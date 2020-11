Far og to sønner tiltalt for vold og trusler

De siste årene skal den norsk-somaliske familien Bulhan ha blitt utsatt for rasisme og trakassering av flere medlemmer av en etnisk norsk familie i Elverum. Det endte med at de flyttet fra Elverum.

Dramatisk konfrontasjon i sommer

Den 26. juni i sommer eskalerte konflikten mellom de to familiene, da søstrene i den norsk-somaliske familien oppsøkte den norske familien for å si at nok var nok.

Ifølge tiltalen løp de to sønnene på 15 og 18 år da etter den norsk-somaliske familien med en jernstang eller et sykkelstyre og med en schæferhund foran seg. De slo etter en av dem.

Noen dager senere skal 15-åringen og faren ha løpt etter moren i den norsk-somaliske familien og to av hennes døtre inn i leiligheten deres. Ifølge tiltalen slo 15-åringen rundt seg med en sengeplanke, mens faren ropte «neger» og «jeg skal drepe dere».

Faren skal så ha slått den somaliske moren flere ganger i ryggen med en planke eller en pinne og kastet en gjenstand i hodet hennes.

Faren i den norske familien er også tiltalt for å ha oppildnet sønnen da han slåss med flere gutter av utenlandsk opprinnelse i Elverum sentrum i desember 2019, og han er tiltalt for trusler mot politiet.

Erkjenner ikke skyld

Advokat Jostein Løken forsvarer den tiltalte familiefaren. Foto: Mats Sparby / NRK

Farens forsvarer, advokat Jostein Løken, sier han ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen.

– Han er skuffet og sjokkert, og føler at det er en veldig stor belastning. Han mener at han ikke har gjort noe galt, sier Løken.

Han sier klienten hans vil møte i tingretten og forklare seg på best mulig, og at han da håper å bli frifunnet.

Faren og de to sønnene er ikke tiltalt for hatefulle ytringer, men det kan likevel bli et skjerpende moment i rettssaken.

– De tre er ikke tiltalt for hatefulle ytringer, men det vil bli påstått fra påtalemyndigheten under saken, at flere av de ulike tiltalepostene har sin bakgrunn i fornærmedes etniske opprinnelse og hudfarge, sier politiinspektør i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie.

Den tiltalte faren ble i 2017 dømt til 45 dager i fengsel for hatefulle ytringer mot den somaliske familien.

Ikke enige om hva som skjedde

Politiet har avhørt en rekke personer i forbindelse med de ulike hendelsene.

Politiinspektør Henning Klauseie regner med at saken kommer for retten på nyåret. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Konklusjonen er at de tiltalte i liten grad erkjenner noe straffbart. De mener at faktum ikke er slik som beskrevet i tiltalen og heller ikke bakgrunnen for hva som skal ha skjedd, sier politiinspektør Klauseie.

Det er statsadvokaten som har tatt ut tiltalen mot faren og sønnene.

De tre må møte i retten sammen. Politiinspektør Klauseie regner med at saken vil komme for retten på nyåret.

Den somaliske familiens bistandsadvokat, Willy Saarr Pedersen, har ikke hatt tid til å sette seg inn i tiltalen ennå.

