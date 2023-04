Flaumvarsel på Austlandet for torsdag og fredag

SISTE: Rørosbanen er stengt mellom Elverum og Rena på grunn av is og flaumfare.

Frå torsdag morgon er det sendt ut flaumvarsel for delar av Austlandet.

Det er nemleg meldt auka nedbørsmengder torsdag og fredag, noko som saman med snøsmelting kan føre til at bekkar og elver aukar.

Ein konsekvens er lokale overfløymingar, og overvann i tettbygde område. Det opplyser Noregs vassdrags- og energidirektorat.

Følg med

Folk blir oppfordra til å følge med over heile varslingsområdet, som strekker seg over store delar av Austlandet. Det seier Per Alve Glad, vakthavande hydrolog i NVE onsdag kveld.

– Det er meldt mest nedbør i områda rundt Mjøsa, men ein skal vere førebudd på heile varslingsområdet.

Det er hovudsakeleg dei små og mellomstore bekkane som er utsett for flaum, forklarer han.

Likevel er det viktig å ta grep for å minske skadane.

– Det er viktig å førebu seg ved å reinse stikkrenner og rister så vatnet får kome gjennom der det skal.

– Og at ein ikkje oppsøker elver og bekkar der vatn har høg hastigheit.

Har gjort førebuingar

I Nord-Aurdal kommune i Valdres blei det onsdag tatt forholdsreglar.

– No er me rundt og tiner tela stikkrenner og sørger for at vatnet kjem fram der det skal komme fram, det vil seie gjennom stikkrennene og ikkje over vegen, seier Martin Sæbu, kommunedirektør i Nord-Aurdal kommune.

FØREBUDD: Kommunedirektør Martin Sæbu i Nord-Aurdal kommune seier dei i kommunen har tatt forholdsreglar. Foto: Stine Bækkelien / NRK

Sjølv om dette er noko dei gjer kvar vår, retter dei litt meir merksemd på dette no som det er meldt mykje nedbør på kort tid.

– Det er klart at når det er såpass store nedbørsmengder, kombinert med snøsmelting, så blir det mykje vatn som skal finne sin veg.

Han oppfordrar folk til å ta kontakt med vakttelefonen til kommunen om dei ser at det trengst.

STIKKRENNER: Det er viktig å førebu seg på mykje nedbør ved å opne for at vatnet kjem fram der det skal. Foto: Morten Kraabøl

Ikkje vårflaum

Sjølv om det er auka flaumfare, er det ikkje snakk om vårflaum. Det opplyser NVE til NTB.

– Me ventar mykje nedbør spesielt torsdag, men også fredag. Nedbøren vil i kombinasjon med moderat snøsmelting kunne gi flaum, men det er ikkje snakk om det me meiner når me snakkar om vårflaum, seier vakthavande hydrolog Per Alve Glad ved NVE.

Flaumfaren er skulda nedbørsmengder, og ikkje primært auka temperatur og snøsmelting.

Stengde fjellovergangar

Rørosbanen som går langs Glomma mellom Elverum og Rena er stengt på grunn av is og flaumfare. Bane Nor skriv på sine nettsider at dei vil komme med ein ny vurdering klokka 12.

Det er fleire stengde fjellovergangar torsdag, i tillegg til fjellovergangane som er vinterstengde.