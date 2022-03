Stjernefall i flere idretter: Disse legger opp etter årets sesong

Mange utøvere hadde OL i Beijing som sitt store karrieremål. Therese Johaug vant omsider OL-gullet hun lengtet etter, mens Johan André Forfang aldri kom seg til OL. Noen utøvere innså at OL-drømmen brast, og la opp midt i sesongen.

Skiskyting

Tyske Erik Lesser har vært en bauta både på og utenfor arenaen. Han vant sesongens nest siste renn, jaktstarten i Holmenkollen, og har vært en tydelig stemme i skiskytingen. Etter 11 sesonger i verdenscupen er det slutt, ett år før VM på hjemmebane i Oberhof.

GIR SEG PÅ TOPP: Erik Lesser (midten) gikk lørdag inn til verdenscupseier under jaktstarten i Holmenkollen, foran Quentin Fillon Maillet (t.v.) og Sturla Holm Lægreid. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det amerikanske skiskytterlaget er gjennom et skikkelig generasjonsskifte. Årets sesong er den siste for Susan Dunklee, Claire Egan og Leif Nordgren. Førstnevnte den klart mest meritterte, med to VM-sølv på CV-en.

Når neste sesong starter er det flere svært erfarne utøvere som ikke stiller på startstreken. Benjamin Weger (Sveits), Selina Gasparin (Sveits), Klemen Bauer (Slovenia), Scott Gow (Canada), Simon Destieux (Frankrike) og Dominik Windisch (Italia) har alle bestemt at nok er nok.

Før paralympics i Beijing ga Nils Erik Ulset også beskjed om at denne sesongen er hans siste. Siden debuten i Paralympics i Salt Lake City i 2002 er det blitt til sammen 30 mesterskapsmedaljer i Paralympics og VM på nordmøringen.

Skøyter

Svenske Nils van der Poel tok to OL-gull og satte verdensrekord på 10.000 meter under OL i Beijing. Så la han opp for tredje gang i karrieren. På vei ut døra fra skøytehallen delte han et dokument som han kalte «hvordan gå 10 kilometer», en slags oppskrift på verdensrekord.

Nederlandske Sven Kramer og Ireen Wüst avslutter to utrolige karrierer med til sammen ti gull-, syv sølv- og seks bronsemedaljer fra OL. I tillegg har begge tatt et tosifret antall medaljer i allround-VM og VM i enkeltdistanser. Wüst satte punktum med OL-gull i Beijing.

HYLLET PÅ HAMAR: Ireen Wüst og Sven Kramer vant allround-VM i Vikingskipet i 2017. Fem år senere er det slutt på to eventyrlige karrierer. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Sindre Henriksen kom seg aldri til OL i 2022. Han var med på laget som tok OL-gull i 2018, men da han ble vraket til første verdenscuphelg i november la han opp med umiddelbar virkning.

Alpint

Kjetil Jansrud fikk årets sesong spolert med skader, men på nærmest mirakuløst vis kom han seg til de olympiske leker i Beijing. Det ble ingen sportslig opptur for mannen med 27 verdenscupseirer og to OL-gull. I Kvitfjell har han tatt syv verdenscupseirer, og karrieren ble avsluttet med utforrenn der 5. mars.

Den sveitiske veteranen Carlo Janka var på sitt aller beste i 2009 og 2010, da han tok VM- og OL-gull i storslalåm, samt vant verdenscupen sammenlagt. De siste årene har han slitt med skader og denne sesongen ble det kun ett renn. På hjemmebane i Wengen sa han farvel til alpinsirkuset.

ONE AND ONLY: Carlo Janka kjørte ett renn i 2021/22-sesongen – der tok han farvel med gullhjelm på topplokket. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Manfred Mölgg ble sprayet ned med champagne etter at han avsluttet karrieren i Flachau. Italieneren har satt sitt preg på verdenscupen siden 2006. Han står med tre verndescupseirer og tre medaljer i VM- og OL-sammenheng. Landskvinnen Francesca Marsaglia legger også skiene på hyllen.

Langrenn

I Sapporo i 2007 tok Therese Johaug sin første VM-medalje med bronse på tremila. Sammen med Marit Bjørgen har hun dominert internasjonal langrenn, og i OL i Beijing kom tre individuelle OL-gull på toppen av en karriere med gullpreg. Etter årets sesong landet Johaug på 82 verdenscupseirer.

Dario Cologna klatret til topps på 15 kilometer i tre OL på rad fra 2010 til 2018. Sveitseren vant verdenscupen sammenlagt fire ganger og vil bli husket som en av de største utøverne i moderne langrenn.

FLASKET TIL: Dario Cologna avsluttet karrieren i Holmenkollen med 50-kilometer klassisk. Etterpå tok han seg en slurk med edle dråper. Foto: Lise Åserud / NTB

Sveitserne står overfor et tøft generasjonsskifte. Veteranen Jovian Hediger og VM-sølvvinner i lagsprint, Laurien van der Graaf, gir seg også etter årets sesong.

Annet

Den japanske hopperen Daiki Ito leverte en strålende sesong i 2012 med fire verdenscupseire. 36-åringen står med én bronsemedalje i OL og fem medaljer fra VM. Alle i laghopp.

I USA har Shaun White omtrent båret vintersporten på sine skuldre. Han har vært et ikon på brett, og i Beijing var han kun få poeng unna medalje i sitt sjette OL.

TÅREVÅT AVSKJED: Shaun White avsluttet i Beijing. Karrieren har gitt tre OL-gull og 13 X Games-gull på snøbrett, samt 2 X Games-gull på rullebrett. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Mangler vi noen som burde vært med? Gi oss en tilbakemelding, så oppdaterer vi saken!