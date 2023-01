– Han var helt uvitende om voldsutøvelsen i Tolga og kan ikke stilles til ansvar for det som skjedde der. Det var ikke det som var avtalt.

Det sa forsvareren under sin prosedyre i Østre Innlandet tingrett onsdag.

Ihlebæk representerer en tiltalt mann i 20-årene som er blitt fremstilt som en bestiller og planlegger av bortføringen i Tolga.

Påtalemyndigheten mener vedkommende må dømmes til 4 år og seks måneders ubetinget fengsel for grov frihetsberøvelse og grov narkotikaforbrytelse.

Mannens to forsvarere, Marius og Andreas Ihlebæk, mener riktig straff for bør være lavere og på rundt tre års fengsel. I tillegg ber de om at deler av straffen gjøres betinget.

Marius Ihlebæk sa i retten at klienten hans ikke kan lastes for at to andre menn gikk langt over streken og brukte vold under hendelsen på Tolga.

Ifølge forsvareren var målet med turen til Tolga å hjelpe den fornærmede fra andre kriminelle som skulle ta ham. Bakgrunnen var at den fornærmede skal ha tatt en bag som inneholdt narkotika.

Ihlebæk vedgikk i retten at klienten hans er skyldig i frihetsberøvelse, men han argumenterte for at det ikke var en «grov» frihetsberøvelse.

HEVDER HAN SKULLE HJELPE: Advokat Marius Ihlebæk er forsvarer for den hovedtiltalte etter Tolga-bortføringen. Ifølge forsvareren var målet med turen til Tolga å hjelpe den fornærmede fra andre kriminelle som skulle ta ham. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Vi står ikke ovenfor en uprovosert handling. Vi står ikke ovenfor vold over en lengre periode eller grov voldsutøvelse. Vi står ikke ovenfor en forsvarsløs person, sa Ihlebæk.

Han kalte også bortføringen for «usedvanlig dårlig planlagt og amatørmessig gjennomført».

Forsvareren mener det ikke er bevist at den fornærmede i saken er blitt påført betydelig skade på kropp eller helse.

–Tvert imot vil jeg si at han er bitt ganske godt behandlet til tross for den frihetsberøvelsen han er blitt utsatt for, sa Ihlebæk.

Mannen er også tiltalt for omsetning av store mengder narkotika, selv om det er ikke er gjort noe beslag.

På mobiltelefonen hans fant politiet et dokument med et regnskap over narkotikaomsetning. Mannen innrømmer deler av denne omsetningen, men hevder han også førte regnskap for andre.

Mannens forsvarere mener oppreisningserstatningen til den fornærmede eventuelt bare bør ligge i størrelsesorden 60.000-80.000 kroner.

Påtalemyndigheten har tidligere bedt om at drøyt 1,9 millioner kroner av mannens verdier som skal stamme fra narkotikaomsetning bør inndras. Dette beløpet mener forsvarerne er satt for høyt. I retten argumenterte de for at et riktigere beløp eventuelt vil være 1,6 millioner kroner.

Angrepet hjemme

Det var natt til 2. januar i 2022 at en 20 år gammel mann ble angrepet i foreldrenes hjem i Vingelen i Tolga. Mannen ble skutt, men ikke alvorlig skadet under angrepet.

Ifølge påtalemyndigheten var motivet for bortføringen gjeld til et narkotikamiljø.

Inntrengerne tok med seg mannen nedover Østerdalen. Han var savnet i et døgn.

Den nå 21 år gamle mannens foreldre er også fornærmet i straffesaken. De ble begge utsatt for vold under hendelsen.

Fire menn i 20- og 30-årene er tiltalt for grov frihetsberøvelse. Mennene erkjenner i varierende grad straffskyld, eller ikke straffskyld i det hele tatt.

Krever erstatning

Bistandsadvokat Helge Hartz representerer den fornærmede og foreldrene. Han mener bortføringen og volden må medføre en betydelig erstatning.

På vegne av 21-åringen ba han onsdag retten om en oppreisningserstatning i størrelsesorden 200.000-250.000 kroner.

BISTANDSADVOKAT: Helge Hartz representerer den fornærmede mannen i 20-årene og begge hans foreldre. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Han ble utsatt for vold og grov frihetsberøvelse. Han var i en konstant trusselsituasjon. Det er også skjerpende at han også var vitne til at foreldrene ble utsatt for vold, sa bistandsadvokaten.

Hartz opplyste at 21-åringen har utviklet posttraumatisk stresslidelse som følge av hendelsen. Han mener også at det var en betydelig belastning å bli etterlyst i nasjonale medier med fullt navn og bilde og at det også må få betydning for erstatningen.

For foreldrene krever han oppreisningserstatning i størrelsesorden 150.000-200.000 for hver av dem.

– Krenkelsene er spesielt store når det skjer i hjemmet der man skal føle seg trygg, sa Hartz.

Bistandsadvokaten ba retten dømme de fire tiltalte til solidarisk å betale erstatningene.

Hevder han skulle redde livet til fornærmede

Forsvarer Lars Mathias Undheim representerer en av de to mennene som var i Tolga og gjennomførte selve bortføringen av 20-åringen.

Mannen trodde at han var på et oppdrag for å redde livet til den fornærmede, hevder forsvareren.

Den tiltale mannen har forklart seg om hendelsen både til politiet og senere i retten.

Blant annet var det han som avfyrte et skudd med en revolver som traff den fornærmede inne i huset i Tolga. Han skal også ha utøvd vold både mot 20-åringen og hans foreldre.