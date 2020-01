Fire ulver felt i løpet av to timers jakt

Regjeringen godkjente i går denne fellingen, men sa nei til jakt på to andre flokker i Østfold og Akershus.

FORNØYD JAKTLEDER: Arne Sveen. Foto: Privat

– Vi er veldig fornøyde med at to måneders forberedelser har gitt så raske resultater, sier jaktleder Arne Sveen.

Jakta startet kl. 09.30, og i løpet av to timer var fire ulver felt. Jakta er avsluttet for i dag. Det er nå kun et fåtalls jegere igjen som kun leter etter nye spor, og det blir ikke noen ny jakt før det har gitt resultater.

180 jegere fra store deler av Sør-Norge har deltatt uten godtgjørelse på den omstridte jakta. Fellingen i formiddag skjedde i Åmot kommune, og ulvene tilhører Letjenna-flokken.

To av ulvene er det såkalte alfaparet, som var lederparet for flokken. I tillegg er to valper felt.

Aktivister på plass i skogen

Et titalls aktivister var i området flere timer, men Sveen sier at det ikke har vært noen konfrontasjoner.

LEDER FOR AKTIVISTER: Anne Margrethe Vadder. Foto: Heidi Gomnæs

– De fotograferer og oppholder seg her, men de har ikke hindret jakta på noen måte, sier Sveen.

Leder i Rovviltets Røst, Anne Margrethe Vadder, sier at de har kommet til Åmot for å markere sitt syn.

– Denne jakta er helt forkastelig, og vi er her for å sørge for at både norske og utenlandske media får meg seg dette, sier hun.

Hun sier at de er imot enhver sivil ulydighet, og tar avstand sabotasjeaksjoner og andre handlinger som har til hensikt å hindre jakta.

AKTIVISTER FULGTE MED: Medlemmer i Rovviltets Røst var tidlig på plass i Åmot. Foto: Privat

Regjerings avgjørelse i går skapte reaksjoner på begge sider i rovviltkonflikten. Opprinnelig hadde rovviltnemndene vedtatt å felle til sammen tre flokker på Østlandet, men dette ble anket.

Dermed måtte Miljødepartementet ta den endelige avgjørelsen. Den beslutningen kom først i går, få timer før jakta skulle starte.

– Respektløs behandling

Norges jeger- og fiskerforbund reagerte både på tidspunktet for avgjørelsen, og at regjeringen kun ville tillate felling av én av de tre flokkene.

– Dette er en respektløs behandling av oss jegere, uttalte leder i Norges jeger- og fiskerforbund, Knut Arne Gjems.

REAGERER PÅ JAKT: Fagleder i Norges Naturvernforbund, Arnodd Håpnes. Foto: Privat

Rovdyrforkjemperne derimot, reagerte på at opptil seks ulver i Innlandet, som tilhører Letjenna-reviret, ble tillatt felt.

– Ulvebestanden går tilbake og tåler ikke en så omfattende jakt. Vi har ikke en eneste ulvefamilie å miste, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

– Norge driver en tøff ulvepolitikk

Regjeringen har gjennom gårsdagens vedtak til en viss grad tatt hensyn til Sverige. Da rovviltnemndene bestemte at det for første gang skulle felles ulver i et grenserevir denne vinteren, kom det protester fra svenskene. Det såkalte Rømskogreviret regnes som både norsk og svensk.

Det har ikke vært lisensjakt i Sverige på to år.

Ulveforsker ved det skandinaviske ulveforskningsprosjektet Scandulv, Olof Liberg, tror det kan bli lenge til neste svenske lisensjakt.

– Det forsinker oppstarten når Norge driver tøff ulvepolitikk. Jo færre ulver på norsk side, dess færre unge ulver utvandrer hit, sier han.