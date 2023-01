Foreldrene til mannen som ble bortført i Vingelen på Tolga natt til 2. januar i fjor forteller retten om en brå og dramatisk oppvåkning. De to skal ha ligget og sovet da to maskerte menn brøt seg inn i boligen deres for å hente sønnen.

Da faren startet sin forklaring i går fortalte han at han fryktet for både kona og sønnens liv.

Dramatisk nødsamtale

Under sin forklaring fortalte faren at han ringte politiet kort tid etter at to av de tiltalte brøt seg inn i boligen hans. Han fikk imidlertid ikke kontakt med politiet og samtalen ble brutt, sa han i retten.

I dag frigjorde politiet i Innlandet en lydfil fra den første nødsamtalen. I samtalen kommer det frem at det er flere personer i bakgrunnen og at det ropes. Faren, som også er fornærmet i saken, roper «vent» før samtalen brytes.

De to tiltalte, som deltok i kidnappingen, tok med seg telefonen til faren, før de kastet den ut i terrenget et stykke nedenfor huset.

Faren løp så opp på soverommet i andre etasje og hentet mobiltelefonen til kona. Da han fikk kontakt med politiet, ba han om at de ikke kom opp til huset, men at de heller begynte å lete etter sønnen med en gang.

En ambulanse kom raskt til huset, før politiet noe senere også ankom boligen.

Da faren forklarte seg om bortføringen onsdag, brøt han sammen i gråt og begynte å brekke seg da han forklarte om synet av sønnen som ble dratt med vekk fra huset.

– Jeg var redd det var siste gangen vi så ham.

Trodde sønnen var drept

Da utspørringen av faren fortsatte torsdag, spurte aktor Vibeke Stolp Ekeland om han kan forklare følelsene rundt da gjerningspersonene forsvant med sønnen.

– Jeg tenkte at nå er det livet hans det står om. Trodde det var siste gang jeg så han i livet, svarte faren.

På spørsmål om hvordan timene var fram til sønnen ble funnet, sier faren at det er vanskelig å beskrive.

– Vi var redd for at han var drept og kastet i Glomma. Et mareritt, sa faren.

Under hendelsesforløpet inne i huset i Vingelen, som faren har beskrevet var over på fem minutter, ble de utsatt for grov vold.

Gjentatte slag mot kroppen på både faren, kona og sønnen, og faren fikk rettet en pistol mot seg to ganger.

Erkjenner varierende grad av straffskyld

Totalt fire menn er tiltalt i saken. De erkjenner i varierende grad straffskyld.

Deres forsvarere sa allerede under første rettsdag at deres klienter opplevde at de var med på en redningsaksjon for å redde den fornærmede 21-åringen, ikke for å kidnappe han.

Under sin forklaring sa 21-åringen at han ikke opplevde at han ble reddet,

– Det var ikke frivillig å bli med, forklarte mannen.