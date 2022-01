Fordeling pr fylke:

Troms og Finnmark 646 Nordland 433 Trøndelag 258 Møre og Romsdal 261 Vestland 664 Rogaland 342 Agder 219 Vestfold og Telemark 191 Oslo 106 Viken 683 Innlandet 352



I alt 4155 kjøretøy forhåndsrekvireres for 2022. Disse er fordelt på alle landets fylker og skal fylle behov for kjøretøy i Forsvaret ut over det Forsvaret selv har i daglig drift.