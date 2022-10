Det er mørkt inne i Vikingskipet denne torsdagen i oktober. Midt i hallen ses noen små lysstrimer fra ismaskinen som kjører fram og tilbake.

Det spares der det spares kan.

For det blir lagt is i Norges nasjonalanlegg for skøyter. Men det er høyst usikkert hvor lenge den blir liggende. Noen må betale den skyhøye strømregninga.

Ellers kan skøytesportens storstue bli til en halvmørk fotballhall.

– Situasjonen er alvorlig. Vi ser noen strømpriser som vi aldri har vært i nærheten av tidligere, så det er en presset og vanskelig situasjon, sier HOA-direktør Tom Erik Hovde.

EM I JANUAR: HOA-direktør håper de får fullføre det programmet de har planlagt – blant annet EM i januar. Foto: Alexander Nordby / NRK

Skøyte-EM kan ryke

Neste helg er det NM på skøyter i Vikingskipet. Så er det flere mindre arrangementer gjennom vinteren fram til det store høydepunktet; skøyte-EM i januar.

Uten strømstøtte kan alt dette ryke.

– Da har ikke vi ryggrad til å bære det. Da må vi ta ned all aktivitet, rett og slett, sier HOA-direktør Hovde.

Det var Hamar Arbeiderblad som omtalte saken først.

Lever på nåde

Enn så lenge har Hamar Olympiske Anlegg en gunstig avtale med Hamar kommune.

Men kommunen har ikke forlenget nasjonalanleggsavtalen. Heller ikke den kan ta ansvaret for den enorme kostnaden det blir å forsyne Vikingskipet med både isdekke, lys og varme gjennom vinteren.

Kommunalsjef Kjetil Wold Henriksen ber politikerne utrede alternativ bruk av hallen.

– Vi lever litt på nåde med tanke på hva Hamar kommune ønsker videre og hvor dyrt dette koster et lokalsamfunn, sier Tom Erik Hovde.

ISLEGGES: Torsdag begynte isleggingen før vintersesongen. Det foregikk i mørket uten lys i taket for å spare strøm. Nå er spørsmålet hvor lenge isen får ligge i Vikingskipet. Foto: Alexander Nordby / NRK

Skøyteforbundet bekymret

Generalsekretær i Norges Skøyteforbund, Håkon Dahl, sier det får ekstreme konsekvenser om de mister Vikingskipet.

– Skøytesporten er jo allerede litt utsatt. Vi har få baner å ta av. Vikingskipet er den viktigste banen vi har, sier han.

DEN VIKTIGSTE: Generalsekretær i Norges Skøyteforbund, Håkon Dahl, sier Vikingskipet er den viktigste hallen de har. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Hvis den blir borte må løpere fra Østlandet reise helt til Stavanger, Bjugn eller Kristiansund.

Dessuten blir det ikke mulig for Norge å arrangere store mesterskap uten is i Vikingskipet.

– Vikingskipet er jo nasjonalanlegg av en grunn. Det er den fineste arenaen. Det er den største arenaen. Og det er den eneste arenaen hvor vi kan være vertskap for store mesterskap som VM og EM, sier generalsekretæren.

Møter kulturdepartementet

Hamar kommune og Norges Skøyteforbundet skal diskutere nasjonalanleggsavtalen med kulturdepartementet på tirsdag.

Enten må staten gå inn med mer penger til driften, eller så må de i fellesskap finne tiltak for å redusere kostnadene, tror Håkon Dahl.

– Jeg håper at regningen i alle fall ikke går ut til skøyteløperne. Hvis vi dytter regningen over på barn og unge i stedet for stat og kommune, så er det en dårlig løsning.

HOA-direktør Tom Erik Hovde håper de får fullføre det programmet de har planlagt fram til og med EM i januar i hvert fall.

Etter to år med minimal aktivitet på grunn av koronapandemien synes han det ville være ekstra ille å ta fra barn og unge det tilbudet de har i Vikingskipet

– Skulle vi igjen stramme inn aktiviteten, så syns jeg det er svært bekymringsfullt.

OL I 1994: Johann Olav Koss tok i 1994 tre OL-gull på hjemmebane – alle på verdensrekordtid. Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Vil unngå å stenge ned

– Når vi har kostnader på mellom 2.5- og 3 millioner kroner i måneden, så sier det seg sjøl at det er ganske utfordrende, sier ordfører i Hamar kommune, Einar Busterud (BBL).

Han anslår at kommunen kommer til å bruke over 100 millioner kroner mer på strøm i 2023, enn de vanligvis gjør.

– Det er en utfordring, og Vikingskipet er den store strømforbrukeren. Vi må komme oss ned på et normalt kostnadsnivå, sier han.

Ordføreren er klar på at han helst vil unngå å stenge ned for isaktivitet og erstatte det med noe annet, og håper de i fellesskap kan komme frem til en god løsning.

– Det er aller viktigst for skøytesporten, men det er og viktig for Hamar kommune at vikingskipet blir brukt til det som er ment, sier han.

Mulige investeringer

På siden av diskusjonen om strømstøtte drodles det over mulige tiltak Hamar Olympiske Anlegg kan gjøre selv for å spare strøm.

De har ingen egen produksjon av strøm i dag, men får noe overskuddsvarme fra kompressoren. I tillegg gir lampene i taket ganske mye varme.

– Kuldesentralen er 30 år gammel. Ved å skifte ut den kunne vi spart et sted mellom 500.000 og 1 million kWt i året, sier Tom Erik Hovde.

Vikingskipet uten is om vinteren er vel ikke Vikingskipet?

– Nei, det er jo ikke det. Det skal jo være skøytesportens storstue. Så jeg vil syns det blir helt feil. La oss håpe det ikke går så langt at vi ender der.