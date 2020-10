Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag 17. oktober fekk fire personar i kommunen påvist smitte. Sidan har det dukka opp nye tilfelle i dagane etter og rundt 200 personar er sett i karantene.

Rundt 80 nye er testa for viruset og det kan bli fleire tilfelle.

– Situasjonen er for tida litt uoversiktleg og det er ein stor jobb med smittesporing for å finne ut korleis dei har fått smitte og korleis det har spreidd seg, seier ordførar i Gjøvik, Torvild Sveen.

UTBROT: Ordføraren i Gjøvik fryktar mange fleire smittetilfelle i Gjøvik. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Alvorleg situasjon

Ordføraren seier dei ikkje har kontroll på situasjonen no, sidan dei ikkje har fått kartlagt smitten enno.

Han fryktar det blir mange fleire tilfelle dei neste dagane. Krisestaben i kommunen har møte klokka 13 i dag.

– Det er svært viktig at alle innbyggarar tek alle forholdsreglane. Det er kritisk for dei som har fått det og at det i løpet av så få dagar kan spreie seg så fort det er alvorleg, seier Sveen.

Kommuneoverlege i Gjøvik, Siri Fuglem Berg, seier det var veldig uoversiktleg i byrjinga. No begynner dei å få meir oversikt.

– Men vi har nokon tilfelle som er heilt utanfor dette og. Det er ein som har vore i utlandet og har innreisekarantene som har fått påvist, seier ho.

Ho seier også at det er nokon som har fått smitte i Oslo. Førebels veit ho ikkje det er snakk om at viruset er ein «superspreiar», sidan dei ikkje har fått testa viruset som herjar enno.

– Folk flest som er sjuke smittar berre nokon få så lenge dei er flinke til å gå i isolasjon. Men vi har dei tilfella der dei ikkje har noko særleg symptom, men er smittsame. Men det er ikkje det det er snakk om no, seier ho.

Tilsette ved sjukeheim smitta

Tre av dei smitta er tilsett ved eit omsorgssenter i kommunen og ein annan er tilsett ved ein sjukeheim. Kommuneoverlegen fortel at alle pasientar som har vore i nærkontakt med desse er i karantene.

– Det er alltid alvorleg når det er smitte blant tilsette som jobbar ved sjukeheim. Vi testar breitt både pasientar og tilsette. Så håpar vi det ikkje er nokon pasientar som er smitta, seier Siri Fuglem Berg.

Den første runda med testsvar var negative, men dei testar alle jamleg.

Både kommuneoverlegen og ordføraren er tydelege på å oppmode folk i Gjøvik no til å vere ekstra forsiktige med smittevern.

– Det er viktig å halde på smittevernreglane. I alle fall no, at vi skjerpar inn litt ekstra når det er meir smitte i Gjøvik enn vi er vand med, seier Fuglem Berg.

Fleire smitta på Toten

Det har også vore smitteutbrot i Vestre og Østre Toten den siste tida. I Østre Toten vart sju nye påvist smitta tysdag, etter å ha vore i karantene sidan måndag 12. oktober. Dei var i same hus som ein som var smitta frå før.

Ifølge Oppland Arbeiderblad er det også fem personar i karantene i Vestre Toten etter ein person fekk viruset der. 50 er testa for korona.

Ordføraren i Gjøvik ser ikkje vekk frå at smitta som har spreidd seg der kan ha samanheng med dei smitta i Toten-kommunane.

– Østre, Vestre og Gjøvik er felles bu- og arbeidsmarknadsområde. Dette er veldig viktig at vi snarast mogleg får avgrensa.