hakkespettene gikk løs på den gamle trekirka i Elverum. Kirka er nå under utbedring, både på grunn av hakkespettskader og råte. Foto: STEIN S. EIDE / BJØRN OPSAHL / NRK

Etter at saken ble kjent i media, fikk imidlertid de kirkelig ansatte i Elverum en rekke tips om hva som kunne få bukt med problemet.

Ett av dem var å henge opp falske hakkespetter på veggen.

NARR: En fugl i tre har løst hakkespett-trøbbelet i Elverum kirke. Foto: Kjetil Halvorsen / Elverum kirkelige fellesråd

– Vi fikk tips om noe som vi har kalt «narrespett», som vi kjøpte av en bedrift litt lenger nord i Østerdalen. De er laget i tre, malt svarte, og selvfølgelig med den sedvanlige røde toppen.

Det forteller konstituert kirkeverge Ann Kristin Sagen Myhrer. Hun sier at narrespettene ble montert på veggen, og at de fortsatt henger der.

– Etter det har vi ikke hatt noen angrep. Det ble en fin og dyrevennlig løsning, sier hun.

Henry tok livet av skjære – det ble dyrt:

Heidal: Spesiell sak med to arter

I Heidal er imidlertid fellinga i gang. En grønnspett er skutt.

Torje Bjørke sier at andre alternativ har vært forsøkt, og at fuglene er forsøkt jagd bort kontinuerlig siden forsommeren.

– En skadefelling skal være et unntak, ikke en regel på slike situasjoner, forklarer han.

Men – i denne saken er det flere spesielle forhold, ifølge Bjørke.

– Det er blant annet to forskjellige arter som går på det samme huset. Det ikke har noe med hekking og reirbygging å gjøre, og heller ikke mat, siden dette er et relativt nytt bygg. Det virker rett og slett som at hakkespettene har fått for seg at de skal gå løs på bygget, sier han.

LAFTEHALL: Inne i denne hallen laftes det hus. Utenpå har hakkespettene utført sitt arbeid. Foto: Even Lusæter / NRK

Bjørke mener at såkalt narrespett for så vidt et godt innspill, men at det ikke har vært forsøkt i Heidal.

Han henviser til ornitologer som mener at lignende tiltak kan fungere en kort stund, men neppe på lang sikt da fuglene vil skjønne hva som foregår.

– Det har vært forsøkt med omfattende skremming over tid, uten hell. Det er også vesentlig å ta med i beregningen at dette er en arbeidsplass. Det er mye byggeaktivitet med både folk og maskiner rundt skadestedet til daglig. Dette er arbeidslokalet til Heidal Laft og Tradisjonsbygg, presiserer han.

Han forklarer at siden skadene begynte å bli såpass omfattende, så ble dessverre skadefelling vurdert som det eneste alternativet.

– Det ble gjort både med tanke på tidsaspektet og muligheten for videre skader, avslutter han.