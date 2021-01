– Mange bare jobber og jobber gjennom arbeidsdagen. Uten å gi oppmerksomhet til noe som helst utenom, sier Leif Rydstedt.

Forsker og professor Leif Rydstedt dropper ikke lunsjen. Foto: Stein S Eide / NRK

Han er professor i psykologi ved Høgskolen i Innlandet og har forsket på arbeids- og pausevanene våre. Man skulle kanskje tro alle arbeidsgivere ville satt pris på ansatte som droppet lunsjen, men Rydstedt kan slå fast at det er helseskadelig å være så «effektiv».

– Det ligger en enorm gevinst i det å klare å koble av i løpet av arbeidsdagen, sier forskeren.

Overraskende funn

Sammen med Mark Cropley og David Andersen har Rydstedt analysert data fra SSBs levekårsundersøkelser i 2013 og 2016. Spesielt ett av funnene overrasker forskeren.

– Avbrekk i løpet av arbeidsdagen har mer å si for deg, enn om du klarer å koble helt av jobb når du har fri, sier han.

De som jobber på for å komme i mål med arbeidsoppgavene hver dag, er faktisk sju ganger mer utsatt for både fysisk og psykisk utmattelse sammenlignet med dem som klarer å strekke på beina, tenke på noe annet, og kanskje trekke litt frisk luft i løpet av arbeidsdagen.

– Tidligere undersøkelser har vist at de som sliter med å koble av når de har fri, presterer dårligere over tid. Men det er overraskende at utslagene er så store når det kommer til pauser i løpet av dagen, sier Rydstedt.

Nøye med pausene

Mens forskeren spiser lunsjen sin og tenker på noe annet, tar vi en prat med noen av studentene som har kommet for å gjøre det samme.

Kristian Westbye Sævik og Camilla Hagen Kristiansen er studenter ved Høgskolen i Innlandet. De er enige i at det er viktig med pauser, men bare en av dem sier han er flink til å huske på å ta seg litt fri. Foto: Stein S Eide / NRK

– Jeg har ganske mye mark i rumpa, så jeg er veldig nøye med å ta pauser, sier Kristian Westbye Sævik og ler.

Han forteller at han sjelden leser i mer enn 50 minutter om gangen. Så er det pause.

– Et avbrekk og en prat gjør at hodet fungerer bedre, sier han.

Camilla Hagen Kristiansen innrømmer at hun er av den andre typen.

– Jeg blir ofte så oppslukt at jeg glemmer meg. Da jobber jeg gjennom både pauser, lunsj og middag, sier hun.

Hun legger til:

– Jeg merker jo etterpå at det er dumt.

Har ikke forsket på hjemmekontor

Det som ikke er fanget opp i undersøkelsen, er effekten av hjemmekontor. Det ble en vanligere arbeidsform for mange av oss i løpet av 2020.

Sitter du på hjemmekontor og er klar for lunsj? Ikke bli fristet til å bli sittende ved datamaskinen. Strekk på beina, trekk litt frisk luft og tenk på noe helt annet, råder forskeren. Illustrasjon: Patrick da Silva Saether / Patrick da Silva Saether

– Der er det mye interessant å forske videre på. Hvordan har det påvirket oss, og hvordan vil det fortsette å påvirke arbeidet vårt, sier Rydstedt.

Han viser til at det kan være enda vanskeligere å ta de nødvendige pausene når man sitter for seg selv.

– Men slipp arbeidet ei lita stund. Og gå bort fra tastaturet når du skal spise lunsj, sier han.