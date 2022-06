Det kryr av hjemløse hunder i Ukraina etter at millioner av mennesker måtte flykte fra krigen eller at eieren er drept. Hundene lever i ruiner og på gata, og har ingen som tar seg av dem.

Mistet egen hund

Det skjærer Frederik Guttormsen i hjertet. Han mistet sin egen hund for et år siden og da han leste i VG om de stakkars hundene i Ukraina bestemte han seg for å gjøre noe. Han fant en måte å hedre sin avdøde hund Inu på.

– Jeg klarte ikke å redde han, men jeg kan redde andre som ham.

HEDRER: Fredrik Guttormsen vil hedre sin avdøde hund Inu gjennom prosjektet. Foto: Privat

Fra hytta i Valdres opprettet han en Spleis og donerte sjøl 100.000 kroner til et prosjekt for å hjelpe hunder i Ukraina.

Det begynte i det små.

– Men så fikk jeg blod på tann da jeg hørte at det største bidraget var på 20 tonn fra en organisasjon. Jeg tenkte at en privatperson fra Norge måtte klare bedre, sier Guttormsen. Den endte altså på 40 tonn hundemat. I tillegg er det med leker og annet utstyr til hunder.

Penger har han fått inn via en spleis på Facebook, i tillegg til at han tar 100.000 kroner fra egen lomme.

Mandag reiser han til Ukraina og de siste forberedelsene gjøres nå i Oslo.

Det var avisa Valdres som omtalte saken først.

Kjøpe tid

Sjøl om 40 tonn høres mye ut, poengterer han at det ikke er nok.

– Det er mat for 8000 hunder i 30 dager. Det kjøper tid til gjenforening med eier eller adopsjon, sier Guttormsen.

Han er veldig opptatt av at maten kommer fram til de som trenger det mest, og ikke havner for eksempel hos en dyrebutikkjede.

Så sammen med UAnimals som er en stor dyrevernsorganisasjon i Ukraina, har de funnet mottakere som har hunder som trenger hjelpen mest.

DYREAMBULANSE: Fredrik Guttormsen reiser i en dyreambulanse. Foto: Erlend Arnesen / NRK

Han har ikke bare ordnet hundematen. Guttormsen blir med på turen sjøl også, i en ombygd bil som har blitt en dyreambulanse.

– Bakgrunnen er at UAnimals har to store varebiler selv, men de sliter med å skaffe diesel i de områdene der behovet er størst. Som humanitære hjelpearbeidere får vi diesel.

De vil kjøre til områder sør og øst i Ukraina, og evakuere hunder til tryggere områder på veg tilbake.

Kjærlighet til hunder

Stig Haugen skal være med på turen ned.

– Jeg ble veldig imponert over innsatsen Fredrik la ned, og hadde lyst til å bidra med det jeg kunne. Det var meg sjøl, sier han.

Han er veldig glad i hunder og reagerer når han ser lidelse. Her følte han at han kunne gjøre noe med lidelsen

– Det er tryggere og hyggeligere å være to, sier han.

Fredrik Guttormsen er forberedt på situasjoner der han blir redd.

– Men det er lett å ignorere det hvis man vet man kan gjøre en forskjell. Det er andre som har det enda verre.

Og her kan Stig Haugens bakgrunn hjelpe, han har nemlig bakgrunn både fra politiet og Forsvaret.