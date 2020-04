Varmere klima og smelting av is i Breheimen nasjonalpark har avslørt den for lengst glemte fjellruta vikingene brukte.

Nylig ble en vitenskapelig artikkel om saken presentert i det internasjonale tidsskriftet Antiquity.

– En glemt fjellovergang som smelter ut av isen er et drømmefunn for oss.

Det sier arkeolog Lars Pilø, førsteforfatter på artikkelen, som sammen med kollega Espen Finstad leder det brearkeologiske sikringsprogrammet, Secrets Of the Ice.

Programmet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Kulturhistorisk museum i Oslo for å sikre brearkeologiske funn.

Vekker oppsikt

Historien om det glemte fjellpasset er ikke bare interessant for oss nordmenn, den har også vekket stor oppsikt i internasjonale medier.

HESTETRUGE: – Vi blir fortsatt barnslig entusiastiske, sier Espen Finstad i Innlandet fylkeskommune. Foto: ANDREAS CHRISTOFFER NILSSON

Blant annet har CNN, National Geographic og The Guardian skrevet om saken.

Espen Finstad i Innlandet fylkeskommune forstår godt hvorfor historien får så mye oppmerksomhet.

– Unike funn, vikinger på vandring, spor som kommer frem på grunn av klimaendringer, masse ny kunnskap. Det er klart slik vekker interesse.

Stor historisk verdi

Ferdselsruta krysser Lomseggen mellom Skjåk og Lom. Opp mot fjellpasset har ruta gått over Lendbreen. Selve fjellpasset ligger nesten 2000 meter over havet.

Det er der arkeologene de siste 10 årene har gjort oppsiktsvekkende funn som har smeltet frem fra isen.

De mange hundre funnene inkluderer blant annet klær, våpen, en trevisp, en vott og en liten jernkniv. Det er også funnet rester etter døde pakkhester, hesteutstyr og hestedrag brukt til frakting av fôr.

– Bevaringen av gjenstandene som kommer fra isen er bare fantastisk. Det er som om de gikk tapt for kort tid siden, ikke århundrer eller årtusener siden, sier Finstad.

Vandrestaver er funnet flere steder ved isen. På en av de brukne vandrestavene fra Lendbreen er det funnet en med runeskrift. Staven er datert til 1000-tallet. Foto: Vegard Vike / Kulturhistorisk Museum Kraniet til en pakkhest som ikke klarte seg over isen. Foto: Espen finstad / secrets of the ice En trevisp, alternativt annet ukjent bruk. Datert til 1000-tallet e.Kr. Foto: Espen Finstad / Secrets of the Ice Truge til hest. Funnet under feltarbeidet i 2019 på Lendbreen. Foreløpig ikke datert. Foto: espen finstad / secrets of the ice Et godt bevart treskrin som dukket opp i Lendbreen. Foreløpig ikke datert. Foto: Espen Finstad / Secrets of the Ice Stort, godt bevart tekstilstykke, med den originale blåfargen fremdeles synlig. Dette stykket er datert til 1000-tallet e.Kr. Foto: Finstad / Secrets of the Ice Liten beholder laget av bjørkebark. Funnet i passområdet ved Lendbreen. Datert til ca. 400 e.Kr. Foto: espen finstad / secrets of the ice En skinnsko funnet i Lendbreen i passområdet. Håret er på utsiden for å gi et bedre grep om snøen. Datert til 1000-tallet e.Kr. Foto: Espen Finstad / Secrets of the Ice Liten nål funnet i Lendbreen i passområdet. En vott laget av forskjellige deler av vevd stoff. Datert til 900-tallet e.Kr. Foto: espen finstad / secrets of the ice

Han forteller at fjellpasset er det eneste i Nord-Europa med forhistoriske funn på denne måten. Her gikk lokale bønder, jegere, reisende og handelsmenn.

Resultatet av studiene indikerer at ferdselsruten over fjellpasset ble brukt i en periode på over 1000 år - fra 300 tallet e.Kr, gjennom vikingtiden og litt ut i middelalderen

Så gikk den i glemmeboka. Muligens på grunn av klimaendringene og svartedauden på midten av 1300-tallet.

– Vi får helt ny kunnskap om mobilitet, kommunikasjon, kulturutveksling, økonomi og erverv gjennom store deler av jernalder og inn i middelalder

HESTEMØKK: – Da vi ankom stedet i fjor høst, var overflaten på isen i passet strødd med gjenstander og hestemøkk, sier Espen Finstad, fylkesarkeolog i Innlandet. Foto: espen finstad / secrets of the ice

Finstad forteller at temperaturen i vikingtiden sannsynligvis ikke var veldig annerledes enn i dag.

– Lendbreen har eksistert i mange tusen år. I varmeperioder har den krympet og i kaldere perioder vokst. I hele perioden vi har funn fra, også når den ble brukt som ferdselsrute, var det is der.

– En del av funnene vi gjør ligger på isen. Hvilket betyr at de er mistet på isen, fortsetter han.

Det triste bakteppet

Funnene bevares kun i isen hvis den ligger i ro, som et gigantisk fryselager fra fortiden. Etter hvert som isen smelter eksponeres flere gjenstander.

– Som arkeolog blir man entusiastisk. Samtidig ser vi det triste bakteppet ved det. Det tiner - og det tiner fort. Det er nesten så en ikke kjenner igjen landskapet bare på de 10 årene vi har holdt på, sier Finstad.

Isen på Lendbreen har smeltet raskt tilbake de siste årene. Her kan du se forskjellen fra 2006 til 2019. Espen Finstad

Det meste av isen i fjellpasset smeltet bort i 2019 og avslørte sannsynligvis de endelige restene fra det gamle passet.

Imidlertid avslørte den også de første gjenstandene fra en annen passering omtrent ti kilometer lenger vest, så det er sannsynligvis flere funn som kommer.

– Vi kan forvente oss enda flere og eldre funn. Hvert år er vi klare og gjør det vi kan for å sikre unike spor fra fortiden.