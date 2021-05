Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet har gått gjennom hendelsen der en patrulje fra Trysil besøkte en russebuss i Elverum i forrige uke.

Patruljen beklager at de ikke fulgte nasjonale smittevernråd.

Nå blir saken sendt til Spesialenheten for politisaker, melder politiet i en pressemelding.

Det var 25. mai at en politipatrulje fra Trysil danset med en russegjeng fra Elverum inne i en russebuss.

I en video som Dagbladet har publisert, danser to politibetjenter tett med russen.

Politiet ønsker å ha et godt samarbeid med russen i Innlandet og dette var bakgrunnen for at patruljen møtte russen i Elverum i forrige uke, melder politiet.

Russen inviterte politipatruljen inn i russebussen sin og det takket patruljen ja til. Patruljen var inne i bussen i kort tid, skriver de.

– Patruljen beklager at de ikke holdt lengre avstand under besøket og at de ikke brukte munnbind slik det fremgår av nasjonale råd. Nå har vi gått gjennom hendelsen og tar med oss dette videre, sier politistasjonssjef Tom Johnsen.

En privatperson har anmeldt hendelsen. Saken blir oversendt og fulgt opp av Spesialenheten for politisaker.

– Vi forholder oss til Spesialenheten for politisaker når det gjelder anmeldelsen og har ingen ytterligere kommentar til dette, sier Johnsen.

– Feil signaleffekt til russen

Russepresident i Elverum, Maren Søyland sa til NRK etter hendelsen at de hadde hatt en samtale med politiet om at de ikke skal ta med andre enn medruss på rulling på grunn av koronasituasjonen.

– Da svarte jeg med at det har blitt tatt video av politi som står midt inne i en russebuss uten masker og danser. Og at det sender feil signaleffekt til russen. Og flere har spurt meg om hva som er greia med at de skal kjefte på oss når de gjør det selv, på en måte, sa russepresidenten.

Bussjefen på den aktuelle russebussen vil være anonym, men har tidligere sagt til NRK hva som skjedde.

– Politiet var jo der for å passe på oss og hadde en dialog med oss. Så var det noen som ville vise fram russebussen og så valgte de å bli med inn. De var kanskje inne i maks 30 sekunder, sa hun.

Hun sier videoen selvfølgelig ikke ser bra ut for politiets del. De burde kanskje brukt munnbind og holdt avstand, men hun mener det er fort gjort å glemme seg litt.

– På videoen ser det ut som det er mange på bussen, men det var ikke så mange og så tett, sånn som jeg husker det, sa hun.