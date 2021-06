Godt plassert mellom brukt dopapir og gammel avføring lå andemor og hennes unger.

– Du kan si jeg ble overraska. Det er rimelig spesielt, sier Joachim Luka.

NATUROPPLEVELSE: Joachim og samboeren oppdaget redet i utedoen da de var på tur på denne øya i Varaldsjøen på Finnskogen. Foto: Joachim Luka

Han og samboeren fant den spesielle reirplassen da de var på telttur på en øy i Varaldsjøen på Finnskogen i Kongsvinger forrige helg.

Klekket i do

– Vi visste at det var en utedo på øya, og derfor tenkte vi det var et fint sted for oss å slå leir, sier Luka.

Men de oppdaget fort at doen var opptatt. Det var en av parets hunder som først fikk ferten av endene.

– Hunden var så interessert i doen at vi måtte dit og kikke. Da oppdaget vi andemor, sier Luka.

Da lå andemor der alene og ruget på flere egg.

PÅ TUR: Det var hunden som først fikk snusen i reiret. Foto: Joachim Luka

– Hun var nokså hissig og ga tydelig beskjed om at hun ville være i fred, sier Luka.

Doen forble ubrukt og paret lot laksanda ligge. Mens de var der klekket eggene og Luka beskriver et yrende liv nede i utedoen.

– De så ut til å ha det veldig bra. Så vi lot dem ligge, sier Luka.

Men han er spent på hvordan det går med andefamilien.

Et godt gjemmested

TRYGT: Andungene hadde det fint der de lå trygt plassert bak andemora. Foto: Joachim Luka

Kari Toft, kjent fra NRKs naturprogrammer, har hørt om mange rare naturopplevelser.

– Jeg har hørt om reir under bilpanser. Men and i utedo, den var ny, sier programlederen.

Hun tror laksanda har lagt seg til i doen fordi det er et trygt sted å være.

DYREVENN: Programleder Kari Toft har hørt mange rare dyrehistorier, men and i do var ny også for henne. Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Der er den i ly for vær og vind og det er et godt gjemmested for å beskytte eggene mot rovfugler og rovdyr, sier Kari Toft.

Ornitolog Morten Ree har heller aldri hørt om noe sånt.

Han er organisasjonskonsulent i Norsk Ornitologisk Forening og sier laksender hekker i store hulerom. Som oftest i trær eller fuglekasser.

– En utedo er på et vis et hulerom, sjøl om det er et uvanlig sted å hekke, sier han.

Derimot finnes det flere eksempler på ender som hekker i piper.

– Flere hytteeiere har fått seg en overraskelse når de åpner sotluka og finner reir, sier Ree.

Tror endene vil klare seg

Han sier det er avgjørende at anda og ungene kommer seg opp av doen dersom de skal overleve.

I SITT RETTE ELEMENT: Laksender hekker i store hulerom og ungene forlater redet i løpet av sitt første levedøgn. Foto: Lillian Knutsen Aspås

Ungene forlater redet det første levedøgnet for å finne mat.

Det er noe Joachim og samboeren har tenkt mye på.

– Vi er nokså sikre på at de kommer seg ut. Det er ikke dør på utedoen og nederst på den ene veggen er det et hull, forteller Joachim.

EKSPERT: Ornitolog Morten Ree tror andemor og barn vil overleve. Foto: Privat

Det gjør ornitologen overbevist om at endene vil klare seg, til tross for en drittstart på livet.

– Andunger er gode klatrere. Ut fra bildet kan det se ut som det er en planke opp til setet, og endene vil fint komme seg opp via denne, eller ut gjennom hullet i veggen, sier Ree.

Joachim synes det var en artig naturopplevelse, men er glad han valgte å kikke ned i do før han tok den i bruk.

– Det var et godt og riktig valg både for meg og anda, sier Luka.