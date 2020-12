Tor Inge Nytrøen og kompisgjengen reagerte straks da de hørte om villsvinet som denne uka ble sett i Rendalen.

Villsvin er så uønska i norsk natur at Mattilsynet tillater fri jakt på arten, som etablerer seg stadig lengre nord- og vestover i Norge.

Tor Inge Nytrøen tok med seg jaktkameraten Hero, en hund som er vant med å spore vilt.

Med livet som innsats

Nytrøen slapp hunden i fri los.

– Etter en liten stund ble det ordentlig leven fra bikkja. Hun skrek rett ut.

Årsaken var at byttedyret ikke fant seg i å bli jaga. Villsvinet gikk til angrep på Hero.

– Hun fikk grisejuling for å si det slik, sier Nytrøen.

Hero ble skadd i nærkampen, men fortsatte å lose og jage.

Etter tre timers jakt skjøt en kamerat av Nytrøen villsvinet. Men for Hero hadde det en kostnad.

Nytrøen tok straks med seg en blodig og utslitt hund til veterinæren.

Fire timer hos veterinær

– Blodet flomma både foran og bak på henne. Vi var fire nattetimer hos veterinæren for å lappe henne sammen igjen.

Villsvin paret seg med gris

Etter en lang natt hos veterinær og få minutter på øyet, hadde jegeren tenkt seg hjem for å hvile. Men.

– Jeg fikk greie på at det var et villsvin til like ved der jeg bor, så da måtte vi mobilisere igjen, sier Nytrøen som aldri før har sett villsvin i Rendalen.

Også denne gangen brukte jaktlaget hunder. De fant raskt villsvinet, også denne gangen gikk dyret til motangrep på den ene hunden.

Men Nytrøen kom til før villsvinet fikk skadd hunden hardt. Og denne gangen var det Nytrøen sjøl som satte dødsskuddet.

Tor Inge hadde aldri sett villsvin "live" før på tirsdag. Da var han med på fellingen av to stykker på ett døgn. Foto: Tor Inge Nytrøen / Privat

Hero er tre dager etter hendelsen fortsatt sterkt medtatt etter skadene villsvinet påførte henne.

Veterinær i Rendal, Alexander Mathey, sier det ikke er veldig vanlig at villsvin går til angrep på hunder, med mindre de føler seg truet.

– Villsvinene har lange tenner som kan lage store hull, spesielt ved brystveggen. Det kan gå utover lungene til hunden, så det er det man må passe på, sier Mathey.

Mathey har også opplevd at hunder som har vært i nærkamp med et villsvin har blitt sjokkskadet av hendelsen.

– Nesten alle dyr som blir jakta på vil forsvare seg. Så det er en risko man tar når sender hunden ut på jakt på et vilt dyr, sier veterinæren.

Angrer ikke

Tor Inge Nytrøen er enig, men er også klar på at det er dette jakhunder er avla opp til.

– Jeg hadde ingen erfaring med jakt på villsvin. Jeg angrer ikke, men jeg vil nok tenke meg om en gang til før jeg gjør det igjen.

Det ble en kort villsvinkarriere på hunden Hero, som nå er sykemeldt til langt ut på nyåret, forteller eier Tor Inge Nytrøen. Foto: Tor Inge Nytrøen / Privat

Hero har en avrevet muskel i frambenet, en stor flenge ved ribbeinet, og en annen flenge oppe ved lysken på 10-15 cm.

– Det går bra med henne nå, men det blir nok en lang juleferie, som varer til godt ut på nyåret, sier Nytrøen.