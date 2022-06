Skiptvet dyrepensjonat var et av de første stedene Mattilsynet henvendte seg til for å dekke det økte behovet for karantenestasjoner til ukrainske kjæledyr. Dyrene må isoleres for å sikre at farlige sykdommer ikke kan spres, særlig rabies.

– Det er jo mest hunder, og så har vi en del katter. I tillegg har vi kanarifugler, cirka 30 stykker, dvergpapegøye, kanin, marsvin, rotte og en boaslange, sier Gro Udby.

KARANTENESTASJON: Gro Udby har fullt opp av kjæledyr fra Ukraina. Til vanlig driver hun dyrepensjonat. Foto: Katrin Hellesnes / NRK

Hun forteller om dyr som er engstelige når de kommer.

– Mange av dem har nok opplevd ting som gjør at de er redde, men de kommer seg ganske fort. Dette er jo dyr som er høyt skattet av eierne sine, så de er tatt godt vare på, sier hun.

400 kroner per døgn

4–5 prosent av de ukrainske flyktningene har med seg kjæledyr, ifølge Mattilsynet. Om lag 765 dyr er tatt med inn i landet hittil, flesteparten hunder og katter.

Myndighetene har lagt til rette for at flyktningene skal kunne ta med seg kjæledyr, og gjort en rekke unntak i regelverket. Alle dyr skal registreres hos Mattilsynet.

I utgangspunktet er det et krav å vaksinere hunder mot rabies i Ukraina, men det vanligste er at flyktningene ikke har med seg dokumentasjon, ifølge fagdirektør Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

Da blir dyret vaksinert og må isoleres i minst en måned, før det tas en blodprøve for å se om vaksinen virker som den skal. Også katter og ildere blir rabiesvaksinert.

– Hvis prøven viser at beskyttelse mot rabies er oppnådd, skal det gå tre måneder fra datoen blodprøven ble tatt før man kan reise inn i EU/EØS, sier Tronerud.

FLERE I HJEMMEISOLASJON: Fagdirektør Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet regner med at flere dyr kan settes i hjemmeisolasjon etter hvert som antall bosatte flyktninger øker. Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

Karantenetiden totalt blir da på fire måneder.

Prisen for en hund i karantene er ifølge Mattilsynet i snitt på 400 kroner per døgn, for katter 250 kroner. Det betyr 12.000 kroner per måned for en hund, 7.500 for en katt.

Med en karantenetid på fire måneder blir altså regningen for en hund på 48.000 kroner. Vaksinasjon og blodprøve kommer i tillegg.

Et alternativ er hjemmekarantene. Etter den første måneden i karantene er isolasjon hjemme hos eieren en mulighet, dersom forholdene ligger til rette. Det har hittil skjedd med anslagsvis 160 dyr. Det er i utgangspunktet ikke mulig å ha dyr i asylmottak.

– Riktig bruk av penger

Regjeringen har foreslått å sette av 30 millioner kroner ekstra til Mattilsynet i år, for å håndtere utgiftene til dyr fra Ukraina.

– Det er riktig bruk av penger fordi vi ser at ukrainske kjæledyr ikke har de samme vaksinasjonene som man har på norske dyr, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp).

NØDVENDIG: Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) vil sikre at sykdommer ikke spres. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er en potensiell fare for rabies og revens lille bendelorm. Derfor har det vært viktig å bevilge penger til Mattilsynet slik at man får vaksinert disse dyrene, og sette dem i karantene sånn at vi er sikker på at disse smittsomme sykdommene ikke sprer seg i Norge, sier hun, og legger til:

– Hvis vi skulle hatt et forbud mot å ta med seg kjæledyrene til Norge, så frykter jeg at de kunne blitt smuglet over grensen. Da hadde vi ikke fått registrert dem, og vi hadde ikke hatt kontroll på smittsomme dyresykdommer, sier Borch.

Mer arbeid med karantene

Udby i Skiptvet ønsker ikke å opplyse om sine priser, men sier at det ikke er så veldig mye dyrere enn vanlige kennelplasser.

– Men det er veldig mye mer arbeid og mer risiko, sier hun.

– Du risikerer å få deg et bitt, og vi har hatt katter som har vært helt uhåndterlige.

Det er mye papirarbeid, og Mattilsynet er innom flere ganger i uka for å sjekke dokumentasjon, ifølge Udby. Daglige e-poster fra eiere som ønsker informasjon og bilder tar også tid.

KATTEHUS: Kattene i karantene har et hus for seg selv i Skiptvet. Foto: Katrin Hellesnes / NRK

– Tjener dere bedre på å drive karantenestasjon enn til vanlig når dere har dyrepensjonat?

– Ja, vi tjener nok bedre, iallfall på denne tiden av sesongen, for nå er det jo fullt, svarer hun.

Samtidig må hun si nei til andre kunder, også de som vil bestille for sommeren. Om året ender i pluss eller minus er hun usikker på.

– Hvis det blir slutt nå så sitter jeg med hele sommersesongen mer eller mindre tom, sier Udby.

Ikke økte priser

Til vanlig er en karantenestasjon med i underkant av 20 plasser tilstrekkelig. Nå har Mattilsynet opprettet 50 midlertidige stasjoner, med til sammen cirka 1.100 plasser. Det er ifølge Tronerud ingen av Mattilsynets regioner som har meldt om økte priser.

At det for eksempel koster 400 kroner per døgn for å ha en hund i karantene, synes han ikke er for mye med tanke på det en karantenestasjon må levere.

– Vi synes vel ikke at den prisen i utgangspunktet er veldig dramatisk i forhold til normale priser i markedet, sier han.