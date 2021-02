Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Familien på den andre siden av grensa må klare seg uten ham i et par uker.

– Det er en vanskelig situasjon.

– Ikke enkelt

Forrige uke stengte regjeringa grensen også for dagpendlere.

Regjeringen innførte fra 29. januar strengere innreiseregler. Det for å hindre spredningen av nye virusvarianter. Bare i byggebransjen rammes 70.000 arbeidstakere.

Det har ført til en spesiell situasjon for svenske Jimmy Lindkvist og flere utenlandske arbeidere i Norge.

De må velge mellom jobben eller familien.

– Det er ikke et enkelt valg. Mange har familie med småbarn og alle har ikke mulighet til å jobbe, sier Lindkvist.

Han jobber på Hydro Extrusions på Magnor i Eidskog og bor i nabokommunen Eda rett på andre siden av grensa.

Han og de svenske kollegene hans fikk valget mellom å bli hjemme med familien i Sverige eller takke ja til å bo midlertidig i Norge.

SVENSKE ARBEIDERE: Industrien, byggebransjen og anleggsbransjen har mange utenlandske arbeidere. Dagpendlende svensker er det mange av, men stengte grenser skaper problemer. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Lindkvist valgte jobben i Norge.

– Det føltes ikke greit å si til samboeren at jeg ikke kunne komme hjem på to uker, men jeg tok ikke sjansen på å stå der uten penger. Regelverket er uklart. Jeg trenger inntekt. Regningene kommer uansett korona og strenge smitteverntiltak.

20 prosent kommer seg ikke på jobb

Ved Hydro på Magnor er mer enn 20 prosent av de ansatte bosatt i Sverige.

De nye innreisereglene har skapt hodebry for administrerende direktør Morten Bråten.

– Det er utfordrende. Vi ønsker å holde hjula i gang. Vi har kunder med store bestillinger. Vi setter stor pris på at så mange har sagt seg villig til å bo midlertidig i Norge for å kunne jobbe. Samtidig har jeg full forståelse for at alle ikke kan det, sier Bråten.

Ni av de 21 svenske ansatte ved bedriften har valgt å bo midlertidig i Norge.

TRENGER MER ARBEIDSKRAFT: Morten Bråten, administrerende direktør ved Hydro Extrusions Magnor ser seg om et vikarer som kan erstatte svenskene som nå ikke kommer seg på jobb. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

I tillegg ser ledelsen seg om etter vikarer for å dekke opp.

NHO direktøren i Innlandet er bekymret for næringslivet.

– Det viktigste nå er smittevern, men det er ingen tvil om at de strenge innreisereglene rammer næringslivet hardt. Det kan i verste fall føre til stands i produksjonen. Noe som kan få ringvirkninger i flere bedrifter og bransjer, sier Jon Kristiansen.

De som har kritiske samfunnsoppgaver har dispensasjon. NHO-direktøren mener at flere grupper bør få det. Spesielt hvis de strenge innreisereglene blir videreført.

Disse har unntak for innreisereglene: Ekspandér faktaboks Personer som ivaretar samfunnskritiske funksjoner.

Vare og persontransport.

Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i norsk helse og omsorgstjeneste.

Personer som skal gjennomføre samvær med barn.

Personer som har helt spesielle grunner for å komme til Norge.

RAMMER HARDT: Jon Kristiansen som er direktør i NHO Innlandet mener at de strenge innreisereglene rammer enkeltpersoner og mange bedrifter hardt. Foto: Moment Studio/NHO

– Dette er et inngripende tiltak som kan få store konsekvenser for mange bransjer, sier NHO-direktøren.

70.000 utenlandske arbeidere i byggebransjen

I tillegg til industrien merker også anleggsbransjen og byggenæringa de stengte grensene.

Bare i byggenæringa anslås det at mellom 60.000-70.000 arbeidstakere er utenlandske og rundt halvparten av disse er svenske. Mange av de svenske er dag- og ukependlere.

– Konsekvensene er store for arbeidstakere som nå blir berørt. For bedriftene kan dette bety at de ikke får utført oppdrag. For næringen vil det bety forsinkelser og stans i byggeprosjekter og produksjon av byggevarer, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringas Landsforening (BNL).

MANGE HENVENDELSER: Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringas Landsforening (BNL) sier at de har fått mange henvendelser på grunn av stengte grenser. Foto: Moment Studio

Byggenæringen er Norges største distriktsnæring.

– Dette kan få store ringvirkninger i lokalsamfunn spesielt i grensenære kommuner som deler arbeidskraften med Sverige, sier Sandnes.

Bransjene jobber nå for at alle deres arbeidere kan få reise på jobb igjen.

På Hydro på Magnor er operatør Jimmy Lindkvist spent på hvordan det blir framover. Hvis dagens regelverk kommer til å gjelde videre, må han på nytt vurdere om han skal velge jobb eller familie.

– Jeg savner familien min og det er ikke lett for dem hjemme heller, sier Lindkvist.

Regjeringa

Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem i Nærings- og fiskeridepartementet sier at regjeringa har innført en rekke økonomiske tiltak for bedrifter som rammes, blant annet til dekking av uunngåelige fast utgifter.

Hun viser til at importsmitte av nye varianter av koronavirus har store konsekvenser for samfunnet og næringslivet. Derfor måtte regjeringa bremse tilreisinga til Norge

– Disse tiltakene har alvorlige kortsiktige konsekvenser for bedrifter som er helt avhengige av utenlandsk arbeidskraft, og vi håper nedstengningen ikke blir lenger enn nødvendig.

Hun legger til at det er unntak for flere grupper, men at det ikke er nok at en pendler til Norge.

Regjeringa skal vurdere saken på nytt til uka.