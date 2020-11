Sexolog: – Dropp joggebuksa på hjemmekontor

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Joggebuksa er ikke en grunn til at folk går opp til soverommet, sier sexolog Andreas Håheim ved Stavangersexologene.

Han tok imot mange par etter at den første nedstengingsperioden i vår var over.

SKJERPINGS: Om vi ikke akkurat skal pynte oss for hverandre, så kan det være smart å kle seg skikkelig. Foto: Siv Sivertsen

Noen hadde hatt en forventning om at ting skulle løse seg da de var mye sammen hjemme. Men selv om mange har berget forholdet, er ikke nok å være mye sammen. For mange ble det mer snakk, men ingen løsning.

– Vi legger oss til rette på sofaen, gjerne med hendene mellom beina, og forventer at sexlivet skal fyke i taket.

– Joggebukse viser intimitet

Catrin Sagen er en av to psykologer i podkast-serien «Havarikommisjonen» i NRK. Der diskuteres parforhold som startet lykkelig, men som likevel endte med brudd.

Sagen problemer mener klærne vi har på oss, signaliserer hvem vi er sammen med.

– Joggebukse viser at vi tåler hverandre slik vi er, og gir intimitet.

Hun mener at det å pynte seg er en måte å flørte på, og mener en lunsjdate hjemme kan være pirrende.

INVITER PÅ DATE HJEMME: Psykolog Catrin Sagen Foto: Julianne Leikanger

– I hvert fall hvis man skifter klær, det viser at man bryr seg.

Også Håheim mener det kan være lurt å kle seg opp, men ikke nødvendigvis sexy.

– Vi kan stå opp om morgenen som om vi skal på jobb, for mange kler seg veldig fint når de skal på jobb.

Samlivseksperter var tidlig ute med å varsle «skilsmisseboom» når par må være mye mer sammen en vanlig.

Sexologen mener joggebuksa kanskje er det minst sexy plagget som finnes.

– Vi går hjemme og blir veldig husvarme i denne tiden. Vi har blitt for dårlige til å ta vare på oss selv. Det påvirker seksualiteten og skaper lite lyst mellom to partnere.

Slitasje i karantene

Psykolog og samlivsterapeut Frøydis Lilledalen er ikke like sikker på at det er joggebuksa som er hovedproblemet.

PRØV CHINOS: Samlivsterapeut Frøydis Lilledalen Foto: Ole Kaland / NRK

– Akkurat som mange får en krise i forholdet i feirer, vil en del kjenne på samme slitasje i karantene. Man går oppå hverandre og man kan bli mer irritable, mer lei og får naturlig nok mindre mulighet for andre impulser eller «utblåsninger».

Hun viser til at noen par har det som en verdi i forholdet å pynte seg litt for hverandre, mens andre kan ha like lyst på partneren, kosegenser og one-piece til tross.

– Men, om du synes det er blitt litt lite action i halmen, kan du jo prøve å bytte treningsdressen med et par chinos og se om det hjelper, sier Lilledalen.